Gigaberuházások, új termékek, terjeszkedés: így akarták felturbózni az Alföldi Tejet

A Hellenic Dairies tervei szerint fejlesztette volna az Alföldi Tej Kft.-t, de a magyar kormány a külföldi felvásárlás megtiltásával megakadályozta a tranzakciót, amely az ország nyerstej-felvásárlásának közel ötödét érintette volna, írja a Reuters alapján a Portfolio.
A görög Hellenic Dairies jelentős beruházásokat tervezett a veszteséges magyar Alföldi Tej Kft. fejlesztésére, mielőtt a magyar kormány megtiltotta volna a felvásárlást, így meggátolva a cég kelet-európai terjeszkedését.
A döntést a kormány kedden jelentette be, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a kormányinfón megerősítette, hogy a vevő a Hellenic Dairies lett volna. A kabinet azzal indokolta a tiltást, hogy a külföldi tulajdonos nyerstej exportját eredményezné, ami szerintük a hazai tejtermékek árának emelkedéséhez vezetne.
Ezzel szemben a Hellenic Dairies tervei szerint fenntartották volna a vállalat belföldi működését, portfólióját új termékekkel bővítették volna, megtartották volna a tejtermelőket, és jelentős beruházásokat hajtottak volna végre a létesítményekben.
A tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra, de a részvényesek elfogadták az ajánlatot, mielőtt a külföldi befektetések átvilágítási eljárása során a kormány elutasította azt. A Hellenic Dairies közlése szerint a jóváhagyási dokumentációban részletes üzleti terv szerepelt a következő időszakra vonatkozó tervekkel.
A vállalat az elmúlt években Romániában, Bulgáriában és Cipruson terjeszkedett, míg az Alföldi Tej Kft. több mint 700 embert foglalkoztat és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel. A cég 2021 óta veszteséges.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
