Tömegével özönlenek Magyarországra a vietnámi, kínai bevándorlók: ez még csak a kezdet?

Tovább emelkedett a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok száma a KSH friss adatai alapján. 2025. január 1-jén 255 ezren tartózkodtak hazánkban, ezzel meg is dőlt a 2024-es 251 ezres rekord. A külföldi állampolgárok 53,1 százaléka európai - azon belül is 9,9 százalékuk német -, 39,1 százalékuk ázsiai, 4,5 százalékuk afrikai és 3,1 százalékuk amerikai. A letelepedők, vagyis a bevándoroltak között a legtöbben a vietnámiak vannak, őket a kínaiak követik, a németek csak a harmadikok a sorban.

2010-2011-ben még nagyjából 200 ezer külföldi tartózkodott Magyarországon, 2012-ben azonban a számuk 140 ezer környékére esett vissza, és csak 2019-ben tudott visszakapaszkodni 180 ezerre. A növekedés nem állt meg, és 2023-ban és 2024-ben is nagy ugrás történt a Magyarországon tartózkodók számában. 2025. január 1-jére számuk 255 ezerre nőtt.

A Magyarországon tartózkodó külföldiek céljukat tekintve nagyrészt keresőtevékenységet folytatnak (31,6%), mások családegyesítés (10,7%), tanulmányok folytatása és letelepedés (15,2-15,2%) céljából vannak itt. 2024-ről 2025-re leginkább abban történt változás, hogy tavaly még arányaiban jelentősen többen voltak itt keresőtevékenység okán (40,2%), és kevesebben egyéb és ismeretlen okból (2024-ben az arányuk 16,9% volt, 2025-ben már 24,4%).

A letelepedők számának változásaiból az olvasható ki: 2022-ig az európaiak voltak arányaiban a legtöbben, számuk 2019-ben volt a legmagasabb. 2017-től kezdődően az ázsiai bevándorlók száma is számottevően emelkedett, 2022-ben történt az első nagyobb emelkedés, 2023-ra pedig megfordult az ázsiai bevándorlók javára az arány az európaiakkal szemben. A legtöbben, 2023-ban vándoroltak be (37,7 ezren), de tavaly is jelentős számban telepedtek le (28 ezren).

A bevándorlók teljes száma viszont összességében 2024-ben a 2021-es szintre süllyedt.

A friss 2024-es összesített (egyelőre kerekített) adatokat a legtöbb bevándorló Vietnámból érkezett (8 ezer), és tavaly még ennél is többen, közel 9700-an jöttek. A második legnépesebb frissen betelepült csoport a kínaiaké, 4900-an érkeztek 2024-ben, míg 2023-ban nagyjából 3400-an. Őket a németek követik 3550-es létszámmal, majd 2100 ukrán betelepülő. Törökök 1750-en, románok 1450-en, oroszok 1300-an, szlovákok 1200-an érkeztek.