2026. február 10. kedd Elvira
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Asian doctor and an assistant in the operating room for surgical venous vascular surgery clinic in hospital.
Sport

Kész, ennyi volt: biztosan lemarad a vébéről az angol sztár, műteni kellett a sérülését

Pénzcentrum
2026. február 10. 08:10

Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény - számolt be a BBC.

A 30 éves középpályás január 18-án, az Aston Villa elleni bajnokin sérült meg, amelyet az Everton 1–0-ra nyert meg. "Nem így akartam befejezni az idényt, de hát ilyen a futball. Nagyon csalódott vagyok" – írta Instagram-oldalán a játékos. "A műtét megvolt, most már csak a felépülésre koncentrálok. Biztos vagyok benne, hogy erősebben és jobban térek majd vissza."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Grealish a Manchester Citytől érkezett kölcsönbe az Evertonhoz a szezon elején. Az idényben eddig 22 tétmérkőzésen lépett pályára, kétszer volt eredményes, és hat gólpasszt is adott. A sérülés miatt viszont  biztosan kihagyja a nyári világbajnokságot, pedig az utóbbi hónapokban mutatott formája alapján sokan úgy vélték, visszakerülhet az angol válogatott keretébe. Legutóbb 2024 októberében kapott meghívót a válogatottba.

Jack Grealish
Csapata: Everton
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 31 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 25M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.10.

A középpályás 2021-ben igazolt az Aston Villából a Manchester Cityhez, akkori brit rekordot jelentő 100 millió fontért. A manchesteri klubnál három bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját és egy FA Kupát nyert. A tavalyi idényben azonban kiszorult a csapatból, mindössze hét bajnokin kapott helyet a kezdőben.

A klubhoz érkezésem óta kapott támogatás hihetetlenül sokat jelent nekem. A stáb, a csapattársaim és különösen a szurkolók fantasztikusak voltak. Imádok ezért a klubért játszani. Végig szurkolni fogok a srácoknak, és mindent megteszek, hogy mihamarabb visszatérjek

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 – tette hozzá Grealish.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #meccs #sérülés #világbajnokság #premier league #angol foci #manchester city #angol válogatott #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
08:10
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
2026. február 9.
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
1 hete
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
4
7 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
5
4 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 07:00
Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 06:28
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Agrárszektor  |  2026. február 10. 08:16
Észrevetted, hogy eltűntek a fecskék az országból? Kemény, mi áll a háttérben