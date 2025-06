Ez a szolgáltatás fillérekért jár az időseknek: sokan nem tudják, így igényelhetik

Ezek voltak a 22. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra!

Fillérekért járhat az időseknek ez a szolgáltatás

A házi segítségnyújtás egy olyan lehetőség, amelyet minden rászoruló - idős vagy nem idős - számára kötelezettsége az önkormányzatnak nyújtani. Többnyire nem maguk az önkormányzatok, hanem szerződött szolgáltatók végzik a házi segítségnyújtást.

A KSH friss adatai szerint akár 133 ezren is igénybe vehetnék, mégis csak közel 94 ezren kérték 2024-ben a házi segítségnyújtást. Alábbi cikkünkben azt vizsgáljuk, mit mutatnak a friss adatok, és kitérünk arra is, hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás jelenleg.

Megszólalt a Tesco vezére: ha ez így folytatódik, eltűnnek az akciók a magyar boltokból

"Ha így megy tovább, eltűnnek az akciók" – figyelmeztet Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója. Az árrésstop torzítja a piacot, és már most érezhető, hogy a promóciós mozgástér szűkül: a vásárlók pillanatnyilag még jól járnak, de hosszabb távon veszélybe kerülhet a verseny és az árak dinamizmusa.

A vállalatvezető szerint az inflációs nyomás, a bérfeszültség és a piaci beavatkozások hatása egyszerre nehezedik a szektorra, miközben a gazdasági növekedés egyelőre elmarad.

A hipermarketekbe ugyan visszatértek a vásárlók, de óvatosabbak, mint valaha. A Tesco vezetőjével készült interjúban szó esik a saját márkás termékek pályájáról, az energiaital-tilalomról, a bérezési kihívásokról, a DRS-rendszer bevezetéséről, de arról is, hogy Pálinkás Zsolt szerint jelenleg a kiszámíthatóság a legnagyobb hiánycikk a gazdasági környezetből.

Így bukhatsz a török riviérán 530 ezer forintot pár nap alatt

Nyakunkon a június – a következő hetekben, hónapokban sokan veszik majd nyakukba a világot, és mennek hosszabb-rövidebb távolságokra nyaralni. A távolabbi országokba sokan még most is utazási irodákon keresztül utaznak, feltételezve, hogy némi felár ellenében valaki mindent leszervezzen helyettük, garantálva, hogy az utazás zökkenőmentesen alakuljon. Sokan azonban nem is sejtik, hogy bizony még egy utazásszervező megléte esetén is komoly kellemetlenségek, anyagi károk érhetik. Főleg akkor, ha az utazási iroda nem különösebben törekszik arra, hogy megoldja az ügyfelek hibáján kívül felmerülő esetleges problémákat.

Elindult a NAPICSÁRT, a Pénzcentrum új gazdasági műsora

A 22. héten elindult a Pénzcentrum új gazdasági-pénzügyi értelmező műsora, a NAPICSÁRT. Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozz fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A NAPICSÁRT hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is. Nézzük, mi volt az első két adás témája!

1. A szupergazdagok elit klubjának titkai: mi a közös Elon Muskban és Mészáros Lőrincben?

Miközben világszerte egyre nagyobb figyelem övezi a gazdasági egyenlőtlenségeket, és napról napra nő az érdeklődés a szupergazdagok vagyoni helyzete iránt, érdemes egy pillanatra megállni, és feltenni a kérdést: mit is jelent ma „gazdagnak” lenni? Hol élnek a világ leggazdagabb emberei? Miből származik a vagyonuk? És egyáltalán: milyen úton lehet bekerülni ebbe a kiváltságos körbe? A NAPICSÁRT első epizódjában a világ milliárdosainak vagyonát és eredetét vizsgáltuk meg friss adatok és naprakész chartok segítségével. A kérdések elemzésében a Portfolio Investment Services üzletágvezetője is segített, és eláruljuk azt is, milyen gazdasági-társadalmi trendek formálják a legvagyonosabbak toplistáját.

2. A háború ára: ezért hatalmas üzlet ma a fegyverkezés

Miközben a világban egyre feszültebb a geopolitikai környezet, a védelmi ipar egyre látványosabb növekedési pályán mozog. Naponta több milliárd forintnak megfelelő összeget költenek el világszerte haditechnikai fejlesztésekre, katonai rendszerekre és biztonságtechnikai beruházásokra. A szektor jelentősége messze túlmutat a háborús konfliktusokon: a védelmi ipar lenyomata annak is, hogyan gondolkodnak a nemzetállamok a jövő kihívásairól, prioritásairól és technológiai fejlettségéről. A NAPICSÁRT alábbi epizódjában arra kerestük a választ, hogy mekkora üzlet ma a fegyverkezés, kik a globális piac legnagyobb szereplői, és milyen újításokon dolgoznak azok a vállalatok, amelyek technológiái nem ritkán a sci-fi világát idézik, mégis valósággá válhatnak a következő évtizedben.

Rengeteg magyar készül radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép

Gazdasági viharok, gyengélkedő forint és bizonytalan jövő – nem csoda, hogy a magyarok újra elkezdték biztonságos menedékbe terelni a pénzüket. A Pénzcentrum szavazása szerint az arany, az ingatlan és az euró váltak a legnépszerűbb befektetési célpontokká, míg sokan inkább kivárnak. A döntések mögött nemcsak félelmek, hanem tudatos stratégiák is húzódnak.

Indul a roham az osztrákoknál: rengeteg magyar melóst keresnek, busás fizetést adnak

Több mint 122 ezer magyar dolgozott Ausztriában 2025 áprilisában, és ez a szám a téli-nyári csúcsidőszakban még 127 ezer fölé is emelkedett – többségük a turizmus és vendéglátás területén helyezkedett el, ahol a nettó fizetések akár 2 000–2 800 euróig is terjedhetnek. A legkeresettebb pozíciók – például pincér, szobalány, szakács – nemcsak versenyképes bérezést, hanem ingyenes szállást és étkezést is kínálnak, így három hónap alatt akár 3–4,5 millió forintnyi jövedelem is összegyűlhet. Az adatok azt mutatják: Ausztria továbbra is kiemelt célpont a magyar munkavállalók számára.

Fordulat a magyar lakáspiacon: brutálisan visszaesett a kereslet, jöhet végre az áresés?

A magyar ingatlanpiac 2025 első negyedévében jelentős fellendülést mutatott, amit az árak emelkedése és a tranzakciók számának növekedése is alátámasztott. Azonban a legfrissebb, értékesítőktől származó visszajelzések szerint a második negyedévben már érezhető visszaesés tapasztalható a konkrét ingatlankeresők számában. A friss ingatlankeresési trendek pedig arról árulkodnak, hogy Budapesten és az ország nyugati felében látványos igazán a visszaesés.

Őrült jól jár, aki ilyen lakást ad most el Budapesten: licitálnak rájuk a vevők, seperc alatt elkapkodják

Jó pozícióban vannak most a lakáseladók, különösen Budapesten. A friss MNB-adatok szerint az eladó lakások több mint egynegyedénél alku nélkül, minden ötödik esetben pedig a meghirdetettnél magasabb áron keltek el az ingatlanok. Eközben a hirdetési idők is rekordalacsony szintre estek a kisebb lakások és a panelek esetében.

Ezt a közkedvelt növényt tilos így a telekhatárra ültetni: durva birtokpert akaszthatnak a nyakadba

Egy futótűzként terjedő videóban egy kerttulajdonos kétségbeesetten meséli, hogyan próbál megküzdeni a szomszédból átburjánzó agresszív növénnyel, amely lassan átveszi az uralmat a saját az udvarában. A kommentek tanúsága szerint korántsem egyedi esetről van szó. De vajon mit mond erről a törvény és a kertészeti szakértő? Hol húzódik a kert határa jogi és kertészeti értelemben? Szakértők segítségével jártunk utána, mihez kezdhet az ember, ha a növényzet nem tiszteli a telekhatárt.

Megszólalt a Red Bull, Hell az energiaitalok hazai betiltásáról: jöhetnek az új receptúrák?

Júniustól tilos lesz a 18 éven aluliaknak energiaitalt vásárolni, a szabályozás pedig a legtöbb ismert márkát érinti. Több nagy gyártót is megkérdeztünk, mégis ebben a helyzetben mire készülnek, lesz-e például receptúra változás?

Itt a MÁV étkezőkocsik 2025-ös árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé

Menetrendszerűen érkezik a nyár 2025-ben. Ahogy áthajtjuk júniusra a naptárat, az időjárás is nyárira vált, már a spájzban vannak a 30-31 fokos maximumok. A MÁV-nál már május közepe óta előszezoni menetrend van érvényben és május 21-től Budapest és Keszthely között valamennyi Balaton InterCity-vonatban étkezőkocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni. A Pénzcentrum, ahogy minden évben, idén is végignézte az étkezőkocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest. Mutatjuk a 2025-ös kínálatot.

Pofátlan árjáték a hazai fagyizókban: annyiért mérik az "albán" fagyit 2025-ben, mint a minőségit

Infláció, alapanyagárak, munkaerőhiány, túlzott bürokrácia, magas működési költségek. Ezek mind-mind komoly nehézségeket jelentenek a hazai cukrászoknak, de a minőségi alapanyagokból készült, friss, korrekt cukrászsüteményt elvárása attól még nem luxus lehet a vásárlóknak. Ezt állítja Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, aki az emelkedő árak, az időjárási kihívások és az albán fagylaltok térhódítása közepette is hisz a kézműves minőség erejében. A Pénzcentumnak adott interjújában beszélt a vendégek elvárásairól, a szakképzés jövőjéről és arról is, hogy mit tanulhatunk a kecsketejes fagylalt sikeréből.

Új amerikai gyorsétteremlánc hódítana Magyarországon: retteghet a KFC, Burger King, Meki

Újra felröppent a hír, hogy Five Guys étterem nyílhat Budapesten. Egy TikTok-videó ismét lázba hozta a burger rajongókat, ám a legfrissebb információk szerint továbbra sincs konkrét dátum a magyarországi nyitásra. A hálózat üzemeltetője korábban 2028-ig tervezte a térségi terjeszkedést. Csehországban épp idén nyílt meg az első étterem, Bécsben már kettő is van - utóbbinak az árait is megnéztük.

Itt a sírig tartó munka: nincs kibúvója az idős magyaroknak, erre kell készülniük a vad keleten

Magyarországon egyre kevesebb idő jut a megérdemelt nyugdíjas évekre: ha így haladunk tovább, sokan szó szerint a sírig fognak dolgozni. Miközben a hivatalos nyugdíjkorhatár 65 év, a születéskor várható élettartam csupán 77 év – vagyis egy átlagos magyar mindössze 12 év nyugdíjra számíthat, és ezekből is csak néhány év telik valódi egészségben.

A térségben egyébként Szlovákia, Horvátország is lepipál minket várható élettartamban, Ausztriáról nem is beszélve, míg mi Szerbiával vagyunk egy szinten. Bezzeg Nyugat-Európában sokkal tovább élnek átlagosan az emberek, mint keleten. Ha nem számítjuk az abszolút első Monacót (87 év), akkor is Olaszországban, Spanyolországban vagy Franciaországban is 84 év a születéskor várható élettartam, ami 7 (!) évvel több, mint idehaza.

A rejtélyes X-betegségről vallott Kemenesi Gábor

A Covid–19 világjárványa alaposan átrajzolta a kollektív biztonságérzetünket – nemcsak egészségügyi, de társadalmi és gazdasági szempontból is. Ami korábban inkább csak katasztrófafilm-alapanyag volt, az hirtelen nagyon is valóságossá vált: lezárt országok, üres utcák, maszkos hétköznapok. A vírus nemcsak a testünket, de a gondolkodásmódunkat is megfertőzte. Azóta sokkal éberebbek lettünk, ha egy-egy fertőző betegség híre felüti a fejét – de vajon tanultunk is belőle?

Tényleg csak egyszer fordul elő egy évszázadban, hogy egy vírus világszinten bénítja meg az életet? Vagy csak szerencsésen megfeledkeztünk az ilyen veszélyekről? És mi a helyzet a kisebb – de egyes országokat, így Magyarországot is keményen érintő – járványokkal? A Pénzcentrum cikksorozatában Kemenesi Gábor virológussal beszélgettünk arról, mi történne, ha kitörne egy újabb világjárvány, hogyan állunk most a fertőző betegségekkel, és hogy mennyire vagyunk felkészülve a jövő kihívásaira.

Ez már nem az a román népautó, de 2025 ár-érték bajnoka lehet: teszten a hibrid Dacia Duster

A Dacia Duster harmadik generációja már nem csak olcsó népautónak tűnik, hanem valódi alternatívának a kompakt SUV-piacon. A Renault jól bevált hibrid hajtásláncával, friss dizájnnal és komoly technikai ugrással bizonyítja, hogy 2025-ben már túl van a „román terepjárós” korszakon. Bár az ára is feljebb kúszott, az új Duster még mindig kedvező ajánlat lehet a konkurensekhez képest. Megnéztük, mit tud a hibrid változat a valóságban. Alábbi cikkünkben galériát is találsz az új Dusterről!

Rendkívüli nyitvatartás-változást jelentettek be a magyar boltok: a Lidl, Tesco, Penny, Spar is érintett

Ahogy beköszönt a nyár, a legnagyobb élelmiszerláncok látványosan igazítanak nyitvatartásaikon a megnövekedett balatoni és üdülőövezeti forgalomhoz. A Lidl több boltját már június 2-tól, más egységeit június 16-tól egészen 22 óráig tartja nyitva. Az Aldi tizenegy üzletében is hasonló a helyzet: szinte minden balatoni boltjuk hétfőtől szombatig 21:30-ig, vasárnap 20:00-ig fogadja a vevőket. A Spar 47 balatoni és kiemelt üdülőhelyi szupermarketjénél hosszabb nyári nyitvatartás lesz, míg a Tesco 12 balatoni boltban nyúl bele az estébe. A Penny még dolgozik a részleteken, de szintén június közepétől hosszabbított üzemre készül. Az alábbiakban részletesen mutatjuk, ki, hol és meddig tart nyitva a nyári roham alatt.

Láthatatlan gyilkos lappang a magyar munkahelyeken: sokan már csak későn eszmélnek

Bár ritkán esik szó róla, számos foglalkozás komoly egészségügyi kockázatokat rejt – sokszor még azok is, amelyek első pillantásra ártalmatlannak tűnnek. A mezőgazdaságtól az irodai munkáig minden munkakör járhat testi-lelki megterheléssel: gerincbántalmak, stressz, halláskárosodás, sőt daganatos betegségek is kialakulhatnak a munka során szerzett ártalmak nyomán. Az NNGYK szerint különösen az idősebb dolgozók vannak veszélyben, mivel az évtizedeken át tartó megterhelés összeadódik – és ha a megelőzés elmarad, az egészségre gyakorolt hatások idős korra súlyos következményekkel járhatnak.

Kényszerből választják sokan a vidéki életet? Lehullt a lepel: itt lakna szívesen a legtöbb magyar

A Balaton mellett, a Dunakanyarban vagy az Őrségben? Budapesten vagy inkább az agglomerációban? A Pénzcentrum friss minifelmérésében arra kerestük a választ, hogy hová költöznének az emberek a legszívesebben, illetve mik a legfontosabb szempontok, amiket az új lakóhely választása során megfontolnak. Kiderült, hogy van több szempont, ami több válaszadónkat befolyásolja a döntésében, mint a pénz, és hogy mik azok a tényezők, amiket csak nagyon kevesen vesznek számításba. Mutatjuk a felmérés eredményeit.

Megőrülnek a magyarok az ilyen nyaralásokért: sokkal kevesebbe kerül, mint hotelbe menni

A világ legnagyobb utasszállítója, a Royal Caribbean 2024-ben szolgálatba állított Icon of the Seas hajója 7600 utassal és több mint 2300 fős személyzettel indul hetente a Karib-térségbe. A hajó nemcsak méreteivel, hanem vízi csúszdaparkjával, családi zónáival és LNG-hibrid meghajtásával is új korszakot nyit a tengeri utazások világában – igaz, környezetvédelmi aggályokat is felvet. A hajóutak népszerűsége évről évre nő: az élményalapú nyaralásért sokan hajlandók mélyen a pénztárcába nyúlni, az Icon belső kabinjaiért 810–940 ezer forintot, míg az erkélyesekért akár másfél milliót is elkérnek. Ugyanakkor kisebb, de látványos mediterrán útvonalak már 230–430 ezer forinttól elérhetők más társaságok – például az MSC, Costa vagy Azamara – fedélzetén. A modern hajók szórakoztatóparkokat, jégrevüket, panoráma bárokat és extrém élményeket kínálnak, miközben a társaságok egyre több fiatal és családos vendéget céloznak: a kérdés csak az, meddig tartható fenn ez a luxusélmény a környezeti terhelés árnyékában.

Nincsenek biztonságban a nyári utazások: milliókat bukhatnak a magyarok ezen

Az Universal Air május végén váratlanul leállította összes menetrendi járatát, így megszűntek a pécsi járatok is, ami komoly fennakadásokat okozott az utasoknak és a helyi repülőtérnek. Bár a légitársaság nem ment csődbe, az ilyen helyzetek, illetve a légitársasági csődök nem ritkák az ágazatban, és az utasok jelenleg nagyon kiszolgáltatottak lehetnek. Ezért az Európai Utazási Irodák és Utazásszervezők Szövetsége (ECTAA) új javaslatot tett egy kötelező légitársasági csődvédelmi alap létrehozására, melyet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) is támogat, hogy csökkentsék a járatmegszűnésekből fakadó kockázatokat és gyorsítsák a kártérítéseket.