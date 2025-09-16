Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Váratlan döntés: az állam megakadályozta a legendás magyar cég külföldi felvásárlását
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden közölte, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását.
„A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat külföldi befektető által történő felvásárlását. Ennek oka, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna. A stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar megújítása és fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel„ – közölte a minisztérium.
Mint írták, 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100%-os üzletrészét. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött.
Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20%-át adja. A minisztérium szerint a jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat.
A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
Komoly ellenőrzést indít a NAV: gyakori hiba után kutatnak, 300 ezerbe fájhat annak, aki nem válaszol
Az adóhatóság közleménye szerint az eltérések hátterében számos ok állhat: téves kitöltés, adminisztrációs hiba vagy egyszerű figyelmetlenség.
Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget.
A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre.
Az új amerikai vámrendelet a feladó postára hárítja a vámok beszedését, ezért a Magyar Posta felfüggesztette az USA-ba irányuló küldemények feladását.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.