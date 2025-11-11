2025. november 11. kedd Márton
Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Euró
Gazdaság

Megszólalt Orbán a sokat vitatott pénzügyi védőpajzsról: mentőcsomag vagy ravasz pénzügyi manőver?

Pénzcentrum
2025. november 11. 18:46

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában. Rónai Egon a kormányfőt elsősorban a közelmúlt eseményeiről kérdezte.

Elsőként az amerikai út került szóba. Orbán Viktor elmondta, hogy az indulás előtt még nem volt biztos a mentesség az amerikai szankciók alól, bár már akkor is érzékelhető volt, hogy Donald Trump amerikai elnök nyitott a megállapodásra. A mentesség időtartamáról konkrétumot nem mondott, csak annyit, hogy: „ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyarországon én vagyok a miniszterelnök, az Egyesült Államokban pedig Donald Trump az elnök”, és ha változnak a körülmények, akkor újra kell tárgyalni az egyeszséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arra a kérdésre, hogy a megállapodásnak milyen ára van Magyarország számára, a kormányfő azt válaszolta: „Úgy gondoltam, ezért nem kérek semmit, és nem is kértem.”

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Magyarország legfeljebb 7000 milliárd forint értékben vásárol majd erőműveket, erőművi üzemanyagot, LNG-t és hadiipari eszközöket az Egyesült Államokból. Orbán Viktor hozzátette: ebben az összegben nincsenek benne az esetleges amerikai beruházások, amelyek Magyarországra érkezhetnek. A kormányfő a gázvásárlásról szólva közölte: Magyarország öt éven keresztül évente 400 millió köbméter gázt fog vásárolni. Az atomenergia területén pedig technológiát szereztünk be a használt nukleáris fűtőanyag tárolásához, emellett az Egyesült Államokból is vásárolunk fűtőanyagot – tette hozzá.

A „pénzügyi védőpajzsról” Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem kell lehívni, de bármikor lehívható.  A miniszterelnök szerint abban állapodtak meg Donald Trumppal, hogy ha Magyarországnak pénzügyi nehézségei adódnának, akkor a négy-öt ismert nemzetközi eszköz valamelyikét igénybe vehetjük. Orbán szerint nincs meghatározott összegkorlát, de szükség esetén akár 10–20 milliárd dollárnyi forrás is rendelkezésre állhat.

A budapesti békecsúcsról a kormányfő elmondta, hogy továbbra is napirenden van egy orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten, bár késik.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A beszélgetés során rátértek az élelmiszerinflációra és az árrésstoppra is, mellyel kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy nem tudja még megmondani, hogy mikor tudja kivezetni ezt a kormány.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
#interjú #gazdaság #amerika #megállapodás #tárgyalás #miniszterelnök #donald trump #orbán viktor #atv #atomenergia #amerikai egyesült államok #szankciók #árrésstop

