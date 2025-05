Megszólalt a Red Bull, Hell az energiaitalok hazai betiltásáról: jöhetnek az új receptúrák?

Júniustól tilos lesz a 18 éven aluliaknak energiaitalt vásárolni, a szabályozás pedig a legtöbb ismert márkát érinti. Több nagy gyártót is megkérdeztünk, mégis ebben a helyzetben mire készülnek, lesz-e például receptúra változás?

Júniustól Magyarországon tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak – a szigorú szabályozás a legtöbb ismert márkát érinti. Az Országgyűlés április végén fogadta el azt a törvényt, amely a fiatalok védelmére hivatkozva korlátozza a koffein- és egyéb stimulánstartalmú italok értékesítését. A kormányrendelet pontosan meghatározza, milyen összetevőket és mennyiségeket tekintenek tiltott kategóriának: a hatályba lépéstől kezdve nem lehet eladni 18 év alattiaknak olyan terméket, amely 100 milliliterenként több mint 15 mg koffeint (metilxantint), valamint például taurint, ginzenget, inozitolt, glükuronolakont vagy L-arginint tartalmaz.

Ezzel lényegében a Red Bull, a Hell, a Monster, a Watt, a Burn vagy az Adrenalin legtöbb terméke kiesik a kínálatból – ezek koffeintartalma ugyanis jellemzően 32 mg/100 ml. A szabályozás megsértéséért az üzletek súlyos büntetéseket kaphatnak: visszaeső esetben akár harminc napos boltbezárás is kiszabható.

Ugyanakkor több termék kimarad a tilalmi körből. Egyes gyártók már alacsony koffeintartalmú, nagyobb kiszerelésű italokat is bevezettek – például a Hell 500 ml-es energiaitala megfelel a rendelet követelményeinek. Emellett a jogszabály nem vonatkozik a tejalapú italokra sem: így a különféle dobozos jegeskávék és koffeines tejtermékek – melyekben gyakran magasabb a koffeintartalom, mint az energiaitalokban – továbbra is szabadon elérhetők maradnak a fiatalok számára.

Mit mond a Red Bull, Hell?

A törvényi szigorítások hírére az érintett piaci szereplők meglehetősen visszafogottan reagáltak. Több nagy gyártót is megkerestünk többek között olyan kérdésekkel, hogy

Terveznek-e a magyarországi szabályozásra reagálva olyan energiaital-receptúrákat bevezetni, ami átmenne az új szabályozáson?

Mennyire jelent technológiai vagy ízprofilbeli kihívást a koffeintartalom csökkentése egy már létező termék esetén? Elképzelhető, hogy emiatt ízváltozás történne?

Fejlesztés alatt állnak-e kifejezetten a magyar piacra szánt, új típusú energiaitalok, amelyek megfelelnek az új szabályozásnak, és inkább célzottan fiatalabb fogyasztókra lőnek például csökkentett koffeintartalommal?

A Red Bull annyit közölt a Pénzcentrummal, hogy

A Red Bull nem kívánja kommentálni a fejleményeket.

A magyar tulajdonú Hell Energy ennél valamivel részletesebben válaszolt, de érdemi információt ők sem árultak el a konkrét lépéseikről. Mint írták:

A HELL ENERGY folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci és szabályozási környezet változásait, és ennek megfelelően alakítja termékfejlesztési stratégiáját. Vállalatunk rendszeresen vizsgálja a portfólió bővítésének lehetőségeit, különös tekintettel a fogyasztói igényekre és a piaci trendekre. Ugyanakkor a fejlesztés alatt álló termékeinkről előzetesen nem szeretnénk részleteket megosztani. Amennyiben új termék bevezetésére vagy meglévő kínálatunk módosítására kerül sor, a sajtó munkatársait a megszokott módon, időben és hivatalos csatornákon keresztül fogjuk tájékoztatni.

Zökkenőmentes lesz az átállás?

Bár egyelőre keveset lehet tudni arról, hogyan kell majd a boltoknak betartaniuk az új szabályozást, Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi feje annyit elárult lapunknak, hogy

ha az történik, amit jelenleg sejtünk, akkor ez nálunk nem lesz egy óriási művelet: mondhatni, egy kicsit 'business as usual'. A kasszáknál ugyanis már most is működik egy életkori ellenőrzési rendszerünk például az alkoholos termékeknél – ebbe integrálnánk majd az energiaitalokat is.

De hozzátette azt is, "beszélt már olyan olyan beszállítóval, aki kifejezetten magabiztos, hogy ez rájuk semmilyen hatással nem lesz, de olyan is volt, aki úgy látja, hogy bizonyos termékeknél át kell majd alakítani a receptúrát vagy más paramétereket."