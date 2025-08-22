Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés

Mint azt megírtuk, Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először, hogy meghosszabbítják az árrésstopot. A bejelentés után nem sokkal reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség is.

Mint megjegyezték, az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.

Hozzátették, hogy az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, a probléma sokkal inkább a beszállítói árak (leginkább a termelők és feldolgozók költségeinek) csökkentésével lenne kezelhető.

A kiskereskedelmi árrésstop egyszeri inflációcsökkentő hatása fokozatosan elhalványul, negatív hatásai azonban egyre súlyosabbak

- emelték ki.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedés a lakosság elbizonytalanításával kedvezőtlenül hozzájárul a lakossági fogyasztás visszafogásához, egyéb negatív következményei pedig akkor is súlyos károkat okoznak, ha ezt a vásárlók közvetlenül még nem érzékelik.

