Nehét helyzetbe kerültek a magyar borászatok: ha ez így megy tovább, sokan húzhatják le a rolót

Európa-szerte komoly gondokkal küzd a borágazat, és ez alól Magyarország sem kivétel: a borfogyasztás visszaesése, a Z-generáció alkoholszegény szokásai és a felhalmozódott készletek együttesen nehezítik a borászatok működését. Bár az árak érdemben nem emelkedtek, a költségek továbbra is nőnek, így sok kis borászat még mindig veszteséges. A Pénzcentrum megnézte, hogyan zárták a 2024-es üzleti évet az ország hat borrégiójának legfontosabb borászatai – az adatokból kiderül, hogy a túlélés sok esetben már önmagában sikernek számít.

Nincsenek könnyű helyzetben az európai, de a magyar borászok sem, az ágazatot évek óta az ág is húzza. Az alkoholfogyasztás csökkenése Európában és Észak-Amerikában tartós trend, amely különösen a fiatalabb generációkra jellemző. Esetükben az is megfigyelhető, hogy amennyiben mégis fogyasztanak alkalmanként alkoholt, akkor jobbára alacsony alkoholtartalmú koktélokat, vagy ellenkezőleg - ritkán - tömény italokat választanak, a klasszikus bor- és sörfogyasztás egyre kevésbé talál magának követőket a Z-generációban.

Ez a tartós trend mára jelentősen befolyásolja az Európai Unió, az USA és Kanada piacát is, vagyis a leginkább fizetőképes országok fogyasztói lényegesen kevesebb bort vásárolnak. Mindez a teljes európai borágazatot érinti: az alacsonyabb kereslet miatt eleve nincs tér a borászok szerint régóta indokolt áremelésekre, ráadásul az utóbbi években komoly készletek is felhalmozódtak, amely tovább erősíti ezt a helyzetet.

- mondta el a Pénzcentumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője, majd hozzátette:

A tavalyi évhez képest a borárak nem tudtak érdemben növekedni, kismértékű áremelkedésre voltak példák, de inkább a stagnálás jellemző. Továbbra is jelentős a borászatok költségemelkedése, igaz, nem olyan mértékű, mint 2023 során.

A jelenlegi helyzetben már az is nagy eredmény, hogy a vizsgált borászatok többségénél az adózott eredmény a pozitív tartományban maradt. Mint látható, néhol vannak kifejezett mínuszok is, ráadásul az ország kisebb borászatai jellemzően továbbra is veszteségesek.

Magyarország hat nagy borrégiójának legfontosabb borászatait vettük górcső alá, miként sikerült a 2024-es évük, hiszen május 31-én volt a határideje az éves üzleti beszámolójuk leadásának.

Észak-Pannon borrégió

A Felső-Pannon borrégió Magyarország egyik hét hivatalos borrégiója, amely az ország nyugati részén helyezkedik el. A régió nevét a Pannon-medencére utalva kapta, és elsősorban a hűvösebb, csapadékosabb klímájáról, valamint az elegáns, savhangsúlyos fehérborairól és egyre inkább elismert vörösborairól ismert.

A régió három fontos pincészetének eredményeit néztük meg. A Nyakas Pince, amely Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb borászata, a Budai borvidéken, azon belül is Etyeken található. A pincészetet 1994-ben alapították, és mára a modern technológia és a hagyománytisztelet ötvözésének mintapéldája lett. Különösen a friss, reduktív technológiával készült fehérborairól ismert. Évek óta népszerűek a hazai borkedvelők körében, és több boruk is országos top eladási listákon szerepel. Nettó árbevételük 2023 és 2024 között 9,43 százalékkal nőtt, elérve a 1 milliárd 557 millió forintot, eredményük viszont csökkent, 264 millió forint lett, a 2023-as 309 millió helyett.

A Cseri Pincészet egy tízhektáros családi borászat a Pannonhalmi borvidéken, amely 2012-ben alakult. Többek között Rajnai rizlinget, Sauvignon blanc-t, Pinot blanc-t, Traminit, Merlot-t és Kékfrankost termesztenek. 2022-ben a pincészet 2019-es Septimus Rajnai Rizling bora elnyerte a Magyar Bor Nagydíjat fehérbor kategóriában. Árbevételüket növelni tudták 2023-ról 2024-re, igaz csak csekély mértékben, adózott eredményüket viszont megötszörözték.

A Paulus Pincészet a Balaton-felvidéken található családi borászat, amely főként a kéknyelű szőlőfajtával foglalkozik. Boraik a helyi talaj- és klimatikus viszonyokat tükrözik, jellemzően frissek és könnyedek. Az utóbbi években több borukat is díjazták belföldi és nemzetközi versenyeken. Az értékesítésük nettó árbevétele 1 milliárd 278 millió forint lett, 27,38 százalékot tudtak nőni, adózott eredményük 117 millió forint lett, a 2023-as 107 millió forint helyett.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet a bencés rendhez tartozik, és a Pannonhalmi borvidék egyik legismertebb borászata. A modern borászat 2003-ban indult újraépítéssel és technológiai fejlesztéssel, de a térségben a szőlőművelés több mint ezeréves múltra tekint vissza. A pincészet elsősorban fehérborokat készít, például rajnai rizlinget és sauvignon blanc-t, de vörösborok és pezsgők is szerepelnek a kínálatukban. Árbevételük nőtt a tavaly: 843, 2 millió forint lett a 805 millió forint után, adózott eredményük 138,6 millió forint lett, 18 millió forinttal több, mint 2023-ban.

Balaton borrégió

A Balaton borrégió Magyarország egyik legnagyobb és legismertebb borvidéki területe, ahol a szőlőtermesztés és borkészítés több mint kétezer éves múltra tekint vissza – már a római korban is műveltek itt szőlőt. A régió különlegessége a tó mikroklímája, amely mérsékli a hőingadozást, és kedvez a savtartalomban gazdag, gyümölcsös fehérborok (pl. olaszrizling, szürkebarát, rizlingszilváni) készítésének. Az utóbbi években a balatoni borok népszerűsége érezhetően nőtt, különösen a fiatalabb fogyasztók és a gasztronómia terén, ami az értékesíthetőségüket is javította, különösen a balatoni turizmushoz kapcsolódva. A Balaton borrégióban több elismert és sikeres borászat is működik, amelyek szakmai díjakban, piaci jelenlétben és turisztikai népszerűségben is kiemelkednek.

A Laposa Birtok családi borászat a Badacsonyi borvidéken, amely főként vulkanikus talajon termett fehérborairól ismert, mint az olaszrizling, kéknyelű és rajnai rizling. Mintegy 30 hektáron gazdálkodnak, évente körülbelül 250 000 palack bort állítanak elő. A birtokhoz borkóstolóhelyek, étterem és látogatóközpont is tartozik, így a turizmusban is jelentős szerepet játszanak. Az értékesítésből származó nettó árbevételük 823 millió forint volt tavaly, ami durván 13 millió forinttal jobb, mint azt azt megelőző évben, ebből 189 millió forintos eredményt sikerült elérniük, amit 2 millió forinttal növelték egy év alatt.

A Varga Pincészetet mára Magyarország egyik legnagyobb borászatává nőtte ki magát, évente közel 15 millió palack bort értékesítve. A pincészet mintegy 200 hektáron gazdálkodik, főként a Badacsonyi, Balaton-felvidéki, Balatonfüred–Csopaki és Egri borvidékeken. Széles termékkínálatukban megtalálhatók a könnyed, friss fehérborok és rozék, valamint a testesebb vörösborok is. Árbevételük toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből: 7 milliárd 125 millió forint volt tavaly, igaz valamelyest csökkent 2023-hoz képest, eredményük ehhez képest 184,9 millió forintra csökkent 186 millió forintról.

A Homola Pincészet a Balatonfüred–Csopaki borvidéken, Paloznakon működik 2009 óta. Kb. 15 hektáron gazdálkodnak, főként olaszrizlinggel és kékfrankossal, de más fajtákkal is kísérleteznek. A pince mellett vendéglátással és kulturális programokkal is foglalkoznak, elsősorban nyári szezonban. Nettó árbevételüket növelni tudták kb. 10 százalékkal, 267,4 millió forintra, eredményük viszont a ’23-as év után ’24-ben is mínuszban maradt, 89 milliós veszteséggel zártak.

Duna borrégió

A Duna borrégió (más néven Alföldi borrégió) Magyarország legnagyobb bortermő területe, amely a Duna és a Tisza közötti síkvidéken helyezkedik el. Három borvidék alkotja: a Kunsági, a Hajós–Bajai és a Csongrádi. Ezek hasonló talaj- és éghajlati adottságokkal rendelkeznek, jellemzően homokos és löszös talajokon, kontinentális klímában, ahol a forró nyarak és a hideg telek gyakoriak.

A terület bora sajnos a rossz minőségű, tablettás boraival került be a borkedvelők emlékezetébe. A nagyrészt nem szőlőből készült borok történeteivel tele volt az újság, amin tovább ront, hogy a minőségi, de az ország többi részéhez képest is sokkal olcsóbb borokat több pincészet is gyakran palackozás nélkül értékesíti, hiszen a palackozás folyamata annyira megnövelné a bor értékét, ami miatt már nem tudnák minimális hasznot sem termelni.

Erről a vidékről a Frittmann Borászat eredményeit néztük meg, akik Soltvadkerten, a Kunsági borvidéken működnek, családi vállalkozásként. Mintegy 60 hektáron termelnek szőlőt, és évente közel 900 000 palack bort készítenek, főként könnyed fehér- és rozéborokat. A pincészet több rangos szakmai díjat is elnyert az elmúlt években.

Nekik is sikerült a növekedés: 2023-ban 302 millió forint, 2024-ben 309 millió forint volt az adózott eredményük, a régió másik kiemelkedő pincészete, a Font viszont rontott, 760 ezer forint lett az eredményük az előző évi 5,6 millió forint után.

Felső-Magyarország borrégió

A térség borainak ismertsége nő, különösen a minőségi szegmensben. A nemzetközi piacokon is megjelennek az egri és mátrai borok, főleg a karakteresebb tételek. A régióban több borász is biodinamikus vagy természetes borokat készít, ami új vásárlóközönséget vonz.

A Felső-Magyarország borrégió három nagy borvidéke a Bükki, az Egri és a Mátrai, ez az egyik legrégebbi bortermelő vidék az országban, innen öt borászat eredményeit is megnéztük. A St. Andrea Szőlőbirtok bevétele csökkent 19 millió forinttal (2024: 741,6 millió forint), ahogy adózott eredményük is: 90,2 millió forintra a korábbi 155,4 millióról.

Ostoros Családi Pincészet 2023-ban 508 millió forintos eredménnyel zárt, tavaly 412 millió forinttal, holott árbevételük nőtt. A külföldi értékesítés aránya csökkent: 344 millió forintrról 209 millió forintra. A Thummerer Pincében sem pukkantak a pezsgők az eredmények láttán, nagyot estek: a 23-as 248,8 millió után 24-ben már csak 83,7 millió forint lett az eredményük.

A Juhász Testvérek ellenben nagyot tudtak nőni: 48,2 millió forintról 111,2 millió forintra emelkedett az adózott eredményük. Az Egri Korona Borház egy minimális növekedést produkált, bevétleik is nőttek.

Pannon borrégió

A Pannon borrégió Magyarország déli részén található, négy borvidéket – Villányt, Szekszárdot, Tolnát és Pécset – foglal magában. A térség különösen kedvez a vörösborszőlő-fajtáknak: a kékfrankos, a cabernet franc és a merlot is meghatározó szerepet játszik. Villány és Szekszárd a legismertebbek, de Tolna és Pécs borászatai is egyre több figyelmet kapnak. A régió borai jól értékesíthetők, hazai és nemzetközi szinten is stabil a kereslet a karakteres, melegebb klímán érlelt vörösborokra. Az utóbbi években néhány pince a fehérborok és pezsgők felé is nyitott.

Dúzsi Tamás pincészete 16 milliós eredménnyel zárt, ami lényegesebben jobban sikerült, mint a 2023-as évük, az árbevételük viszont csökkent. A Takler Borbirtok viszont jobb évet zárt, mint tavaly, 41 milliós eredmény után tavaly 50,9 millió forinttal zártak, holott az értékesítésük volumene csökkent. A Bock Pince óriásit zuhant 2022 és 2023 között, a tavalyi évük viszont a visszakapaszkodástól szólt, 83 millióról 155,8 millió forintra növelték az eredményüket.

Günzer Tamás pincészetének is sikerült növelni az eredményét: 50 millió forintról 142,3 millió forintra, igaz, többet is adtak el: 707 millió forintról 832 millió forintra növelték az értékesítés nettó árbevételét. A Csányi pincészet a tavalyi év után idén sem hagyta el a lejtőt: 2023-ban az adózott eredményük -553 millió forint volt, tavaly -577 millió forint, holott árbevételüket sikerült növelni: 1 milliárd 895 millió forintról 2 milliárd forintra.

A Ruppert Pince adózott eredménye is csökkent 12,9 millió forintról 5,5 millió forintra, a Vylyan a 2023-as -31 millió után tavaly már pozitívban zárt, 438 ezer forinttal, holott az árbevételük nafyon hasonló volt a két egymást követő évben. Gere Attila Pincészet is rosszabb évet zártak, mint tavaly előtt, adózott eredményük 127 millió forint lett.

Tokaji Borrégió

A Tokaji borrégió Hegyalja, Magyarország északkeleti részén fekszik, és a világ egyik legismertebb történelmi borvidéke. Az itteni vulkanikus talaj, a Tisza és a Bodrog közelsége, valamint a párás mikroklíma kedvez a botritiszes, nemes penészes szőlő kialakulásának, ami alapfeltétele a tokaji aszúborok készítésének. Bár a borvidék hagyományosan az édes borairól híres, az elmúlt két évtizedben a száraz furmint is egyre fontosabb szerepet kapott, különösen a minőségi éttermek kínálatában. A régió borainak külföldi ismertsége kiemelkedő, a borászatok közül több is rendszeresen exportál Nyugat-Európába és Ázsiába.

A térség legfontosabb pincészeteinél vegyesen alakul a kép: a Royal Tokaj Borászat rosszabb évet zárt, mint tavaly, adózott eredményük -172,3 millió forint lett, azaz a veszteségük, árbevételük is jócskán elmaradt az előző évtől.A másik jelentős borászat a Grand Tokaj is mínuszban zárt: 226 millió forintos veszteséggel, a Szepsy Pince viszont idén már plusszos lett, közel 5 millió forint lett az adózott eredményük.

Hogy lesz ebből felemelkedés?

A borfogyasztásnak, a borértő közönség kialakításának és bővítésének a bormarketing mellett a növekvő fogyasztás, a vásárlóerő növekedése kedvezhetne, vagyis összességében a magasabb életszínvonal adhatna alapot arra, hogy a borászatok emeljék az áraikat és a prémium kategóriában is jobb értékesítési számokat mutassanak.

Bár a statisztikák szerint a reálbérek növekednek Magyarországon, ennek eloszlása nagyon egyenlőtlen és láthatóan a fogyasztás sem növekszik nagymértékben. Ha a gazdaság helyzete jobb lenne és mindezt a lakosság is érezné, az kedvezne a hazai borok értékesítésének is

- véli Braunmüller Lajos