Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer szankció - írta a Népszava.
Több tankerületi központ úgy határozott, hogy nem részesíti a tavaly decemberi többletjuttatásban azokat a pedagógusokat, akikkel szemben korábban fegyelmi eljárás indult. A PDSZ közérdekű adatigényléssel jutott hozzá az erről szóló információkhoz. A szakszervezet honlapján közzétett dokumentumok szerint már egy egyszerű figyelmeztetés is elegendő volt ahhoz, hogy valaki eleszen a jutalomtól, bár ilyen esetekben az intézményvezetők mérlegelhették a juttatás odaítélését.
A múlt év végén az állami fenntartású oktatási intézmények dolgozói anyagi elismerésben részesülhettek. A Dunakeszi Tankerületi Központ például átlagosan bruttó 112 ezer forintot osztott szét a teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok között. Számos tanár azonban már akkor jelezte a szakszervezetnek, hogy sem előzetes tájékoztatást, sem jutalmat nem kapott, noha a Klebelsberg Központ azt állította, hogy a juttatások elosztása egységes szempontok alapján történt.
Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint a tankerületek eljárása több szempontból is kifogásolható. Egyrészt a pedagógusokat nem tájékoztatták arról, hogy korábbi fegyelmi ügyeik befolyásolhatják a jutalom odaítélését. Másrészt a figyelmeztetés – akár szóbeli, akár írásbeli formában történt – jogilag nem minősül fegyelmi szankciónak, ezért önmagában nem szolgálhat alapul juttatás megvonására.
A szakszervezet álláspontja szerint ha egy pedagógust egy konkrét cselekmény miatt már egyszer megbüntettek, ugyanazért az esetért nem érheti további hátrány, például az év végi elismerés megtagadása. Nagy Erzsébet azt is elmondta: akadt olyan érintett, aki csak akkor szerzett tudomást egy korábbi figyelmeztetéséről, amikor az elmaradt jutalom okát próbálta kideríteni.
A PDSZ szerint elengedhetetlen a munkáltatók és a szakszervezetek közötti érdemi párbeszéd helyreállítása az oktatási intézményekben, mivel ez az elmúlt időszakban gyakorlatilag megszűnt. A szakszervezet már jelezte a tankerületek felé, hogy elfogadhatatlannak tartják: bárkit is többszörösen büntessenek ugyanazon mulasztás vagy vétség miatt.
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
