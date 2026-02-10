2026. február 10. kedd Elvira
Budapest, 2026. február 6.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. február 6
Hitel

Hivatalos, végrehajtási stopot rendelt el Orbán Viktor: korai örülni, nagyon kevesek tartozásait érint

Pénzcentrum
2026. február 10. 08:44

A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat. Az Orbán Viktor által aláírt szabályozás szerint a sportkluboknak juttatott közpénzekhez keddtől akkor sem nyúlhatnak a végrehajtók, ha a szervezet ellen jogszerűen indult eljárás tartozások miatt.

A kormány rendeleti úton módosította a bírósági végrehajtás szabályait. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt jogszabály értelmében keddtől nem vonható végrehajtás alá a sportszervezetek működését szolgáló állami támogatás teljes összege.

A Magyar Közlönyben közzétett indoklás szerint a cél az, hogy a sportegyesületek működésére biztosított közpénzeket a bíróság ne tilthassa le, mivel ezek az összegek sportlétesítmények fenntartását, a munkavállalók bérének kifizetését és kizárólag a sporttevékenység finanszírozását szolgálják.

A rendeletet azokra a végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell, amelyek a hatálybalépéskor már folyamatban vannak, amennyiben az állami támogatás kifizetésére ezt követően kerül sor. A kormány döntését ezúttal is az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzettel indokolta.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még jogszerű végrehajtás esetén sem férhetnek hozzá a végrehajtók a sportklubok működésére folyósított állami forrásokhoz, így ezek az összegek nem használhatók fel a tartozások rendezésére.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
#hitel #kormány #tartozás #végrehajtó #sport #végrehajtás #állami támogatás #jog #rendelet #orbán viktor #kormányrendelet

