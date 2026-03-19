Az olajválság megemeli a gázolaj és a gázolaj árát - felismerhetetlen nő tankol a gáztartályba
Döntött a kormány, komoly tankolási korlátozást vezetnek be: ez a felső határ, többet senki sem vehet

2026. március 19. 09:01

A Mol és a Shell szlovéniai kútjain mennyiségi korlátozást vezettek be az üzemanyag-tankolásra az elmúlt két hétben megugró kereslet miatt, miközben Szlovákiában a kormány a gázolaj-vásárlásra és -kivitelre vezetett be ideiglenes szigorításokat.

A Mol tájékoztatása szerint Szlovéniában a magánszemélyek legfeljebb 30 liter, a jogi személyek és a tehergépjárművek pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatnak egy alkalommal. A Shell kútjain 100 literben maximálták az egyszerre megvásárolható mennyiséget, ugyanakkor a tehergépjárművek számára fenntartott állomásokon nincs ilyen korlátozás. A piacvezető Petrol egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedéseket.

A szlovén kormány március elején csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek következtében az árak a szomszédos országokhoz képest alacsonyabb szintre kerültek. A szlovén autóklub adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenkénti ára 1,466 euró (átszámítva 554 forint), a gázolajé pedig 1,528 euró (578 forint). Összehasonlításképpen: a magyar kormány által március 10-én bevezetett árstop a 95-ös benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban rögzíti.

Bojan Kumer szlovén energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a kormány újabb jövedékiadó-csökkentést tervez. Ennek ellenére a következő héten üzemanyagár-emelkedésre lehet számítani.

Szlovákiában Robert Fico miniszterelnök a kormányülés után ismertette a bevezetendő korlátozásokat. A kormányhatározat szerint az ország északi részén ellátási gondok alakultak ki a felerősödő tankolási turizmus miatt, amelynek hátterében a gázolaj szlovákiai és lengyelországi ára közötti különbség áll.

A korlátozás értelmében a vásárlók kizárólag a jármű üzemanyagtartályába, valamint legfeljebb egy, 10 literes kannába tankolhatnak, és egy alkalommal legfeljebb 400 euró értékben vásárolhatnak üzemanyagot. A külföldi rendszámú autók esetében a gázolaj árát az osztrák, a cseh és a lengyel árak aktuális átlagából számítják ki. Az intézkedés várhatóan néhány napon belül lép hatályba, és egyelőre 30 napig marad érvényben.
