Rendkívüli nyitvatartás-változást jelentettek be a magyar boltok: a Lidl, Tesco, Penny, Spar is érintett

Ahogy beköszönt a nyár, a legnagyobb élelmiszerláncok látványosan igazítanak nyitvatartásaikon a megnövekedett balatoni és üdülőövezeti forgalomhoz. A Lidl több boltját már június 2-tól, más egységeit június 16-tól egészen 22 óráig tartja nyitva. Az Aldi tizenegy üzletében is hasonló a helyzet: szinte minden balatoni boltjuk hétfőtől szombatig 21:30-ig, vasárnap 20:00-ig fogadja a vevőket. A Spar 47 balatoni és kiemelt üdülőhelyi szupermarketjénél hosszabb nyári nyitvatartás lesz, míg a Tesco 12 balatoni boltban nyúl bele az estébe. A Penny még dolgozik a részleteken, de szintén június közepétől hosszabbított üzemre készül. Az alábbiakban részletesen mutatjuk, ki, hol és meddig tart nyitva a nyári roham alatt.

Ahogy beköszönt a nyári szezon, nemcsak a turizmus pörög fel, hanem a nagyobb boltláncok is igazítanak a működésükön. A hőség, a szabadságolások és a megnövekedett forgalom miatt különösen a Balaton és egyéb népszerű nyaralóhelyek környéki üzletekben lehet számítani hosszabb nyitvatartásra. A cél pedig egyértelmű: minél rugalmasabban alkalmazkodni a nyaralók igényeihez.

A nyár berobbanása előtt kíváncsiak voltunk, hogy a legnagyobb hazai élelmiszerláncok hogyan reagálnak a szezonális kihívásokra: hogyan készüljenek a vásárlók, milyen nyitvatartásokra számíthatnak kedvenc pihenőhelyeiken.

Lidl

A diszkontlánc arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a nyári időszakban egyes üzletek nyitvatartási ideje módosul, így június 2., illetve június 16-tól augusztus 31-ig az alábbiak szerint változik:

Június 2. – augusztus 31. között

Budaörs és Tiszafüred

H-Szo. 6:30-22:00

V. 7:00-21:00

Ráckeve

H-Szo. 7:00-22:00

V. 7:00-20:00

Hajdúszoboszló

H-Szo. 7:00-22:00

V. 7:00-21:00

Június 16. és augusztus 31. között

Tapolca

H-Szo. 7:00-22:00

V. 7:00-20:00

Sümeg

H-Szo. 7:00-21:00

V. 7:00-20:00

Balatonlelle, Keszthely, Siófok, Fonyód, Agárd és Balatonfűzfő

H-Szo. 6:30-22:00

V. 7:00-21:00

A vállalat azt is közölte lapunkkal, hogy az egyes üzletek pontos nyitvatartási ideje megtekinthető a weboldalukon, valamint a Lidl Plus applikációban is.

Spar

A Spar elsőként azt közölte velünk, hogy mivel két különböző szupermarket, egy hipermarket, két franchise és két töltőállomás formátumot is üzemeltetnek, ezért minden üzletre érvényes, egységes nyitva tartással nem rendelkeznek. Ám a weboldalukon A SPAR, CitySPAR, INTERSPAR, SPAR partner, SPAR market és OMV-SPAR express üzletek aktuális nyitvatartásáról, illetve az ORLEN-DESPAR üzletek aktuális nyitvatartásáról is minden információt be lehet szerezni. De azért lesznek szezonális változások, amiket fixen tudunk:

Az INTERSPAR hipermarketeket esetében az alábbiak szerint módosul a nyári szezon miatt a nyitva tartás:

Érintett áruházak: Veszprém, Keszthely

Nyitvatartás a szezon időszakban: H-Szo: 06:00-22:00, V: 07:00-21:00

A SPAR szupermarketek esetében az alábbiak szerint módosul a nyári szezon miatt a nyitva tartás:

Csak ott alkalmazunk szezonális nyitva tartást, ahol erre igény van: ez 47 SPAR szupermarketet érint, melyek a Balaton környékén, valamint turisztikai szempontból kiemelt helyszíneken találhatóak, mégpedig országszerte, több, mint 30 településen.

Az érintett üzletek a megszokotthoz képest hosszabb nyitva tartással állnak a vásárlók rendelkezésére a szezonban.

A franchise rendszer részeként működő SPAR partner és SPAR market üzletek esetében az alábbiak szerint módosul a nyári szezon miatt a nyitva tartás:

A hosszabb nyitva tartás 15 franchise üzletet érint, melyek a Balaton környékén, valamint turisztikai szempontból kiemelt helyszíneken találhatóak, mégpedig országszerte, több, mint 10 településen.

Az érintett üzletek a megszokotthoz képest hosszabb nyitva tartással állnak a vásárlók rendelkezésére a szezonban.

Tesco

Áruházaink többsége a nyári szezon alatt is változatlan nyitvatartással várja vásárlóinkat mint az év többi napján, azonban egyes boltjaink esetében meghosszabbított nyitvatartással számolhatnak vásárlóink a nyári hónapok alatt

- kezdte válaszait a Tesco. Elárutlák többek között, hogy Ez összesen 12 balatoni és Balaton környéki áruházunkat érinti, melyek közül 6 esetében nemcsak vasárnap, de egész héten kitolják nyitvatartási idejüket. Mindezek mellett további három településen (Tahitótfalun, Ráckevén és Gyömrőn) is meghosszabbított nyitvatartással készülnek június 2. és augusztus 31. között. Az irányadó a pontos időintervallumukat illetően a weboldaluk.

Penny

A Penny elárulta, hogy ők is igazodnak a vásárlói igényekhez nyáron, ezért ezért a forgalmasabb hónapokban meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat. Amint írják, ez különösen igaz lesz a Balaton környékén és más népszerű üdülőhelyeken.

Viszon az érintett üzletek pontos listájának és végleges nyitvatartási idejének meghatározása jelenleg is zajlik, ezért pontos információkkal csak a későbbiekben tudnak szolgálni. Azt viszont már tudjuk, hogy A módosított nyitvatartások tervezetten június 16. és augusztus 31. között lesznek érvényben a Balaton partján, valamint a Tisza-tó és a Velencei-tó térségében. Ezen felül május 26-tól több budapesti és vidéki nagyvárosi üzlet is korábbi nyitással vagy későbbi zárással várja a vásárlókat.

Aldi

"A nyári hónapokban a Balaton-környéki ALDI-üzletek jelentősen élénkebb forgalomra számítanak, hiszen a helyi lakosok mellett a pihenni vágyó turisták is az áruházlánc kínálatából válogatnak" - írta lapunknak az Aldi. Éppen ezért a diszkontlánc a nyitvatartási időt meghosszabbítja.

Az ALDI 10 Balaton-környéki üzletében és Gárdonyban hosszabb nyitvatartással várja a vásárlókat már június 1. és az iskolai szünet kezdete között is. A nyári szünet elindulásával minden tó környéki áruház – Balatonfüred kivételével – reggel hétkor nyit, és legtöbbjük hétfőtől szombatig 21:30-ig, vasárnap pedig egységesen 20:00 óráig tart nyitva.