Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést.

A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára. Ez a benzin esetében kilenc, a dízel esetében nyolcforintos áremelkedést jelentene literenként.

„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter azt is hozzátéve, hogy a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

A miniszter négy szabályt említett, amelyek garanciát adnak a fiskális fegyelemre:

a költségvetési hiánynak évről évre csökkennie kell;

az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia;

el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárás alá kerülést;

valamint az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.

