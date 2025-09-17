2025. szeptember 17. szerda Zsófia
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdálkodó a nyers tejet tartályba tölti a tejgazdaságban.
Vállalkozás

Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 08:30

A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását. A döntés hátterében a hazai tejpiac stratégiai jelentősége és a cég elmúlt években felhalmozott 8,5 milliárd forintos vesztesége áll - számolt be a Portfolio.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményben jelentette be, hogy megtiltja az Alföldi Tej Kft. külföldi tulajdonba kerülését, miután egy külföldi vállalatcsoport 2025. június 5-én jelezte szándékát a társaság teljes üzletrészének megszerzésére - erről a Pénzcentrum is beszámolt. Az Agrárminisztériummal közösen lefolytatott vizsgálat alapján a tárca úgy ítélte meg, hogy a tranzakció veszélyeztetné Magyarország államérdekeit és az élelmiszer-ellátás biztonságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Alföldi Tej a hazai nyerstej felvásárlás közel ötödét bonyolítja, így külföldi tulajdonba kerülése jelentős piaci zavart és ellátásbiztonsági kockázatot jelenthetett volna. A tiltó döntést követően a cég felajánlotta, hogy a magyar állam vásárolja meg a társaságot ugyanazon feltételekkel, amelyeket a külföldi vevőnek kínáltak – ezt a lehetőséget jelenleg vizsgálják a kormányzati szervek.

A szövetkezeti formában működő Alföldi Tejnek 59 tulajdonosa van, akik közül egyik sem rendelkezik 15 százalékot meghaladó részesedéssel. Bár a potenciális vevő kiléte nem ismert, korábban egy görög cég érdeklődéséről számolt be a sajtó.

Az eladási szándék mögött a cég súlyos pénzügyi nehézségei állnak. A 2003-ban alapított, évente 240 millió liter tejet feldolgozó és közvetve több mint 15 ezer ember megélhetését biztosító vállalat 2021 óta összesen közel 8,5 milliárd forint veszteséget halmozott fel. A legkritikusabb a 2023-as év volt, amikor több mint 3,3 milliárd forintos mínuszt könyvelt el. Iparági források szerint a veszteségek egyik fő oka, hogy elmaradtak a szükséges fejlesztések, ami fokozatosan rontotta a társaság versenyképességét.

Az Alföldi Tej helyzete rávilágít a hazai tejágazat strukturális problémáira, különösen a termelés és feldolgozás közötti hatékonyságbeli különbségekre. Míg a magyar tejtermelés az uniós csatlakozás óta jelentősen koncentrálódott – a kisebb gazdaságok eltűntek, helyüket 600-tól több ezer egyedig terjedő állományú telepek vették át – és modernizálódott, addig a feldolgozóipar fejlődése elmaradt.

A magyar tejtermelők sikeresen hajtottak végre fejlesztéseket, automatizált takarmányozási rendszereket és korszerű fejési technológiákat, helyenként már robotfejést is alkalmaznak. Ezzel szemben a feldolgozóipar modernizációja, termékfejlesztése és gyártási hatékonysága elmarad a nyugat-európai versenytársaktól.

A hazai tejfeldolgozás legnagyobb hiányossága, hogy bár képes jó minőségű alapvető tejtermékeket előállítani, hiányoznak a nagyobb profitmarzsot biztosító, szofisztikáltabb termékek – például népszerű joghurtok, exportképes prémium sajtok és tejes desszertjellegű készítmények. Ezek fejlesztéséhez jelentős beruházásokra, modernizációra és marketingre lenne szükség, ami az Alföldi Tejnél is várat magára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat problémáit súlyosbította a tejpiac elmúlt években tapasztalt hullámzása és a sorozatos kormányzati beavatkozások. 2022-től 2023 júliusáig érvényben volt az élelmiszerárstop, amely a 2,8 százalékos UHT tej árát a 2021. októberi szinten rögzítette. Ezt követte a kötelező akciózás rendszere, majd az Online Árfigyelő bevezetése, 2025 tavaszán pedig az árrésstop, amely 30 alapvető élelmiszernél, köztük több tejterméknél is maximálta a kiskereskedelmi árréseket.

A piaci árak is szélsőséges ingadozást mutattak: 2022–2023 fordulóján a tejtermékek árai kiugróan emelkedtek, a sajt nélküli tejtermékek esetében egy év alatt közel 80 százalékos drágulást mértek. 2023 második felétől fokozatosan csökkent az élelmiszer-infláció, 2025-ben pedig már az árrésstop hatása érezhető a bolti árakon.

A Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint a tejágazatot több strukturális probléma is sújtja. Az energiaintenzív élelmiszeripart különösen érzékenyen érintette az energiaárak emelkedése, a gyenge termelékenység és az alacsony versenyképesség miatt pedig a magyar élelmiszerárak gyorsabban reagálnak a globális piaci sokkokra, mint más országokban.

A Nemzeti Cégtár adatai alapján az élelmiszeriparban működő vállalkozások száma 2020 és 2025 között 4425-ről 4208-ra csökkent, miközben a felszámolási eljárás alá került cégek száma jelentősen nőtt: 2020-ban 77, 2023-ban már 208, 2024-ben pedig 147 vállalkozás került ilyen helyzetbe.

A tejágazatban hasonló tendencia figyelhető meg: a tejfeldolgozó és tejtermékgyártó cégek száma 2020 és 2025 között 167-ről 154-re csökkent, a felszámolás alá került vállalkozások száma pedig 2-ről 8-ra emelkedett. Ez a piaci koncentráció irányába mutat, ami felértékeli az olyan kulcsszereplőket, mint az Alföldi Tej, ugyanakkor kiszolgáltatottabb helyzetet teremthet a termelők számára.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #kormány #NGM #tejtermék #tej #kft #külföldi #tejipar #vállalat #milliárd #hazai #nemzetgazdasági minisztérium #tejtermékek #tejtermelés #tejár #alföld

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
07:45
06:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
3 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
3 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
1 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 06:05
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 05:06
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 08:18
Nagy viharra készülhetnek ma ebben a 2 megyében: itt még jég is eshet