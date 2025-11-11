Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
Megszólalt Orbán a sokat vitatott pénzügyi védőpajzsról: mentőcsomag vagy ravasz pénzügyi manőver?
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában. Rónai Egon a kormányfőt elsősorban a közelmúlt eseményeiről kérdezte.
Elsőként az amerikai út került szóba. Orbán Viktor elmondta, hogy az indulás előtt még nem volt biztos a mentesség az amerikai szankciók alól, bár már akkor is érzékelhető volt, hogy Donald Trump amerikai elnök nyitott a megállapodásra. A mentesség időtartamáról konkrétumot nem mondott, csak annyit, hogy: „ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyarországon én vagyok a miniszterelnök, az Egyesült Államokban pedig Donald Trump az elnök”, és ha változnak a körülmények, akkor újra kell tárgyalni az egyeszséget.
Arra a kérdésre, hogy a megállapodásnak milyen ára van Magyarország számára, a kormányfő azt válaszolta: „Úgy gondoltam, ezért nem kérek semmit, és nem is kértem.”
Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Magyarország legfeljebb 7000 milliárd forint értékben vásárol majd erőműveket, erőművi üzemanyagot, LNG-t és hadiipari eszközöket az Egyesült Államokból. Orbán Viktor hozzátette: ebben az összegben nincsenek benne az esetleges amerikai beruházások, amelyek Magyarországra érkezhetnek. A kormányfő a gázvásárlásról szólva közölte: Magyarország öt éven keresztül évente 400 millió köbméter gázt fog vásárolni. Az atomenergia területén pedig technológiát szereztünk be a használt nukleáris fűtőanyag tárolásához, emellett az Egyesült Államokból is vásárolunk fűtőanyagot – tette hozzá.
A „pénzügyi védőpajzsról” Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem kell lehívni, de bármikor lehívható. A miniszterelnök szerint abban állapodtak meg Donald Trumppal, hogy ha Magyarországnak pénzügyi nehézségei adódnának, akkor a négy-öt ismert nemzetközi eszköz valamelyikét igénybe vehetjük. Orbán szerint nincs meghatározott összegkorlát, de szükség esetén akár 10–20 milliárd dollárnyi forrás is rendelkezésre állhat.
A budapesti békecsúcsról a kormányfő elmondta, hogy továbbra is napirenden van egy orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten, bár késik.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A beszélgetés során rátértek az élelmiszerinflációra és az árrésstoppra is, mellyel kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy nem tudja még megmondani, hogy mikor tudja kivezetni ezt a kormány.
Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.