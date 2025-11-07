2025. november 7. péntek Rezső
Budapest
Közelkép a női kéz tartva üres piaci kosár csinál vásárlás szupermarketben vagy élelmiszerboltban. Eladás, vásárlás, fogyasztás és emberek koncepciója. Copy space.
Gazdaság

Ezekkel a termékekkel bővül az árréscsökkentéssel érintett áruk listája

Pénzcentrum/MTI
2025. november 7. 09:32

A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.

Zsigó Róbert közlése szerint december elsejétől a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni - tette hozzá.

Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára. Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábban megírtuk, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá. Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült, miközben az árrésstop mindenkinek veszteséget okoz.
Címlapkép: Getty Images
