2026. február 10. kedd Elvira
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tanárok, tanárhiány, pedagógusok
Oktatás

Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak

Népszava
2026. február 10. 08:30

A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer szankció - írta a Népszava.

Több tankerületi központ úgy határozott, hogy nem részesíti a tavaly decemberi többletjuttatásban azokat a pedagógusokat, akikkel szemben korábban fegyelmi eljárás indult. A PDSZ közérdekű adatigényléssel jutott hozzá az erről szóló információkhoz. A szakszervezet honlapján közzétett dokumentumok szerint már egy egyszerű figyelmeztetés is elegendő volt ahhoz, hogy valaki eleszen a jutalomtól, bár ilyen esetekben az intézményvezetők mérlegelhették a juttatás odaítélését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A múlt év végén az állami fenntartású oktatási intézmények dolgozói anyagi elismerésben részesülhettek. A Dunakeszi Tankerületi Központ például átlagosan bruttó 112 ezer forintot osztott szét a teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok között. Számos tanár azonban már akkor jelezte a szakszervezetnek, hogy sem előzetes tájékoztatást, sem jutalmat nem kapott, noha a Klebelsberg Központ azt állította, hogy a juttatások elosztása egységes szempontok alapján történt.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint a tankerületek eljárása több szempontból is kifogásolható. Egyrészt a pedagógusokat nem tájékoztatták arról, hogy korábbi fegyelmi ügyeik befolyásolhatják a jutalom odaítélését. Másrészt a figyelmeztetés – akár szóbeli, akár írásbeli formában történt – jogilag nem minősül fegyelmi szankciónak, ezért önmagában nem szolgálhat alapul juttatás megvonására.

A szakszervezet álláspontja szerint ha egy pedagógust egy konkrét cselekmény miatt már egyszer megbüntettek, ugyanazért az esetért nem érheti további hátrány, például az év végi elismerés megtagadása. Nagy Erzsébet azt is elmondta: akadt olyan érintett, aki csak akkor szerzett tudomást egy korábbi figyelmeztetéséről, amikor az elmaradt jutalom okát próbálta kideríteni.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A PDSZ szerint elengedhetetlen a munkáltatók és a szakszervezetek közötti érdemi párbeszéd helyreállítása az oktatási intézményekben, mivel ez az elmúlt időszakban gyakorlatilag megszűnt. A szakszervezet már jelezte a tankerületek felé, hogy elfogadhatatlannak tartják: bárkit is többszörösen büntessenek ugyanazon mulasztás vagy vétség miatt.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #magyarország #munka #szakszervezet #bérek #juttatás #jog #tanárok #pedagógusok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
08:10
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
2026. február 9.
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
2
2 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
3
3 hónapja
Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb
4
2 hónapja
Pedagógus béremelés 2026: hamarosan döntenek, ennyivel nő a tanári fizetés jövőre
5
3 hónapja
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 07:00
Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 06:28
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Agrárszektor  |  2026. február 10. 08:16
Észrevetted, hogy eltűntek a fecskék az országból? Kemény, mi áll a háttérben