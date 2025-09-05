2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 12:02

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést.

A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára. Ez a benzin esetében kilenc, a dízel esetében nyolcforintos áremelkedést jelentene literenként.

„A kormány azonban változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter azt is hozzátéve, hogy a lépést a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

A miniszter négy szabályt említett, amelyek garanciát adnak a fiskális fegyelemre:

  • a költségvetési hiánynak évről évre csökkennie kell;
  • az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia;
  • el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárás alá kerülést;
  • valamint az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
 
#kormány #NGM #adó #infláció #gazdaság #jövedéki adó #nemzetgazdasági minisztérium #nagy márton

