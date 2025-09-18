2025. szeptember 18. csütörtök Diána
23 °C Budapest
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Új forint
Gazdaság

Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 10:28

A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most: az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt.

A forint árfolyama 2024 nyara óta nem volt olyan erős, mint csütörtök délelőtt, amikor az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt, ami - a dollár esetében - a háború kitörése óta a legerősebb szintet jelenti - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portál szerint a piaci figyelem délután a Bank of England kamatdöntésére, valamint az amerikai munkanélküliségi adatokra és a Philadelphia Fed-indexre összpontosul, amelyek újabb lendületet adhatnak az árfolyammozgásoknak.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #gazdaság #dollár #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #fed #devizaárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #háború #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:15
11:03
10:52
10:40
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 17. 16:50
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 18. 09:30
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul ak...
Holdblog  |  2025. szeptember 18. 09:19
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhá...
MEDIA1  |  2025. szeptember 18. 00:07
Cáfolja Magyar Péter állítását a TV2 - így végre kiderült, mekkora az állami reklámbevételük
A TV2 hosszú idő után most először közölt adatot arról, mekkora az éves állami reklámbevétele. A csa...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 17. 14:45
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are f...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
1 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
17 órája
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
5
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 10:40
Kimondta az MNB: legrosszabb esetben 15-20 százalékkal drágulhatnak a lakások az Otthon Start miatt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 10:01
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 10:31
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?