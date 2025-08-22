Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mi az, ami nem várhat?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, valamint a kormányszóvivő, Vitályos Eszter 2025. augusztus 25-én, hétfőn 15:30-kor tartják a „Mit, miért tesz a kormány?” című sajtótájékoztatót.

A tájékoztatót a Pénzcentrum élőben közvetíti majd.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA