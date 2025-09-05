Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést.
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára. Ez a benzin esetében kilenc, a dízel esetében nyolcforintos áremelkedést jelentene literenként.
„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton.
A nemzetgazdasági miniszter azt is hozzátéve, hogy a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.
A miniszter négy szabályt említett, amelyek garanciát adnak a fiskális fegyelemre:
- a költségvetési hiánynak évről évre csökkennie kell;
- az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia;
- el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárás alá kerülést;
- valamint az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.
