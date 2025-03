Ezen az árrésstop sem segít: brutális áron lesz idén a húsvéti sonka és tojás

Megosztottak a szakértők abban, hogy drágább lesz-e a húsvétra való sonka, mint tavaly volt, abban azonban egyetértenek, hogy az ágazat nagyon súlyos gondokkal küzd. A tojás áremelkedése azonban már egyértelmű, és ugyanez lesz a helyzet akkor is, ha nem a tyúkok alól, hanem a boltok polcáról van, és csokoládéból készül. Cikkünkben opedig arra is választ keresünk, hogy vajon mit kell figyelni sonkavásárlásnál, hogy igazán ízletes darab kerüljön a családi asztalra?

Már egy hónap sincs hátra a 2025-ös húsvétig, ami a keresztény kultúrkörben az egyik legfontosabb ünnepnek számít: ekkor emlékeznek Jézus kereszthalálára, illetve feltámadására. De természetesen megülik a nem vallásosak milliárdjai is szerte a világon: sokaknak ez inkább szól a családdal találkozásról, a gyerekek örömteli arcáról, mikor csokitojást keresnek, vagy a nagy sütés-főzésekről is.

Ez utóbbinak, közelebbről az ünnepi menünek sok helyen, így Magyarországon is elmaradhatatlan kelléke a főtt húsvéti sonka, amit ezerféleképpen lehet készíteni, sokféle köretet esznek mellé - ahány ház, annyi szokás. Az sem mindegy azonban, hogy ezt a főéteknek számító sonkát, hol, hogyan és mennyiért szerezzük be - a sertések érintettek lehetnek például a mércius elején kitört száj- és körömfájás járványban, igaz, hogy ilyen hír eddig nem érkezett. Szakértőket kérdeztünk arról, mennyire mélyen kell a zsebünkbe nyúlni az idén sonkaügyben, illetve honnan tudjuk, hogy igazán jót veszünk?

Éder Tamás: komoly bajok vannak a sertéságazatban

Mivel a sertéshús több fajtája is bekerült azon harminc termék közé, amelyekre március közepe óta vonatkozik az úgynevezett árrésstop, nehéz megmondani egyértelműen, hogy drágulni fognak-e a húsvéti sonkák. Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók egyesületének elnök a Pénzcentrumnak azt mondta: szerinte nem lesz drágulás, de ennek csak az egyik oka, hogy nagyjából kedvezően alakulnak a dolgok.

Az üzletek polcain, illetve a kiskereskedők hirdetéseiben látható információk alapján úgy vélem, hogy a tavalyihoz képest nem fog emelkedni a sonka ára Húsvétra. Ezt egyébként két dolog támasztja alá: egyrészt az élő sertés árában az elmúlt időszakban szolid árcsökkenés ment végbe, igaz ugyanakkor az is, hogy a húsipari szereplők számára ezt kompenzálták mindenféle más költségek a csatornadíjtól kezdve a bérköltségekig. Az tehát nem valószínű, hogy a sonka olcsóbb lenne mint tavaly. A másik az, hogy elég nyomatékosan meg vagyunk most kérve, mint élelmiszeripari szereplők, hogy legyünk mértéktartók és az infláció elleni harcból mi is vegyük ki a részünket. Én úgy látom, hogy az élelmiszeripari szereplők megértették a kérést és valóban visszafogottabbak is lettek. A kormányzat egyértelműen jelezte felénk,, ha úgy látja szükségesnek, akkor beavatkozik a beszállítói árak területén is, ezt pedig az ipar szereplői inkább elkerülnék

- mondta Éder Tamás. Hozzátette azt is, hogy az ágazat még mindig komoly nehézségekkel küzd, kész csodaszámba megy, hogy a sonka árában nem számít drágulásra. A száj-és körömfájás azonban, ha a magyar sertésállományt egyelőre nem is érintette, hosszú évekre előre komoly pusztítást okozott a piacainkon.

A sertéstenyésztők most nyilván egy kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint korábban, mert az elmúlt időszakban az élősertés ára csökkent, és az nekik természetesen nem jó hír. Ezzel párhuzamosan a takarmánynál is bekövetkezett egy költségnövekedés, illetve persze az emelkedő munkabérek is érintették az ágazatban tevékenykedőket. Összefoglalva: a sertéstenyésztőknek most gyengébb a jövedelmi pozíciója, mint egy évvel ezelőtt volt, az biztos. Nem szabad emellett kihagynunk a száj-és körömfájás hatását sem, mert félő, hogy az EU-n kívüli exportpiacok jelentős részét emiatt hosszabb időre elveszíthetjük

- sorolta Éder Tamás az ágazat legsúlyosabb gondjait.

Drágulás lesz

Az áremelkedésről teljesen más véleménye van ugyanakkor Braunmüller Lajosnak, az Agrárszektor főszerkesztőjének. Szerinte teljesen kikerülhetetlen az áremelés, és ezt éppen az ágazati gondok indokolják.

Biztosan drágább lesz a sonka idén, mint tavaly. Az áremelkedés mértékét ugyan visszafoghatja a továbbra is korlátozott kereslet, de több tényező, így például az idei minimálbér-emelés, a továbbra is magas energia- és EPR-költségek, valamint a tavaly év végén tapasztalható magasabb sertésárak - amelyből a mostani, minőségi sonka származik - mind áremelkedést indokolnak

- fogalmazott a főszerkesztő. Azt is megosztotta velünk, hogy szerencsére valóban nem érinti a sertésállományt a már említett járvány, persze mindenki ugyanúgy résen van, mint eddig.

A hazai sertésállományt mindeddig nem érintette a száj- és körömfájás, és a hatóságok szigorú fellépése miatt ez nem is valószínű, jóllehet az óvatosság továbbra is indokolt. A betegség felbukkanása a harmadik országokba irányuló kivitelt érintette egyelőre, a kitörés hírére ilyenkor egyes távol-keleti partnerek hajlamosak tiltólistára tenni a magyar árut. Ez jelenleg nem okoz drasztikus problémákat a hazai ágazatban, hiszen összességében nem meghatározó az ide szállított mennyiség, de az érintett cégeknek komoly problémát jelent-

- tette még hozzá Braunmüller Lajos.

Milyen a legjobb sonka, és hogy vegyük meg?

Moskich Martina, a Hússzövetség ügyvezető titkára árakról nem, a minőségi kívánalmakról és követleményekről azonban szívesen adott tájékoztatást lapunknak.

Mindig elmondjuk, hogy a fogyasztók ne az ünnepi szezonban próbáljanak meg új forrásokat felkutatni, tehát lehetőleg vásároljanak ott, ahol eddig sem csalódtak. A hús egy bizalmi termék, így a húskészítmény is. Elmondjuk azt is újra, hogy nagyon alaposan nézzék meg a terméket: elsősorban a csomagoltakon ott van az információ, a címke mindent elmond. Figyeljék meg elsősorban a lejárati időt, nézzék meg a gyártót, hogy fel van-e tüntetve, az összetevőket, valamint nézzék meg a pontos leírását annak a terméknek, amit vásárolnak. Rajta kell, hogy legyen, hogy ez egy füstölt húskészítmény, azon belül főtt-e, gyorspácolt, esetleg nem gyorspácolt?

- mondta Moskich Martina arról, hogy mire érdemes és kell figyelni ilyenkor. Hozzátette, hogy bár a legtöbben valóban a henteseknél, piacokon szeretik beszerezni a húsvétra való sonkát, akkor sem járnak rosszul., ha mégis csak nagyáruházakban van erre lehetőségük.

Bőven megbízható az áruházak termékpalettája is. Mi mindig azt javasoljuk, hogy magyar előállítónak válasszák a termékét. Ott a nyomonkövethetőség, minden rajta van a címkén. Van ez az ovális alakú, állatorvosi pecsét, amire mindig felhívjuk a figyelmet: hogyha ott szerepel egy HU, akkor az azt jelenti, hogy hazai feldolgozás - azzal sosem nyúlunk mellé

- tette hozzá az ügyvezető titkár.

A tojás akkor is drágább lesz, ha csokiból van

Sokkal egyértelműbb - és sajnos rosszabb jóslatokat is tartalmaz - a helyzet a tojással. Mint ma lapunk is beszámolt róla, a kereskedelmi láncok simán elképzelhetőnek tartják az akár 90 forintos, vagy afeletti tojásárat Húsvétra annak ellenére is, hogy ez a termék szerepel a 30 árrésstopos között.

Az árfigyelő rendszer adatai szerint 86 vizsgált tojástermék közül 19 esetében emelkedtek, 10-nél stagnáltak, 57-nél pedig csökkentek az árak az árrésstop bevezetése után. A tojások darabára 69-127 forint között mozog, 97 forintos átlagárral. A méret és tartásmód jelentősen befolyásolja az árakat: az S méretű tojások 80 forint alatt, az M méretűek 80-100 forint között, az L és XL kategóriák pedig 100 forint felett kaphatók.

Máshogy vélekedik azonban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője: szerinte a kiskereskedelem nem engedi a beszállítóknak az árnövekedést, illetve persze közbeszól az árrsésstop is.

A mostani szezonban a tojás árában nem várható érdemi áremelkedés, hiszen az árrésstop nem teszi lehetővé a fogyasztói árak növelését, a kiskereskedelem pedig a jelenlegi helyzetben nem engedi a beszállítók számára az átadási áraik növelését. Az elmúlt évben jelentősen drágult a tojás, ebben piaci logika szerint lenne még tartalék, de az árrésstop megakadályozza ezt

- mondta erről a főszerkesztő. Leszögezte azt is, hogy amint a sertéságazatban, úgy a szárnyasoknál is komoly gondok telepednek a tenyésztőkre, de a felvásárlási ár emelését így sem érhetik el - legalábbis egyelőre.

Az iparág legnagyobb kihívása jelenleg az árrésstop és az ebből fakadó képtelenség arra, hogy árakat emeljenek a kiskereskedelmi láncokkal folytatott tárgyalások során. A termelők számára több költségelem - a minimálbér, az energia ára - növekedett, és továbbra is komoly teher az EPR-díj, vagyis a csomagolóanyagok újrahasznosítása után fizetendő költség. Ebben a környezetben árat kellene emelniük, ám ennek most a kiskereskedelem ellenáll. További probléma lehet, hogy a beszállítók a húsvét előtti nagy keresletet időnként importtojás bevonásával tudják csak kielégíteni, ezt azonban a külföldi szűkösség miatt most drágábban tudják megvenni. Ez csökkentheti a nyereségüket, egyes szereplők veszteségbe is fordulhatnak

- mondta még erről Braunmüller Lajos.

A Pénzcentrum emellett nemrég arról is írt, hogy a csokoládé, amely szintén elmaradhatatlan kelléke az ünnepnek, egész biztosan drágább lesz, mint egy évvel ezelőtt - és ez természetesen nem is árréstopos. Erről, illetve az okokról itt írtunk bővebben: