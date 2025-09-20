Gigaberuházások, új termékek, terjeszkedés: így akarták felturbózni az Alföldi Tejet

A Hellenic Dairies tervei szerint fejlesztette volna az Alföldi Tej Kft.-t, de a magyar kormány a külföldi felvásárlás megtiltásával megakadályozta a tranzakciót, amely az ország nyerstej-felvásárlásának közel ötödét érintette volna, írja a Reuters alapján a Portfolio.

A görög Hellenic Dairies jelentős beruházásokat tervezett a veszteséges magyar Alföldi Tej Kft. fejlesztésére, mielőtt a magyar kormány megtiltotta volna a felvásárlást, így meggátolva a cég kelet-európai terjeszkedését.

A döntést a kormány kedden jelentette be, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a kormányinfón megerősítette, hogy a vevő a Hellenic Dairies lett volna. A kabinet azzal indokolta a tiltást, hogy a külföldi tulajdonos nyerstej exportját eredményezné, ami szerintük a hazai tejtermékek árának emelkedéséhez vezetne.

Ezzel szemben a Hellenic Dairies tervei szerint fenntartották volna a vállalat belföldi működését, portfólióját új termékekkel bővítették volna, megtartották volna a tejtermelőket, és jelentős beruházásokat hajtottak volna végre a létesítményekben.

A tranzakció értékét egyik fél sem hozta nyilvánosságra, de a részvényesek elfogadták az ajánlatot, mielőtt a külföldi befektetések átvilágítási eljárása során a kormány elutasította azt. A Hellenic Dairies közlése szerint a jóváhagyási dokumentációban részletes üzleti terv szerepelt a következő időszakra vonatkozó tervekkel.

A vállalat az elmúlt években Romániában, Bulgáriában és Cipruson terjeszkedett, míg az Alföldi Tej Kft. több mint 700 embert foglalkoztat és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel. A cég 2021 óta veszteséges.