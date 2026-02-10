Kész, ennyi volt: biztosan lemarad a vébéről az angol sztár, műteni kellett a sérülését

Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény - számolt be a BBC.

A 30 éves középpályás január 18-án, az Aston Villa elleni bajnokin sérült meg, amelyet az Everton 1–0-ra nyert meg. "Nem így akartam befejezni az idényt, de hát ilyen a futball. Nagyon csalódott vagyok" – írta Instagram-oldalán a játékos. "A műtét megvolt, most már csak a felépülésre koncentrálok. Biztos vagyok benne, hogy erősebben és jobban térek majd vissza."

Grealish a Manchester Citytől érkezett kölcsönbe az Evertonhoz a szezon elején. Az idényben eddig 22 tétmérkőzésen lépett pályára, kétszer volt eredményes, és hat gólpasszt is adott. A sérülés miatt viszont biztosan kihagyja a nyári világbajnokságot, pedig az utóbbi hónapokban mutatott formája alapján sokan úgy vélték, visszakerülhet az angol válogatott keretébe. Legutóbb 2024 októberében kapott meghívót a válogatottba.

A középpályás 2021-ben igazolt az Aston Villából a Manchester Cityhez, akkori brit rekordot jelentő 100 millió fontért. A manchesteri klubnál három bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját és egy FA Kupát nyert. A tavalyi idényben azonban kiszorult a csapatból, mindössze hét bajnokin kapott helyet a kezdőben.

A klubhoz érkezésem óta kapott támogatás hihetetlenül sokat jelent nekem. A stáb, a csapattársaim és különösen a szurkolók fantasztikusak voltak. Imádok ezért a klubért játszani. Végig szurkolni fogok a srácoknak, és mindent megteszek, hogy mihamarabb visszatérjek

– tette hozzá Grealish.