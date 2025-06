Egyre több magyar mond nemet az Adriára: tömegek nyaralnak itt helyette

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közel másfélszerannyi magyar repül idén nyáron, mint tavaly. A többség korábban vett repülőjegyet a nyári hónapokra és hosszabb vakációt tervez, mint az előző évben. A magyar utazók továbbra is a mediterrán úti célokat választják, de idén Bulgáriába kiugróan megnőtt az egyéni utazók száma, így a bolgár tengerpart a tavalyi 33. helyéről bekerült a top10-es listába. Feljebb ugrott a foglalási listán Portugália és Málta is. Az átlagos repülőjegyárak 8%-kal alacsonyabbak, mint tavaly. Ennek is köszönhető, hogy közel négyszerannyian cserélik le repülésre a legalább 6 órás autóutat Horvátországba.

A 2025. május 26-ig a Kiwi.com-on keresztül leadott repülőjegyfoglalások alapján idén nyáron is erős a kereslet a külföldi utazások iránt. A magyar utazók idei úti cél választásai meglepő fordulatokat is hoztak: miközben a klasszikus mediterrán országok továbbra is uralják a toplistát, néhány korábban kevésbé vagy repülővel kevésbé látogatott ország látványos növekedést mutatott a foglalások számában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Foglalások terén az alábbi trendek figyelhetőek meg: korábban foglalták le a repülőjegyeiket a magyarok a nyári hónapokra, mint tavaly

hosszabban nyaralnak idén, mint tavaly A foglalások alapján a magyar utazók korábban döntöttek a vakációt illetően, a nyaralások időtartama pedig növekedett. Míg tavaly még a 3 nap alatti utak voltak túlsúlyban, addig idén már a 4–6 napos és a 7–10 napos tartózkodások aránya felé billen a mérleg nyelve. Míg egyébként jellemzően a hosszú, azaz 4000 km-en túli járatok átlagára alacsonyabb idén, mint tavaly, addig a nyári hónapokban ezekért átlagosan 4%-kal többet kell fizetni. Ezzel szemben a rövid, 1500 km-nél közelebbi úti célok esetében 2%-os, a közepes, 1500 és 4000 km közti úti célok esetében pedig 4%-os csökkenés figyelhető meg. Összességében a vizsgált időszakban az idei nyári átlagos repülőjegyárak valamivel alacsonyabbak, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az egy utasra jutó átlagár 163,15 euró, ami 8%-kal kerül kevesebbe, mint 2024 azonos időszakában. És hogy hová repülnek leginkább a magyarok, és melyek azok az országok, amelyek veszítettek népszerűségükből? Íme: Olaszország ismét vezet, Spanyolország a második, Görögország stabilan tartja a harmadik helyét

Bulgária az év abszolút meglepetése, de Portugáliába, Máltára és Albániába is jelentősen megnőtt az utazási kereslet

Horvátországba jelentősen megugrott a repülővel utazók száma

városnézős utakat is szerveznek a magyarok a nyárra, aminek az Egyesült Királyság és Franciaország a főbb célpontjai

Törökországba és Németországba kevesebben repülhetnek idén nyáron, mint tavaly Görögország stabilan tartja harmadik helyét Olaszország átvette az első helyet a legnépszerűbb desztinációk között 117,36%-os növekedéssel az előző évhez képest és ezzel megelőzte a tavaly még első Spanyolországot, ahová az eddigi foglalások alapján kicsivel szintén többen repülhetnek, mint tavaly (100,46%-os emelkedés). A harmadik dobogós ország is mediterrán. Görögország stabilan őrzi tavalyi harmadik helyét. Bulgária az év legnagyobb meglepetése Portugália látványosan előre tört: a tavalyi 9. helyről a negyedik helyre ugrott 111,57%-os emelkedéssel a foglalásokban. Málta még ennél is figyelemreméltóbb eredményt ért el: 178,95%-os növekedéssel a 12. helyről a toplistás országok közé került. A legnagyobb meglepetést Bulgária foglalási számai adták: a foglalások száma 735,48%-kal nőtt az előző évhez képest. Tavaly még csak a 33. helyen szerepelt, idén azonban robbanásszerűen ugrott előre – köszönhetően valószínűleg az ár-érték arányos ajánlatoknak és annak, hogy bátrabban mernek nyaralni a magyarok akár egyénileg vagy saját szervezésben több családdal, baráti társasággal is. További célpontok A top10-es listára is felkerülő Egyesült Királyság 40,13%-os, Franciaország pedig 8,59%-os növekedést ért el, ami azt jelzi, hogy a városlátogatások továbbra is jelen vannak az utazási preferenciák között, még ha nem is a legdinamikusabban növekvő szegmensben a nyári hónapokat illetően. A top10-es listán ugyan nem szerepel, de a városlátogatás népszerűségét támasztja alá, hogy Dánia kapcsán 164%-os növekedést tapasztal a vezető cseh utazási technológiai vállalat. További népszerű tengerparti célállomások Albánia (112,9%) és Horvátország (396,15%). Horvátország egyébként a magyarok által leglátogatottabb ország a nyári hónapokban. A foglalási adatok alapján egyre többen döntenek úgy, hogy az autópálya helyett a reptéri várót és a repülést választják, hogy elérjenek a tengerhez. Csökkenő érdeklődés Miközben több desztináció emelkedő pályán van, Törökország (-31,56%) és Németország (-21,13%) esetében jelentős visszaesést lát a Kiwi.com. Törökország kapcsán említést érdemel, hogy tavaly még a 4. legnépszerűbb célpont volt, idén viszont jelentősen visszaesett az érdeklődés, de még így is a lista 7. helyét foglalja el. Németország esetében az érdeklődés csökkenése érthető, hiszen a tavalyi nagy kiugrást a labdarúgó-bajnokság okozta, így ez inkább kivétel volt, mint új trend.

Címlapkép: Getty Images

