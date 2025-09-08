Durva hiány az államkasszában: augusztus végére rendesen elszállt a deficit, mi lesz ebből?

A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg. Az augusztusi hónap önmagában 239,1 milliárd forintos hiányt eredményezett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az államháztartás központi alrendszerének hiánya kedvezőbben alakul a tervezettnél, hiszen az éves várható 4774 milliárd forintos pénzforgalmi hiánynak eddig csak 63,4 százaléka teljesült. A tárca augusztusra az éves deficit 66 százalékának elérését prognosztizálta - számolt be róla a Telex.

A Portfolio.hu elemzése ugyanakkor rámutat, hogy a kormányzat az idei évre vonatkozó hiánycélt már többször módosította, és az eredeti tervhez képest már 74 százalékos a teljesülés.

Az augusztusi 239,1 milliárd forintos deficit jelentősen alacsonyabb a tavalyi azonos időszaki 414,3 milliárd forintos hiánynál. A gazdasági portál elemzése szerint azonban ez még így is az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb augusztusi hiányértéke.

A minisztérium adatai alapján a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. Különösen a fogyasztáshoz kapcsolódó adóknál tapasztalható jelentős, közel 10 százalékos emelkedés.

A kiadási oldalon ugyanakkor jelentős növekedés mutatkozik. A kamatkiadások 2928,3 milliárd forintot tettek ki, ami 514,5 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi értéket. A közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított összeg elérte az 1654,5 milliárd forintot, 172,8 milliárd forinttal meghaladva az előző évi szintet.

Pozitív fejlemény, hogy augusztusban jelentősen emelkedtek az uniós forrásokból származó bevételek. Az uniós programokhoz kapcsolódó bevételek 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra növekedtek. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emeléshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéséért járó mintegy 587 millió eurót, valamint a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedéseinek 2025. II. negyedévi kiadásainak uniós részét, 131 millió eurót.