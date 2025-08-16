Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Véget ért Trump és Putyin alaszkai találkozója: ez vár a világra, ebben állapodtak meg
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása. Trump szerint számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettek, de néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottak dűlőre. Putyin pedig azt hangoztatta, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisán. A csaknem háromórás megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.
"Sikerült igazán jó előrelépést elérni" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idős szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon.
Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk
- hangsúlyozta az amerikai elnök. Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-t, az európai vezetőket és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is.
Ehhez képest Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy "Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen".
"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk" - mondta az orosz államfő.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol.
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.
