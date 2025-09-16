2025. szeptember 16. kedd Edit
A tejelő tehenek friss tejet termelnek a gazda és családja számára.
Vállalkozás

Váratlan döntés: az állam megakadályozta a legendás magyar cég külföldi felvásárlását

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 20:35

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden közölte, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását.

„A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat külföldi befektető által történő felvásárlását. Ennek oka, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna. A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar megújítása és fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel„ – közölte a minisztérium.

Mint írták, 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100%-os üzletrészét. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött.

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20%-át adja. A minisztérium szerint a jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja.
Címlapkép: Getty Images
#NGM #tej #állam #gazdaság #tejipar #felvásárlás #minisztérium #nemzetgazdasági minisztérium

