Új amerikai gyorsétteremlánc hódítana Magyarországon: retteghet a KFC, Burger King, Meki

Újra felröppent a hír, hogy Five Guys étterem nyílhat Budapesten. Egy TikTok-videó ismét lázba hozta a burger rajongókat, ám a legfrissebb információk szerint továbbra sincs konkrét dátum a magyarországi nyitásra. A hálózat üzemeltetője korábban 2028-ig tervezte a térségi terjeszkedést. Csehországban épp idén nyílt meg az első étterem, Bécsben már kettő is van - utóbbinak az árait is megnéztük.

Az elmúlt években többször is felröppent a hír, hogy a Five Guys, az ikonikus amerikai gyorsétteremlánc hamarosan megnyitja első magyarországi egységét. Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a láncot bitrokló Monterock International 2023-ban engedélyt kapott a Five Guys éttermek működtetésére Közép- és Kelet-Európában, beleértve Magyarországot is.

A cég tervei szerint 2028-ig több éttermet nyitnak Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon. Azonban a magyarországi nyitás pontos időpontjáról egyelőre nincs hivatalos információ. Ezt most egy TikTok videós is felidézte, így sokan reménykedni kezdtek, hogy talán már közeleg a jeles dátum - de nem, egyelőre a 2028-asnál frissebb dátum nem áll rendelkezésre.

Magyarország közvetlen szomszédságában jelenleg Ausztriában és Csehországban található Five Guys étterem. Ausztriában két egység működik Bécsben: az első 2021 januárjában nyílt meg a belvárosi Graben utcában, a második pedig a Millennium City bevásárlóközpontban található. Csehországban a lánc első étterme 2025 márciusában nyílt meg Prágában, a felújított Máj áruházban. A többi szomszédos országban – Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbiában és Ukrajnában – jelenleg nincs Five Guys étterem.

Mennyibe kerül egy Five Guys hamburger?

A bécsi Five Guys étterem árai az osztrák piacon megszokott prémium kategóriába esnek - az árak a hivatalos oldalon nincsenek feltüntetve, ezért mi a kinti Foodorán néztük meg a kínálatot. A hot dogok 8,75 és 10,75 euró között mozognak: a sima hot dog 8,75 euró (kb. 3 535 Ft), a sajtos vagy baconos változat már 9,75 euró (kb. 3 940 Ft), míg a baconos-sajtos változatért 10,75 eurót (kb. 4 345 Ft) kell fizetni.

A hamburgerek és cheeseburgerek ára ennél is magasabb: a sima hamburger 14,50 eurótól (kb. 5 858 Ft) indul, a bacon burger 15,50 euró (kb. 6 262 Ft), a bacon cheeseburger pedig 16,50 euró (kb. 6 666 Ft). A kisebb „Little” verziók ennél valamivel kedvezőbbek: a Little Hamburger 11,50 euró (kb. 4 646 Ft), a Little Cheeseburger 12,50 euró (kb. 5 050 Ft), a Little Bacon Burger 12,50 euró (kb. 5 050 Ft), míg a Little Bacon Cheeseburger 13,50 euró (kb. 5 454 Ft).

A szendvicsek közül a Veggie Sandwich 7,75 euró (kb. 3 130 Ft) áron kapható. A sajtos vega szendvics, ára 8,75 euró (kb. 3 540 Ft). A grillezett sajtos szendvics 8,75 euró (kb. 3 540 Ft) ártól érhető el. Ami a sült krumplikat illeti, a Little Fries, vagyis a kis adag 6 euróba (kb. 2 420 Ft) kerül. A normál adag, a Regular Fries ára 7,25 euró (kb. 2 930 Ft). A legnagyobb adag, a Large Fries pedig 8,50 euróért (kb. 3 430 Ft) vihető el. A híres Five Guys Shake pedig 7,50 euróba kerül (kb. 3030 Ft)

Nagyon megy a szekér

A Five Guys 1986-ban indult az Egyesült Államokban, és mára világszerte több mint 1850 étteremmel rendelkezik. A lánc különlegessége, hogy a vendégek maguk állíthatják össze hamburgereiket számos ingyenesen hozzáadható feltét közül választva, így több mint 250 ezer különböző ízkombináció érhető el. A máig családi irányítás alatt álló cég Barack Obama volt amerikai elnök kedvenc gyorséttermeként is ismert, aki gyakran látogatott el az egységeikbe.

Aaz amerikai prémium gyorsétteremlánc az elmúlt években jelentős pénzügyi növekedést ért el világszerte. A 2023-as évben a vállalat globális bevétele elérte a 3,2 milliárd dollárt. Az Egyesült Államokban a lánc 1 465 éttermet üzemeltetett, és az éves forgalom 2,347 milliárd dollárra rúgott.

Európában a Five Guys londoni központú divíziója 2023-ban 542,9 millió font bevételt ért el, ami több mint 90 millió fontos növekedést jelent az előző évhez képest. Az előző évi 35,6 millió fontos veszteséget sikerült 16,2 millió fontra csökkenteniük. A legnagyobb piac az Egyesült Királyság volt, ahol a bevétel 278,6 millió fontról 316,4 millió fontra nőtt. Franciaországban, Németországban és Spanyolországban is jelentős növekedést tapasztaltak, a bevételek rendre 77,9 millió, 77,9 millió és 70,6 millió fontra emelkedtek.

A vállalat 2023 végére 256 éttermet üzemeltetett az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban, szemben az előző évi 242-vel. Az alkalmazottak száma is nőtt, 8 054-ről 8 480-ra. A cég vezetése optimista a jövőbeni növekedést illetően, és bár az inflációs nyomás továbbra is kihívást jelent, úgy tűnik, sikerült hatékony költségkezeléssel és mérsékelt áremelésekkel ellensúlyozniuk a növekvő kiadásokat.