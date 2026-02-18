Olajkrízis a küszöbön? Brüsszelhez fordult Magyarország az ukrán döntés miatt

Magyarország és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz, hogy tengeri útvonalon is vásárolhassanak orosz kőolajat.

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "politikai okokból" úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel "a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson".

"Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz. Ebben jelezték, hogy Ukrajna szerintük "politikai okokból leállította a kőolajszállítást", ezért kérték annak az európai uniós szabálynak az alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.

"Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat" - jegyezte meg.

"A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba" - tette hozzá.

Címlapi kép: Soós Lajos, MTI/MTVA