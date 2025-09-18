III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most: az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt.
A forint árfolyama 2024 nyara óta nem volt olyan erős, mint csütörtök délelőtt, amikor az euró árfolyama 389 alá süllyedt, a dollár pedig 329 alatt is járt, ami - a dollár esetében - a háború kitörése óta a legerősebb szintet jelenti - írja a Portfolio.
A portál szerint a piaci figyelem délután a Bank of England kamatdöntésére, valamint az amerikai munkanélküliségi adatokra és a Philadelphia Fed-indexre összpontosul, amelyek újabb lendületet adhatnak az árfolyammozgásoknak.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.