Véget ért Trump és Putyin alaszkai találkozója: ez vár a világra, ebben állapodtak meg

Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása. Trump szerint számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettek, de néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottak dűlőre. Putyin pedig azt hangoztatta, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia.

Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisán. A csaknem háromórás megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

"Sikerült igazán jó előrelépést elérni" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idős szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon.

Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk

- hangsúlyozta az amerikai elnök. Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-t, az európai vezetőket és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ehhez képest Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy "Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen".

"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk" - mondta az orosz államfő.