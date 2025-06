Így tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláitról: minden egy irányba mutat

Ezek voltak a 23. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra!

Sorra tűnnek el a pénzek magyar bankszámlákról: minden egy irányba mutat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) öt pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be a pénzügyi visszaélések visszaszorítása érdekében. A lépések célja, hogy megerősítsék a hazai pénzügyi rendszer védelmét, és növeljék a banki ügyfelek biztonságát az egyre kifinomultabb kibercsalásokkal szemben.

Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres

Régóta társadalmi vita tárgyát képezi, hogy milyen adórendszer lenne igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb Magyarországon. A kérdés nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai szempontból is megosztó: míg egyesek az egykulcsos adózás egyszerűségét és kiszámíthatóságát dicsérik, mások a progresszív modell visszavezetését támogatják, hogy csökkenjenek a jövedelmi különbségek, és jobban érvényesüljön a közteherviselés elve. Jelenleg Magyarországon 15%-os SZJA kulcs van érvényben, amely minden jövedelemszintre egyformán érvényes. A gyakorlat azonban jóval árnyaltabb: a különféle célzott kedvezmények – például a 25 év alatti fiatalok mentessége, a négygyermekes anyák adómentessége, vagy a családi adókedvezmény – jelentősen módosítják a társadalom által ténylegesen fizetendő adó mennyiségét. De vajon milyen hatásokkal járnak majd ezek az intézkedések hosszú távon? Milyen érvek merülhetnek fel a jelenlegi adózási rendszert tárgyalva pro és kontra? És vajon veszélyt jelent a magasabb kulcs a tőke- és munkaerő elvándorlására? Kérdéseinkre Dr. Dóda Balázs, ügyvéd, az adoeljaras.hu szakértője válaszolt.

Ellépesztő mire készül a kormány: eltörölnék a munkaszüneti napokat, hogy javuljon a gazdaság

Németországban felmerült a munkaszüneti napok eltörlésének lehetősége a gazdasági teljesítmény növelése érdekében.

Itt a Telekom ajándéka: minden ügyfél megkapja, így lehet hozzáférni

A Telekom májustól bevezeti a Magenta AI-t, amely mesterséges intelligencia segítségével válaszol az ügyfelek kérdéseire a vállalat alkalmazásában. A fejlesztés a Perplexity platformjára épül, és a legmodernebb AI modelleket használja a valós idejű internetes kereséshez.

Megszólalt a lottómilliárdos: minden pénzétől megkopasztották, itt futnak össze a szálak

Egy kanadai férfi beperelte barátnőjét, miután az állítólag felvette az ő 5 millió kanadai dolláros (mintegy 1,3 milliárd forint) lottónyereményét, majd megszakította vele a kapcsolatot.

Közelebb a világháború, mint eddig gondoltuk? Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Hiába hittük, hogy a világháborúk kora végleg lezárult, egyre több jel utal arra, hogy a világ újraírhatja a 20. századot. A Total War Index szerint Magyarország is a háborús kockázattal fenyegetett országok közé tartozik, miközben Európa újra fegyverkezik, és a társadalmak kezdik elveszíteni a béke illúziójába vetett hitüket.

Most érkezett! Eltörlik a villanyszámla-ársapkát: júliustól durván emelkedik a rezsi

Románia legnagyobb villamosenergia-termelője, a Hidroelectrica kínálja a legkedvezőbb áramárakat a júliusi árplafon-eltörlés után, azonban a vállalat befogadóképessége korlátozott. A többi szolgáltató árai akár kétszeresére is emelhetik a lakossági villanyszámlákat, miközben még nem tisztázott az állami támogatások rendszere.

Év végéig durván kilőhet a forint árfolyama: döbbenet, de ennyibe kerülhet majd 1 euró

Hiába az élénkülő fogyasztás, a kedvezőtlen külső környezet miatt a magyar gazdaság teljesítménye idén legfeljebb 0,8 százalékkal nőhet. Az olaj világpiaci árának alakulása és a lassuló bérkiáramlás ugyanakkor fékezi az inflációt, a pénzromlás éves átlagos üteme 2025-ben 4,7 százalék lehet. Az euró/forint árfolyam egyelőre a 400-405 közötti sávban stabilizálódott, év végéig azonban várhatóan tovább gyengül a magyar fizetőeszköz és az euró 415 forintig emelkedhet. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum oldalán is nyomonkövethető.

Egyre több magyar mond nemet az Adriára: tömegek nyaralnak itt helyette

Közel másfélszerannyi magyar repül idén nyáron, mint tavaly. A többség korábban vett repülőjegyet a nyári hónapokra és hosszabb vakációt tervez, mint az előző évben. A magyar utazók továbbra is a mediterrán úti célokat választják, de idén Bulgáriába kiugróan megnőtt az egyéni utazók száma, így a bolgár tengerpart a tavalyi 33. helyéről bekerült a top10-es listába. Feljebb ugrott a foglalási listán Portugália és Málta is. Az átlagos repülőjegyárak 8%-kal alacsonyabbak, mint tavaly. Ennek is köszönhető, hogy közel négyszerannyian cserélik le repülésre a legalább 6 órás autóutat Horvátországba.

Közeleg az összeomlás: hamarosan nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idős magyarról

A magyarországi idősgondozási rendszer súlyos krízisbe sodródhat, ha az állam nem reagál az elöregedő társadalom okozta kihívásokra. A területet szabályozó jelenlegi jogszabályi környezet több ponton ugyancsak változtatásra, illetve komoly reformokra szorul annak érdekében, hogy a változás egyáltalán elindulhasson kedvező irányba. A Pénzcentrumnak Dr. Nagy Viktor az intézményesített idős gondozás szakértője beszélt a a magyar idősotthonok jelenlegi helyzetéről, valamint az elöregedő társadalom kihívásainak megoldási lehetőségekről.

Óriási a baj: mérgezett termékek tömege lepte el az európai boltokat

Riasztó eredményeket közölt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal friss jelentése: az európai élelmiszerek 42%-ában mutattak ki növényvédőszer-maradványokat, ráadásul egyre több termék tartalmaz egyszerre többféle vegyszert. A kaliforniai paprika, a narancs és a körte vezeti a szennyezett termékek listáját, de még a bor és a búzaliszt is érintett. A határértékek ugyan sok esetben nem sérülnek, ám ezek a szabályozások nem számolnak a vegyszerkoktélok összeadódó vagy egymást erősítő hatásával. Szakértők szerint ez különösen a gyermekekre és a várandós nőkre jelent súlyos egészségügyi kockázatot.

Tovább húzódik a devizahitel-háború: tényleg visszaperelhetik tízmillióikat a magyar hitelkárosultak?

Tovább dúl a jogvita arról, milyen lehetőségei vannak az egykori devizahiteleseknek arra, hogy az Európai Bíróság "precedens" értékű döntése alapján érvénytelennek minősítsék azon szerződéseket, amelyek esetében a hitelintézet hiányos tájékoztatást adott az igénylőnek az árfolyamkockázatról. A Pénzcentrumon korábban dr. Szabó Bianka ügyvéd igyekezett tisztázni néhány kérdéses passzust, melyre az ügyet az unióban kijáró ügyvéd, dr. Marczingós László reagált meglehetősen kritikus hangnemben. Alábbi cikkünkben ismét dr. Szabó Bianka reakciója olvasható, melyet a szakmai álláspontját érintő kritikával kapcsolatosan szedett egy csokorba. Nézzük, milyen esélyei vannak, és milyen procedúrára is kell készülnie azoknak, akik az uniós döntéssel a kezükben bemennének elszámolni az egykor deviza alapú hitelt nyújtó bankjukba.

Kár tagadni, egyre több magyarnak csak álom a saját lakás: itt már a családtámogatás sem segít?

2025-re a lakásvásárlás még azok számára is nehezebbé vált, akik jogosultak valamilyen állami támogatásra. A Magyar Nemzeti Bank szerint romlik az ingatlanvásárlás elérhetősége miközben a lakásárak újra gyorsuló ütemben emelkednek - főleg a fővárost érinti a probléma, de az országos piacon sem jó a helyzet ilyen szempontból. Egy átlagos városi lakás megvásárlásához ma már akár 10–13 évnyi nettó jövedelemre is szükség lehet - ebben a tekintetben nem Budapesten, hanem Debrecenben a legrosszabb a helyzet. Eközben az albérletpiacon is erősödik a nyomás: a növekvő kereslet és az emelkedő bérleti díjak miatt sokan tartósan kiszorulnak a saját ingatlan megszerzésének lehetőségéből.

Makranczi Zalán: Aki medencés villára vágyik a színészetből, annak egy másik országot javaslok

„A magyar szinkron világhírű” – ez az állítás szinte közhellyé vált az elmúlt évtizedekben, különösen azok körében, akik a szinkronizált filmek mellett teszik le a voksukat. Ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg ennek a hagyománynak a létjogosultságát, mondván: az eredeti nyelvű filmek adják vissza igazán egy színészi alakítás vagy rendezői szándék hitelességét. A vita azonban nem csak esztétikai síkon zajlik – sokan társadalmi kérdést is látnak benne. A bírálók szerint a szinkronkultúra fenntartása az idegennyelv-tudás rovására megy, hiszen, ha több filmet néznénk felirattal, az hozzájárulhatna a nyelvi készségeink fejlődéséhez. Mások úgy érzik, a hazai szinkronipar minősége is megkopott az utóbbi években, és már közel sem olyan színvonalas, mint amit a régi klasszikusokból megszokhattunk. Miközben tehát a közönség megosztott, felmerül a kérdés: létezik kompromisszum a szinkron és az eredeti nyelv között? Valóban a szinkron miatt nem beszélnek jól nyelveket a magyarok? És vajon tényleg olyan kevés pénz van ebben a szakmában, mint sokan gondolják? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Makranczi Zalán színművésszel, valamint Bor Zoltánnal, a Direct Dubs Studios igazgatójával.

Nem álom az olcsó balatoni nyaralás: egyre többen ússzák meg így tizedáron a szállást 2025-ben

A magyarországi kempingezés lassan, de stabilan bővülő szelete a hazai turizmusnak, amely a természetközeli, pénztárcabarát nyaralás iránti növekvő igényre épít. Bár még nem tartozik a tömegek által választott szállásformák közé, a COVID-időszak óta fokozatosan nő az érdeklődés iránta – főként belföldön, de külföldről is. A hazai kempingek többsége háromcsillagos minősítést kapott, az árak pedig messze elmaradnak a szállodai tarifáktól, akár a Balaton partján is. A szektor ugyan fejlődik, de célzott támogatás alig jut neki, a vadkempingezés pedig egyre komolyabb kihívásokat okoz.

Nehéz helyzetbe kerültek a magyar borászatok: ha ez így megy tovább, sokan húzhatják le a rolót

Európa-szerte komoly gondokkal küzd a borágazat, és ez alól Magyarország sem kivétel: a borfogyasztás visszaesése, a Z-generáció alkoholszegény szokásai és a felhalmozódott készletek együttesen nehezítik a borászatok működését. Bár az árak érdemben nem emelkedtek, a költségek továbbra is nőnek, így sok kis borászat még mindig veszteséges. A Pénzcentrum megnézte, hogyan zárták a 2024-es üzleti évet az ország hat borrégiójának legfontosabb borászatai – az adatokból kiderül, hogy a túlélés sok esetben már önmagában sikernek számít.