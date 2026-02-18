Újabb pénzügyi meglepetés: még magasabb lett a magyar államadósság, mint várták

A tavalyi év végére a magyar GDP-arányos államadósság 74,9%-ra nőtt, ami második egymást követő évben nem csökkent, és meghaladta a kormány által jelzett 74,6%-os várakozást. A költségvetési hiány azonban csökkent, míg a háztartások megtakarítási hajlandósága mérséklődött, így az állam és a lakosság finanszírozási képessége minimálisan negatív tartományba fordult, írja a Portfolio.

2025 végén a magyar államadósság a GDP 74,9%-ára nőtt, négyéves csúcsot elérve. Ez 1,4 százalékpontos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és második egymást követő évben nem csökkent az adósságráta. A friss adat kissé meghaladta a kormány januári várakozását, amely 74,6%-ot jelzett.

Az emelkedés elsősorban a magas költségvetési hiány következménye, de a stagnáló gazdaság sem segít az adósság kordában tartásában. Utoljára 2021-ben volt ennél magasabb év végi arány.

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi számlái szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2025-ben a GDP 4,7%-át tette ki. Bár ez a mutató nem teljesen egyezik a hivatalos ESA hiánymutatóval, a gyakorlatban az eltérés nem jelentős, és a hiány valóban csökkent 2024-hez képest.

A háztartások nettó finanszírozási képessége szintén csökkent: a GDP-arányos 4,3%-os érték érdemben alacsonyabb a két évvel korábbi, 7%-os szinthez képest. Ennek következtében az állam és a lakosság együttes GDP-arányos finanszírozási képessége mínusz 0,4%-ra fordult, amire két éve nem volt példa. A külső egyensúlyi helyzet ugyanakkor továbbra sem veszélyeztetett, mivel a vállalati szektor beruházási aktivitása alacsony, és nem generál újabb finanszírozási igényt.