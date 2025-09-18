Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni? ×

A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most: az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt.

A forint árfolyama 2024 nyara óta nem volt olyan erős, mint csütörtök délelőtt, amikor az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt, ami - a dollár esetében - a háború kitörése óta a legerősebb szintet jelenti - írja a Portfolio.

A portál szerint a piaci figyelem délután a Bank of England kamatdöntésére, valamint az amerikai munkanélküliségi adatokra és a Philadelphia Fed-indexre összpontosul, amelyek újabb lendületet adhatnak az árfolyammozgásoknak.