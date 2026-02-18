2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A pénzügyi növekedés és bukás szimbólumaként egy torony alakú arany euróérmék, amelyek lezuhanás előtt egyensúlyba kerülnek.
Gazdaság

Újabb pénzügyi meglepetés: még magasabb lett a magyar államadósság, mint várták

Pénzcentrum
2026. február 18. 12:34

A tavalyi év végére a magyar GDP-arányos államadósság 74,9%-ra nőtt, ami második egymást követő évben nem csökkent, és meghaladta a kormány által jelzett 74,6%-os várakozást. A költségvetési hiány azonban csökkent, míg a háztartások megtakarítási hajlandósága mérséklődött, így az állam és a lakosság finanszírozási képessége minimálisan negatív tartományba fordult, írja a Portfolio.

2025 végén a magyar államadósság a GDP 74,9%-ára nőtt, négyéves csúcsot elérve. Ez 1,4 százalékpontos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és második egymást követő évben nem csökkent az adósságráta. A friss adat kissé meghaladta a kormány januári várakozását, amely 74,6%-ot jelzett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az emelkedés elsősorban a magas költségvetési hiány következménye, de a stagnáló gazdaság sem segít az adósság kordában tartásában. Utoljára 2021-ben volt ennél magasabb év végi arány.

Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi számlái szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2025-ben a GDP 4,7%-át tette ki. Bár ez a mutató nem teljesen egyezik a hivatalos ESA hiánymutatóval, a gyakorlatban az eltérés nem jelentős, és a hiány valóban csökkent 2024-hez képest.

A háztartások nettó finanszírozási képessége szintén csökkent: a GDP-arányos 4,3%-os érték érdemben alacsonyabb a két évvel korábbi, 7%-os szinthez képest. Ennek következtében az állam és a lakosság együttes GDP-arányos finanszírozási képessége mínusz 0,4%-ra fordult, amire két éve nem volt példa. A külső egyensúlyi helyzet ugyanakkor továbbra sem veszélyeztetett, mivel a vállalati szektor beruházási aktivitása alacsony, és nem generál újabb finanszírozási igényt.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #magyarország #államadósság #gazdaság #háztartások #gdp #magyar nemzeti bank #megtakarítások #államháztartás #költségvetési hiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:02
12:53
12:45
12:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 17. 16:40
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 17. 18:05
Kiderült, mikor nevezik vissza FEM3-ra a TV2 Klubot
Nőnapra időzítik a TV2 Klub visszaalakítását FEM3-ra. Változik az arculat és a tartalomkínálat is, e...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
1 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
2 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
5 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 13:02
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Agrárszektor  |  2026. február 18. 12:31
Meg van kötve sok magyar gazda keze: ebben nincs más választásuk
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel