Budapest, 2025. március 27.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. március 27-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 15:48

Rendhagyó időpontban, hétfőn délután fél négykor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A miniszter többek közt beszélt az Otthon Start programról és az árrésstop meghosszabbításáról is.

Cikkünk frissül!

Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón először a Otthon Start hitelről beszélt, mely szeptember elsején indul. A miniszter közölte, hogy ökölszabályként elmondható, hogy a törlesztő 10 millió forintonként havi 30 ezer forinttal kevesebb lesz, mint egy piaci hitel esetében. Kiemelte azt is, hogy az ingatlanfejlesztők részéről is nagy az érdeklődés, és a bankok is arra készülnek, hogy komoly verseny lesz.

Beszélt arról is, hogy ma este meg fog jelenni egy kormányrendelet, ami az eddigi otthonteremtési támogatásokat és az Otthon Startot fogja összehangolni. A hitelek későbbi kiváltására és módosítására is lehetőség lesz, tehát ha valaki Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, lehetősége lesz arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét. A miniszter szerint a program így kellően rugalmas lesz.

Gulyás Gergely beszélt az árrésstopról, melyet november 30-ig hosszabbítanak meg.

A miniszter a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásra is kitért. Szerinte érthetetlen, miért támadják az ukránok a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, és szerinte ezzel nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának ártanak az ukránok. Gulyás szerint az, ha felvennék Ukrajnát az unióba, történelmi tévedés lenne, ugyanakor szerinte az ukránoknak ebben az esetben sem lenne ahhoz közük, hogy kitől vásárol Magyarország energiát.

Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
