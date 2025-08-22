Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé

Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy újabb támadás után ismét leállt a Barátság-kőolajvezeték.

A miniszter a közösségi felületén közölte, az éjszaka folyamán kapták a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál.

Mindezek következtében a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt.

Szijjártó Péter szerint ez egy újabb támadás Magyarország energiabiztonsága ellen.

"Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!" - hangoztatta a miniszter.

Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA