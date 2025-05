A szupergazdagok elit klubjának titkai: vajon mi a közös Elon Muskban és Mészáros Lőrincben?

A világ leggazdagabb embereinek toplistáját jelenleg Elon Musk vezeti, de már Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort is jegyzi a világranglista. De mit is lehet tudni róluk, mivel szedték meg magukat valójában, hol laknak, és mennyire máshogy gondolkodnak a befektetéseikről, mint az átlagember? Mindez kiderül a NAPICSÁRT, azaz a Pénzcentrum új videós formátumának első adásából.

Kik ma a világ legvagyonosabb emberei? Hol koncentrálódik a vagyon a világban? Melyek azok az iparágak-szakmák, amelyekben a legtöbb pénzt lehet ma keresni? Erre kereste a választ a Pénzcentrum új videós formátuma, a NAPICSÁRT. A Pénzcentrum hivatalos YouTube csatornáján, a mai naptól hetente több alkalommal jelentkező gazdasági-pénzügyi háttérműsorból kiderült, akkor vagy igazán gazdag, ha a vagyonod eléri az egymilliárd dollárt, vagyis a mintegy 400 milliárd forintot. De hogy kik is ők valójában?

Nos, a 2025 márciusában készült toplista élén Elon Musk, megannyi cég, többek között a Tesla tulajdonosa trónol a maga 342 milliárd dolláros vagyonával, akit Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója követ 216 milliárd dolláros vagyonával. Tőle csak egy hajszállal, 215 milliárd dollárral marad le Jeff Bezos, az Amazon alapítója. De a világranglistára felkerült Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor (OTP részvény árfolyam itt) is, illetve Felcsuti Zsolt, az MPF Holding főrészvényese, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke is (a 100 leggazdagabb magyar friss listájáról, illetve vagyonuk megoszlásáról nemrég írtunk). Ha kíváncsi vagy, a magyar üzletemberek hanyadik helyen trónolnak a bő 3000 főt számláló elit klubban, nézd meg a NAPICSÁRT friss epizódját!

Hogyan fektetnek be a szupergazdagok?

Szuperdiverzifikált és szuperszofisztikált módon fektetnek be a világ leggazdagabb emberei, de jól használják a törvényes adóoptimalizálási módszereket is – mondta a Pénzcentrum új videós formátumának, a NAPICSÁRT-nak Vidovszki Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője.

A szupergazdagoknak akár tíz devizában is vannak befektetéseik, de ugyanígy diverzifikáltan gondolkodnak a szolgáltatóválasztásban is. Legyen szó amerikai, európai vagy magyar milliárdosról, fontos információ velük kapcsolatban, hogy nem csak a saját országukban vezetnek számlát, hanem többek között Svájcban, Írországban és Szingapúrban is. Nagyon figyelnek az adott ország adóoptimalizálási lehetőségeire és nyilván ez a réteg az, aki a vagyon átörökítésénél is sokkal tudatosabb, ami a magyar bizalmi vagyonkezelési konstrukció néven honosodott meg itthon

– mondta el a NAPICSÁRT kérdésére Vidovszki Áron.

Hol és miből élnek a szupergazdagok?

A legtöbb szupergazdag az Egyesült Államokban él, itt ma 902 milliárdos tengeti az életét. Utána jön Kína (516 fővel), majd India (205 milliárdossal). Oroszországban 140 szupergazdag ember él, de Európa sincs lemaradva: Németországban 171, Olaszországban 74, az Egyesült Királyságban 56 milliárdos lakik. Hogy mi a titkuk? A legtöbb milliárdos nagy, iparosodott országokban él, ahol erős a gazdaság, a tőzsde és a technológiai szektor.

Felmerül a kérdés: melyik iparágban született a legtöbb új milliárdos az elmúlt tíz évben? Az első helyen a gyártás 509 új milliárdossal, a másodikon a technológiai szektor 443 milliárdossal. Ezután jön a pénzügyi világ, de a dobogó közelében ott van még a divat és a kereskedelem is. A sort az egészségügy és az élelmiszeripar követi, végül pedig az ingatlanpiac. További részletek a NAPICSÁRT friss epizódjában!

