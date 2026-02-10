A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.
Hivatalos, végrehajtási stopot rendelt el Orbán Viktor: korai örülni, nagyon kevesek tartozásait érint
A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat. Az Orbán Viktor által aláírt szabályozás szerint a sportkluboknak juttatott közpénzekhez keddtől akkor sem nyúlhatnak a végrehajtók, ha a szervezet ellen jogszerűen indult eljárás tartozások miatt.
A kormány rendeleti úton módosította a bírósági végrehajtás szabályait. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt jogszabály értelmében keddtől nem vonható végrehajtás alá a sportszervezetek működését szolgáló állami támogatás teljes összege.
A Magyar Közlönyben közzétett indoklás szerint a cél az, hogy a sportegyesületek működésére biztosított közpénzeket a bíróság ne tilthassa le, mivel ezek az összegek sportlétesítmények fenntartását, a munkavállalók bérének kifizetését és kizárólag a sporttevékenység finanszírozását szolgálják.
A rendeletet azokra a végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell, amelyek a hatálybalépéskor már folyamatban vannak, amennyiben az állami támogatás kifizetésére ezt követően kerül sor. A kormány döntését ezúttal is az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzettel indokolta.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még jogszerű végrehajtás esetén sem férhetnek hozzá a végrehajtók a sportklubok működésére folyósított állami forrásokhoz, így ezek az összegek nem használhatók fel a tartozások rendezésére.
