2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy katona puskával a kezében a harctéren a harc közben.
Világ

Véget ért Trump és Putyin alaszkai találkozója: ez vár a világra, ebben állapodtak meg

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 16. 04:00

Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása. Trump szerint számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettek, de néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottak dűlőre. Putyin pedig azt hangoztatta, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia.

Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisán. A csaknem háromórás megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Sikerült igazán jó előrelépést elérni" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idős szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon.

Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk

- hangsúlyozta az amerikai elnök. Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-t, az európai vezetőket és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Ehhez képest Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy "Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen". 

"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk" - mondta az orosz államfő.
Címlapkép: Getty Images
#putyin #világ #orosz #trump #orosz-ukrán válság #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:00
22:04
20:31
20:02
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
4 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
7 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
6 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 22:04
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 20:02
Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 19:27
Erős árak: elképesztő, mennyibe kerül a dinnye ezeken a piacokon