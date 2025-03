Durva, mennyien dolgoznak ilyen "papírral" a magyar munkahelyeken: bukhatják a nyugdíjukat is

Háromszorosára nőtt az alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók száma - értesült a Pénzcentrum. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig nem lesz szívbajos, ha úgy hozzák az ellenőrzések, könyörtelenül bírságol majd. Az online pénztárgépekkel sem jobb a helyzet, 42 ezer vizsgálatnak a 12 százalékában találtak szabálytalanságot. Még rosszabb a helyzet a munkavállalók bejelentésének ellenőrzése tekintetében, a 25 ezer vizsgált ügy 16 százalékában fedeztek fel mulasztást. A Pénzcentrumnak nyilatkozó adószakértő nem ért egyet az évek során egyre inkább szigorodó jogi szabályozással, mert ez a gazdasági élet szempontjából kontraproduktív lehet.

Arra vonatkozóan, hogy milyen arányban vizsgálta az adóhatóság a boltbezárással szankcionálható egyes kihágásokat, és hogy milyen mértékben alkalmazta a különböző szankciókat, nincs közvetlen, 2024-es adat árulta el a Pénzcentrum megkeresésére a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője. Barta Péter szerint ugyanis az egyes évek összevetését alapvetően a minden évben kiadmányozott adóhatósági évkönyvek alapján lehetne elvégezni, ugyanakkor ezeket mindig évközben készíti el és teszi közzé az adóhatóság.

Így a tavalyi évre vonatkozó évkönyv még nem érhető el a publikum számára, ami viszont jelenleg elérhető, 2022-es, 2023-as adatokat illeti, néhány összefüggésre azért rá lehet világítani.

Az online pénztárgépek és a bizonylatolás ellenőrzése

A 2023-as évre vonatkozó évkönyv az online pénztárgépekkel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésérére vonatkozóan közöl néhány adatot. A NAV 2023-ban 42,4 ezer erre irányuló vizsgálatot folytatott le, és az esetek több mint a tizedében (11,8%) találtak valamilyen szabálytalanságot. Megjegyzendő, hogy a viszonylag magas szám köszönhető annak is, hogy az adóhatóság ezeket az ellenőrzéseket egyszerűen, kevés energiaráfordítással is el tudja végezni.

Nem úgy, mint a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzését, amely valamivel komplexebb vizsgálatot igényel. Az online pénztárgépekkel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésének nagy számából arra lehet következtetni, hogy ez egy kiemelt ellenőrzési terület.

Hangsúlyos a munkavállalók bejelentésének kontrollja is

A 2023-as évkönyv tanúsága szerint ugyanilyen kiemelt figyelmet fordított az adóhatóság a munkáltatók bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésére is. Barta Péter szerint ez egy komplexebb ellenőrzési folyamat, arányaiban mégis hasonló nagyságrendben folytatott az adóhatóság erre irányuló vizsgálatokat is, összesen 25.718 alkalommal.

A felülvizsgálat során a NAV 4.178 esetben talált (az esetek mintegy 16%-ában) valamilyen szabálytalanságot. Ezeknek a revízióknak viszonylag nagy száma még úgy is impozáns, hogy ilyen esetekben az adóhatóság kifejezetten célzottan szokott „razziázni”, tehát a munkavállalók ellenőrzése sokkal intenzívebb bizonyos szolgáltatási szektorokban (építőipar, őrzés-védelem, turizmus-vendéglátás), illetve időszakokban (strandszezon, ünnepi időszakok stb.).

A bejelentés nélkül foglalkoztatottak mustrája

Ami a 2023-as és 2024-es adatok közötti tendenciákat illeti, arra esetleg a NAV egyik feketelistája, az „Alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók” adatbázisának adatai alapján lehet következtetéseket levonni. Itt egy jogszabályváltozás miatt még elérhetőek a NAV honlapján 2023. szeptemberi állapot szerint nyilvántartott jogsértők.

Míg ebben az időpillanatban összesen 1.349 a munkavállalóját bejelenteni elmulasztó adózót tartott nyilván az adóhatóság, addig a friss adatbázis már 3.913 ilyen adózót rögzít, ami egyértelmű növekedés a kihágást megvalósítók számában. Vélhető, hogy a szankció következetes alkalmazása mellett az üzletbezárások száma is hasonló növekedési ívet járt be az elmúlt évben.

Nem is gondoljuk, milyen egyszerű lebukni

Az adatok és a tapasztalatok arra tesznek tanúbizonyságot, hogy üzletlezárásra arányaiban legtöbbször a foglalkoztatottak bejelentésének elmulasztása miatt kerülhet sor. A számokon túlmenően ennek egyik legfőbb oka a jogsértések eltérő természetében keresendő.

Az online pénztárgépek elterjedése és a bizonylatolási kötelezettség ellenőrzésének relatív egyszerűsége miatt nagyon könnyű lebukni. Így az adókijátszásnak ez a módja rendkívül kockázatos, és sok boltos dönt úgy, hogy – bármennyire is vonzónak tűnhet a lehetőség – nem éri meg a tűzzel játszani.

Ezzel szemben a bejelentés nélküli foglalkoztatással már rövidtávon is komolyabb adóterheket lehet „megspórolni” (az egyéb adminisztratív terhekről nem is beszélve), valamint annak ellenőrzése is sokkal bonyolultabb, így a lebukás esélye is alacsonyabb. Az, hogy az adóhatóság arányaiban mégis több (16%) ilyen kihágást tár fel, az alapvetően a NAV kiemelt erőfeszítéseinek és az egyre célzottabb ellenőrzéseknek köszönhető.

A jogalkotó is úgy láthatta, talán kicsit szigorú lett „a rovancs”

A Pénzcentrum kérdésére, miszerint nem lett túlságosan szigorú az új szabályozás, hiszen a szemle által feltárt egyetlen hiba okán máris kész az üzletek vezetői, alkalmazottai számára az egzisztenciális katasztrófa, a szakember aláhúzta: alapvetően nem ért egyet az egyre szigorúbb szabályozással, amelyet a gazdasági élet szempontjából is kontraproduktív lehet. Ezt valamennyire a jogalkotó is így láthatta, ugyanis idéntől egy jogszabály-módosítás lehetővé teszi, hogy az adózók – egy úgynevezett „üzletlezárást kiváltó bírság megfizetésével” – bizonyos esetekben mentesüljenek az üzletbezárás szankciója alól.

Ám ha preventív oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor továbbra is csak azt lehet tanácsolni, hogy az eladók és foglalkoztatók minden esetben rendkívül körültekintően járjanak el, és gondoskodjanak arról, hogy a jogszabályok által megkövetelt elvárásokkal valamennyi, az értékesítésben közreműködő munkatárs tisztában legyen.