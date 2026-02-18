2026. február 18. szerda Bernadett
Budapest
Budapest, 2025. december 5.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a századik stratégiai partnerségi megállapodás megkötésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. december 5-én. A századik stratégi
Gazdaság

Olajkrízis a küszöbön? Brüsszelhez fordult Magyarország az ukrán döntés miatt

Pénzcentrum/MTI
2026. február 18. 13:28

Magyarország és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz, hogy tengeri útvonalon is vásárolhassanak orosz kőolajat.

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "politikai okokból" úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel "a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson".

"Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz. Ebben jelezték, hogy Ukrajna szerintük "politikai okokból leállította a kőolajszállítást", ezért kérték annak az európai uniós szabálynak az alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

"Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat" - jegyezte meg.

"A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba" - tette hozzá.

Címlapi kép: Soós Lajos, MTI/MTVA
#magyarország #mol #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #szlovákia #szíjjártó péter #külpolitika #volodimir zelenszkij #kőolaj #energiaellátás

Érdekel