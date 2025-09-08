Megszólalt a Parlament: rendkívüli nyugdíjkifizetés jöhet rengeteg idős magyarnak?

Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony Mihály. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke úgy számol, a ki nem fizetett nyugdíjprémium és a célba nem ért 30 ezer forintos élelmiszerutalványok (ez akár a küldemények 1,8 százaléka is lehet, ami tetemes összeg, hiszen 2,3 millió jogosult van) fedezhetnék a javasolt kifizetést.

Az idén minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy 30 ezer forintos élelmiszerutalványt kap, összesen mintegy 2,3 millióan. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, Karácsony Mihály azt vizsgálta, mekkora lehet az az összeg, amely nem jut el ténylegesen az érintettekhez, illetve amelyet várhatóan nem használnak fel, így a 69 milliárd forintos keretből végül visszaáramlik a költségvetésbe.

A szakember a 24.hu-nak azt mondta, javaslata szerint a megmaradó forrásból – kiegészítve akár a ki nem fizetett nyugdíjprémiummal – decemberben, még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly nyugdíjszigorítás jön 2026-tól Magyarországon: sokan eleshetnek a járandóságuktól? Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.

Emlékeztettett: csak egyszer kézbesítik a 30 ezres utalványt, ha valaki nem veszi át, az 10 napig az illetékes postán még felveheti, de ha az érintett nem megy érte, a küldemény visszamegy a feladónak, azaz a Magyar Államkincstárnak - november 24-ig külön kell kérni az újbóli kézbesítést. A korábbi tapasztalatok szerint a nyugdíjasoknak küldött utalványok 1,3-1,8 százaléka nem ért célba, azaz ebből az összegből is lehetne fedezni a legkisebb nyugdíjasok pluszjuttatását.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA