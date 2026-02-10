Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
Kész, ennyi volt: biztosan lemarad a vébéről az angol sztár, műteni kellett a sérülését
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény - számolt be a BBC.
A 30 éves középpályás január 18-án, az Aston Villa elleni bajnokin sérült meg, amelyet az Everton 1–0-ra nyert meg. "Nem így akartam befejezni az idényt, de hát ilyen a futball. Nagyon csalódott vagyok" – írta Instagram-oldalán a játékos. "A műtét megvolt, most már csak a felépülésre koncentrálok. Biztos vagyok benne, hogy erősebben és jobban térek majd vissza."
Grealish a Manchester Citytől érkezett kölcsönbe az Evertonhoz a szezon elején. Az idényben eddig 22 tétmérkőzésen lépett pályára, kétszer volt eredményes, és hat gólpasszt is adott. A sérülés miatt viszont biztosan kihagyja a nyári világbajnokságot, pedig az utóbbi hónapokban mutatott formája alapján sokan úgy vélték, visszakerülhet az angol válogatott keretébe. Legutóbb 2024 októberében kapott meghívót a válogatottba.
A középpályás 2021-ben igazolt az Aston Villából a Manchester Cityhez, akkori brit rekordot jelentő 100 millió fontért. A manchesteri klubnál három bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját és egy FA Kupát nyert. A tavalyi idényben azonban kiszorult a csapatból, mindössze hét bajnokin kapott helyet a kezdőben.
A klubhoz érkezésem óta kapott támogatás hihetetlenül sokat jelent nekem. A stáb, a csapattársaim és különösen a szurkolók fantasztikusak voltak. Imádok ezért a klubért játszani. Végig szurkolni fogok a srácoknak, és mindent megteszek, hogy mihamarabb visszatérjek
– tette hozzá Grealish.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
