2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Újabb pénzügyi meglepetés: még magasabb lett a magyar államadósság, mint várták
A tavalyi év végére a magyar GDP-arányos államadósság 74,9%-ra nőtt, ami második egymást követő évben nem csökkent, és meghaladta a kormány által jelzett 74,6%-os várakozást. A költségvetési hiány azonban csökkent, míg a háztartások megtakarítási hajlandósága mérséklődött, így az állam és a lakosság finanszírozási képessége minimálisan negatív tartományba fordult, írja a Portfolio.
2025 végén a magyar államadósság a GDP 74,9%-ára nőtt, négyéves csúcsot elérve. Ez 1,4 százalékpontos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és második egymást követő évben nem csökkent az adósságráta. A friss adat kissé meghaladta a kormány januári várakozását, amely 74,6%-ot jelzett.
Az emelkedés elsősorban a magas költségvetési hiány következménye, de a stagnáló gazdaság sem segít az adósság kordában tartásában. Utoljára 2021-ben volt ennél magasabb év végi arány.
A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi számlái szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2025-ben a GDP 4,7%-át tette ki. Bár ez a mutató nem teljesen egyezik a hivatalos ESA hiánymutatóval, a gyakorlatban az eltérés nem jelentős, és a hiány valóban csökkent 2024-hez képest.
A háztartások nettó finanszírozási képessége szintén csökkent: a GDP-arányos 4,3%-os érték érdemben alacsonyabb a két évvel korábbi, 7%-os szinthez képest. Ennek következtében az állam és a lakosság együttes GDP-arányos finanszírozási képessége mínusz 0,4%-ra fordult, amire két éve nem volt példa. A külső egyensúlyi helyzet ugyanakkor továbbra sem veszélyeztetett, mivel a vállalati szektor beruházási aktivitása alacsony, és nem generál újabb finanszírozási igényt.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.
Az eurót reggel hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után.
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség
Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére nem fenyeget rövid távú ellátási kockázat.
Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Hónapok óta szokatlanul stabil pályán mozog a forint, miközben a globális pénzpiacokat továbbra is bizonytalanság, geopolitikai kockázatok és változó kamatvárakozások jellemzik.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a hazai műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Őrület, ami a forint árfolyamával történik: megint erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Januári orosz légicsapás következtében megszakadt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába.
Az amerikai földgázárak rendkívüli ingadozást mutattak az elmúlt hetekben.
Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Éppen akkor szünteti meg Kína a napelemes termékek exportját segítő áfa-visszatérítést, amikor Magyarországon jelentős állami támogatási programok indulnak.
Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén