2025. szeptember 17. szerda Zsófia
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke elõadást tart Budapesten, a Portfolio Hitelezés 2025 konferencián 2025. május 22-én.
Hitel

Brutális tempóban nő a lakossági hitelállomány – de miért fékeznek a vállalatok?

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 09:52

A háztartási hitelek piaca jelentősen élénkült 2025 második negyedévében, miközben a vállalati hitelkereslet mérséklődött - derül ki az MNB legfrissebb Hitelezési felméréséből. A lakossági hitelállomány 11,7 százalékkal bővült éves összevetésben, míg a vállalati szektor hitelállománya visszafogottabb, 2,0 százalékos növekedést mutatott.  

A hitelintézeti szektor háztartási hitelállománya 394 milliárd forinttal gyarapodott 2025 második negyedévében, így az éves növekedési ütem 10,9 százalékról 11,7 százalékra emelkedett. Ez az érték az Európai Unión belül az ötödik legmagasabb, és jelentősen felülmúlja a visegrádi országok 4,9 százalékos átlagos növekedési ütemét - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lakossági új hitelszerződések volumene 886 milliárd forintot ért el, ami 21 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. A lakáscélú hitelek kibocsátása 13 százalékkal, a személyi hiteleké pedig 34 százalékkal nőtt éves összevetésben. A személyi kölcsönök bővülését több tényező is támogatta, köztük az online gyorsan hozzáférhető, előzetesen jóváhagyott hitelek, a növekvő arányú lakáscélú felhasználás, a ráemelések és a magasabb elérhető hitelösszegek.

A januárban indult munkáshitel programban a második negyedévben több mint 12 ezer szerződést kötöttek mintegy 48 milliárd forint értékben, ami a teljes hitelkibocsátás 5 százalékát tette ki.

A piaci alapú lakáshitelek átlagos kamata 6,5 százalék (THM: 6,8 százalék) volt a második negyedévben, míg az államilag támogatott konstrukciókat is figyelembe véve az átlagos ügyfélkamat 5,7 százalékot ért el.

Az MNB Hitelezési felmérése szerint a bankok egyötöde szigorított mind a lakáshitelek, mind a fogyasztási hitelek feltételein, elsősorban a felárak emelésével. A pénzintézetek harmada növekvő keresletet tapasztalt a lakáshitelek piacán, és több mint kétharmaduk további élénkülésre számít az Otthon Start hitelprogram hatására. A fogyasztási hitelek iránti kereslet élénkülését a megkérdezett intézmények nettó 24 százaléka érzékelte.

A vállalati szektorban a hitelintézetek nem-pénzügyi vállalatok felé fennálló hitelállománya 315 milliárd forinttal emelkedett a második negyedévben, így az éves növekedési ütem változatlanul 2,0 százalék maradt. A kkv-szektor hitelállománya 2,4 százalékkal bővült éves alapon. A hazai vállalati hitelállomány növekedési üteme az EU középmezőnyében helyezkedik el, kissé meghaladva az uniós átlagot, de elmaradva a visegrádi országok 7 százalékos átlagától.

Az új, nem folyószámla-jellegű vállalati hitelszerződések értéke 1456 milliárd forintot tett ki, ami 36 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának kibocsátását. A jelentős bővüléshez egyedi nagyügyletek és a Demján Sándor Program szerződéskötései is hozzájárultak.

A támogatott vállalati hitelek aránya az új szerződéskötésekben 19 százalékot ért el, míg a kkv-szegmensben ez az arány 32 százalékot tett ki, szemben az elmúlt egy év 25 százalékos átlagával.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kisösszegű vállalati forinthitelek átlagos felára 0,3 százalékponttal nőtt, így 2,3 százalékpontot tett ki, ami 8,8 százalékos átlagos kamatszintet eredményezett. A nagyösszegű forinthitelek kamatlába változatlanul 8,3 százalékon állt.

A bankok a második negyedévben nem változtattak a vállalati hitelfeltételeken, és a következő fél évben sem terveznek módosításokat. Az üzleti célú ingatlanhitelek feltételein a bankok nettó 11 százaléka lazított, de az irodapiaci kihívások miatt előretekintve szigorítást terveznek.

A megkérdezett bankok 30 százaléka a vállalati hitelkereslet csökkenését tapasztalta, különösen a forinthitelek és a hosszú lejáratú hitelek esetében. A válaszadók 44 százaléka ugyanakkor élénkülő keresletet észlelt a lakásprojektek finanszírozása iránt, ami a javuló ingatlanberuházási kedv miatt tovább erősödhet.

Az alacsony vállalati hiteldinamikára válaszul és a bankrendszeri verseny erősítése érdekében a jegybank elindította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést. A Magyar Bankszövetséggel kötött megállapodás nyomán létrehozott konstrukció célja, hogy piaci alapon, a kkv-k széles köre számára elérhetővé váljanak egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett. A hitelintézetek 2025. augusztus 1-től kérhetik termékeik minősítését.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
 
#milliárdos #vállalat #milliárd #bankok #hitelek #szektor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:18
10:04
09:52
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 16. 16:50
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 16. 15:42
Fordítva sült el a Fidesz lépése: hatalmas pénzeső hullott a Telexre és a Partizánra
Bár a Fidesz megpróbálta idén ellehetetleníteni az alapítványi támogatásokat, a kísérlet fordítva sü...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 16. 14:59
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Ottho...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. szeptember 16. 08:56
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
2
2 hónapja
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
3
2 hónapja
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
4
3 hónapja
Itt a bejelentés, gigahitelt vett fel Magyarország: ki fogja visszafizetni?
5
2 hónapja
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 10:04
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 06:05
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 09:17
Új korszak küszöbén az európai agrárium, jelentős változások várhatók