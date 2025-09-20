2025. szeptember 20. szombat Friderika
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tejelő tehenek friss tejet termelnek a gazda és családja számára.
Gazdaság

Gigaberuházások, új termékek, terjeszkedés: így akarták felturbózni az Alföldi Tejet

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 15:02

A Hellenic Dairies tervei szerint fejlesztette volna az Alföldi Tej Kft.-t, de a magyar kormány a külföldi felvásárlás megtiltásával megakadályozta a tranzakciót, amely az ország nyerstej-felvásárlásának közel ötödét érintette volna, írja a Reuters alapján a Portfolio.

A görög Hellenic Dairies jelentős beruházásokat tervezett a veszteséges magyar Alföldi Tej Kft. fejlesztésére, mielőtt a magyar kormány megtiltotta volna a felvásárlást, így meggátolva a cég kelet-európai terjeszkedését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntést a kormány kedden jelentette be, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a kormányinfón megerősítette, hogy a vevő a Hellenic Dairies lett volna. A kabinet azzal indokolta a tiltást, hogy a külföldi tulajdonos nyerstej exportját eredményezné, ami szerintük a hazai tejtermékek árának emelkedéséhez vezetne.

Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
EZ IS ÉRDEKELHET
Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.

Ezzel szemben a Hellenic Dairies tervei szerint fenntartották volna a vállalat belföldi működését, portfólióját új termékekkel bővítették volna, megtartották volna a tejtermelőket, és jelentős beruházásokat hajtottak volna végre a létesítményekben.

A tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra, de a részvényesek elfogadták az ajánlatot, mielőtt a külföldi befektetések átvilágítási eljárása során a kormány elutasította azt. A Hellenic Dairies közlése szerint a jóváhagyási dokumentációban részletes üzleti terv szerepelt a következő időszakra vonatkozó tervekkel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vállalat az elmúlt években Romániában, Bulgáriában és Cipruson terjeszkedett, míg az Alföldi Tej Kft. több mint 700 embert foglalkoztat és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel. A cég 2021 óta veszteséges.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #beruházás #tej #gazdaság #görögország #tejipar #vállalat #felvásárlás #tiltás #döntés #tejtermelés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:02
14:07
12:57
12:35
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 19. 16:45
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 20. 13:07
Szabó Zsolt halála után eltüntette lejáratóanyagát a Fidesz-közeli propagandalap, a Promenád24 - többen a lapot okolják a tragédiáért
Hatalmas a felháborodás a Promenad24 Szabó Zoltot támadó lejáratóanyaga körül, amit végül azután tör...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 15:14
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik...
Holdblog  |  2025. szeptember 19. 11:48
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valam...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 20. szombat
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 20.
A Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
3 napja
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
1 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
1 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 20. 16:03
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 20. 12:57
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 20. 15:01
Egyre több termelő foglalkozik ezzel Magyarországon: tudhatnak valamit?