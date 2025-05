Így bukhatsz a török riviérán 530 ezer forintot pár nap alatt: csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyakunkon a június – a következő hetekben, hónapokban sokan veszik majd nyakukba a világot, és mennek hosszabb-rövidebb távolságokra nyaralni. A távolabbi országokba sokan még most is utazási irodákon keresztül utaznak, feltételezve, hogy némi felár ellenében valaki mindent leszervezzen helyettük, garantálva, hogy az utazás zökkenőmentesen alakuljon. Sokan azonban nem is sejtik, hogy bizony még egy utazásszervező megléte esetén is komoly kellemetlenségek, anyagi károk érhetik. Főleg akkor, ha az utazási iroda nem különösebben törekszik arra, hogy megoldja az ügyfelek hibáján kívül felmerülő esetleges problémákat.

Nyakunkon a nyár, egyre melegebbek a nappalok, és közeledik az idő, amikor sokan hosszabb-rövidebb nyaralásra indulnak. Legyen szó a Balaton partján eltöltött hétvégéről, egy csendes vidéki pihenésről vagy egy kalandos külföldi utazásról, az emberek már tervezgetik, hol és hogyan töltik a jól megérdemelt szabadságukat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Külföldi utazás esetén az egyik legfontosabb kérdés, hogy egyedül, vagy utazási irodán keresztül vágjunk neki az útnak? Bár egyre többen az előbbit választják, sokan még mindig az utazási irodákra esküsznek, mondván, azok számos terhet levesznek a vállukról, könnyebbé, kevésbé stresszessé tehetik az utazást, illetve annak megszervezését. Csakhogy még ebben az esetben is érhetnek minket kellemetlenségek. Az utazási iroda sem véd mindentől Nemrégiben egy olvasónk a tudomásunkra hozta, hogy az egyik legnagyobb hazai utazási irodánál négy személyre befizettek egy egyhetes törökországi útra all inclusive szállással. Az utazás teljes összege bő 1,3 millió forint. Ugyanakkor az utazási iroda már néhány nappal a szerződés megkötése után jelezte feléjük, hogy a kiutazás napjának tervezett menetrendje megváltozott, így az eredeti tervhez képest ~12 órával később érnek ki Törökországba, illetve az ottani szállásukra. Ez a jelentős csúszás azzal jár, hogy az eredeti, kora délutáni órák helyett csak másnap éjjel tudják átvenni a szobákat – tehát az első napi nyaralásuk ment a levesbe, illetve az aznapra kifizetett ellátást is elvesztik. Erre való hivatkozással olvasónk szeretett volna egy korábbi géppel indulni vagy a befizetett összeget teljes egészében visszaigényelni. Az utazási iroda azonban nem ajánlott fel érdemi kárpótlást, mondván, a menetrendet a légitársaság módosította. Válaszukban azt írták, hogy a járatmódosítás természetesen lehetséges, ám annak magas, fejenként ~800 eurós plusz költsége lenne, ami négy személy esetén közel 1,3 millió forint pluszt jelentene. Hogy ez az összeg hogyan lehet ennyire magas, az nem derült ki. Gondoljunk bele, az eredeti összeg az oda-vissza repjegyeken kívül az egyhetes szállást-ellátást is fedezte, így nehezen érthető, hogy egy puszta repjegy-átfoglalás hogyan kerülhet még egyszer ennyibe. Akárhogy is, olvasónk a fentiek ismeretében szerette volna lemondani az utazást, ám az utazásszervező ÁSZF-je szerint a lemondási díj az utazás megkezdése előtti 31. napig (ez érvényes az adott esetben is) az utazás díjának a 40%-a, ami a jelen esetben több mint 530 ezer forintot jelent. Összefoglalva tehát, olvasónk befizetett 1,3 millió forintot egy utazásra; néhány nappal később megtudta, hogy a nyaralás első napját és ezzel a már befizetett ellátást rajta kívül álló okok miatt elvesztette; ha korábbi géppel menne, akkor az átfoglalásért további 1,3 millió forintot kellene befizetnie, vagy ha eláll az utazástól, akkor ~530 ezer forinttal kevesebbet kapna vissza a pénzéből. Mindehhez még azt is érdemes hozzátenni, hogy a menetrend módosításáról szóló tájékoztatás és a tényleges utazás között még több mint fél évnyi idő állt rendelkezésre, ennek ellenre az utazási iroda nem állt elő egyéb megoldási javaslattal. Jogszerű, bár nem éppen méltányos Az esettel kapcsolatban megkerestük Csonki Ádám utazási szakértőt és turisztikai vezetőt, mondja el véleményét. A szakértő szerint teljesen egyértelmű, hogy a szóban forgó kellemetlenségért nem az utazási iroda a felelős, jog szerint a menetrendet módosító légitársaság lenne az, akinek kompenzálnia kellene az érintett utasokat. Ettől függetlenül a szakértő úgy gondolja, hogy az utazási irodától - most a konkrét esetben de általánosságban is - elvárható lenne, hogy kompenzálja valamilyen módon az érintett utasokat. Ez bele kellene, hogy férjen az utazási irodának, főleg egy ekkora összegnél. Persze jogilag egyébként a légitársaságnak kellene kompenzálnia, de úgy gondolom, hogy azért az utazási iroda is intézkedhetne, főleg egy ilyen nagy kaliberű utazási iroda szerintem meg tudná tenni, hogy akkor kompenzál - mondta Csonki Ádám. Ugyanakkor a szakértő azt különösen aggályosnak tartotta, hogy a menetrend módosulása és a tényleges kiutazás között több mint fél évnyi idő állt rendelkezésre, ám az utazási iroda ennek ellenére sem kínált fel érdemi megoldást. Csonki Ádám szerint teljesen érthető, hogy egy aznapi csúszásra nem tud megoldást kínálni az iroda, ahogyan az is, ha az utas mondjuk csak a hazautazása után, mondjuk hetekkel később szól. A jelenlegi helyzet azonban egyáltalán nem ilyen, rengeteg idő lenne még a probléma megoldására. Ebben az esetben szerintem járna az, hogy az iroda segítsen, vagy legalább valamivel kompenzáljon – mondta el Csonki Ádám. Úgy tudnánk tehát összefoglalni a dolgot, hogy jogilag valóban nem kell az utazási irodának kompenzálnia, de azért mégiscsak megtehetné, hiszen a felmerült problémáról nyilvánvalóan nem az utas tehet, és ez mégiscsak egy kellemetlen és méltánytalan helyzet. A szakértő szerint az utazási irodának azzal egyébként is számolnia kell(ene), hogy a partnercégekkel lehetnek problémák. Azt a megoldást tehát egyáltalán nem tartja „tisztának”, hogy a járatmódosítással kapcsolatban plusz díjat számoljanak fel az utasoknak. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A 40%-os levonással nincs mit tenni Mint már említettük, az utazás lemondása esetén az utasok mintegy 530 ezer forinttal kevesebbet kapnának vissza a befizetett összegből, ugyanis az utazásszervező ÁSZF-je szerint a lemondási díj az utazás megkezdése előtti 31. napig (ez érvényes az adott esetben is) az utazás díjának a 40%-a. Csonki Ádám szerint amennyiben ez így rögzítve volt a szerződésen, úgy nem nagyon van mit tenni. Nem fair, de aláírta. A szakértő szerint ez egyébként „nem jó dolog, 40% egy ekkora összegnél egy kicsit durva”. Szerinte teljesen elfogadható lenne, hogy mondjuk még ilyen helyzetben is 100 ezer forint maradna az irodánál, ám ezt sokkalja. Mindezt annak ellenére gondolja így, hogy a kérdéses 40% egyébként nem számít kirívóan magasnak. Csonki Ádám azonban ennek ellenére is úgy gondolja, hogy az utazási iroda még a szerződés ellenére is megtehetné, hogy akár visszautalja az utasok részére a teljes összeget, és felajánl egy másik utazási lehetőséget. Az iroda így is, úgy is nyerne vele, hiszen a pénz ki van fizetve, az utas pedig utazni szeretne. Nem arról van szó, hogy nem szeretnének utazni, vagy hogy elegük lenne az irodából. Sajnos előfordul, hogy hiányzik a segítőkészség Kérdésünkre a szakértő elárulta, véleménye szerint elő-előfordul, hogy az utazási irodák nem mindig túl segítőkészek a most tárgyalthoz hasonló esetekben. Csonki Ádám mindezt azonban hangsúlyozottan nem a konkrét utazási irodáról, hanem általánosságban az utazási irodákkal kapcsolatban mondta. Inkább azt mondanám, hogy előfordul. Nem mondom, hogy gyakran, de előfordul. De akár más szolgáltatóknál is találkoztam ilyennel, hogy amikor vissza kell fizetni, akkor annyira nem nagy a hajlandóság. Sok vállalatnál így van. Csonki Ádám szerint egyébként nagyon fontos lenne, hogy még a szerződés megkötése előtt tájékoztassák az utasokat arról, hogy az ehhez hasonló problémák sajnos felmerülhetnek. Összefoglalás Az utazási irodák tehát sok, szervezéssel kapcsolatos gondot levesznek a vállunkról, ugyanakkor a fentihez hasonló problémák felmerülése esetén előfordulhat, hogy csak széttárják a kezüket. Mindezt jogilag megtehetik, elvégre a szerződésben, ÁSZF-ben le vannak védve az ilyen esetekre, ugyanakkor az eljárás mégsem tűnik túl méltányosnak. Mindezzel érdemes tehát tisztában lennie annak, aki utazási irodán keresztül tervezi a nyaralását. Érdemes a szerződést, ÁSZF-t minél alaposabban átolvasni, hogy tudjuk, mekkora összeget is kockáztat az, aki aláírja az elé tett papírt. Láthattunk, olvasónkat néhány nap alatt érte anyagi kár, ha pedig a szerződéstől való elállást választotta volna, az bizony ~530 ezer forintjába fájt volna. Az üggyel kapcsolatban egyébként kerestük magát az érintett utazási irodát és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét is, ám cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak a kérdéseinkre.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK