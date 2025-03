Itt a friss lista: ezek a legjobb bárok a világon, el nem hiszed mennyiért adnak egy koktélt

A világ legjobb bárjai nemcsak egyedi hangulatukkal és prémium italkínálatukkal vonzzák a látogatókat, hanem a luxus élményt tükröző árképzéssel is. A következő sorokban bemutatunk néhány olyan helyszínt, ahol a koktélok ára és az exkluzív atmoszféra garantáltan emlékezetessé teszi az élményt. Bár az árak bárhol változhatnak, az itt felsorolt bárokban a prémium italok ára gyakran az 5.000 és 12.500 forint közötti tartományban mozog.

A világ legjobb bárjai közé sorolt helyszínek nemcsak különleges atmoszférájukkal és italkínálatukkal tűnnek ki, hanem gyakran árazásuk is a prémium kategóriát tükrözi. A turizmusgazdaság szempontjából ezek a bárok kulcsszerepet játszanak egy-egy desztináció vonzerejének növelésében. Az ilyen helyszínek nemcsak a helyi vendéglátóipart erősítik, hanem hozzájárulnak a városok vagy országok nemzetközi imázsához is, mint a luxusélményt kereső turisták célpontjai. A híres bárok listázása és a rangos elismerések sokszor az adott város turizmusát is felpörgethetik, mivel az ide látogatók kereslete növeli az egyéb szolgáltatások, mint szállások és éttermek forgalmát is.

A prémium bárok vonzereje különösen abban rejlik, hogy képesek új célcsoportokat vonzani, akik a magas színvonalú vendéglátás mellett különleges élményeket is keresnek. Az ilyen bárok tehát nemcsak a helyi gazdaságra, hanem a nemzetközi turizmusra is hatással vannak, hiszen a luxusturizmus növekvő trendjével együtt az utazók egyre inkább hajlandóak magasabb árakat fizetni egy egyedülálló élményért. Az ilyen helyek tehát a turizmusmarketing egyik fontos eszközei, hiszen nemcsak a gazdaságot segítik, hanem a desztinációk globalizált versenyében is kiemelkedő szerephez juthatnak.

Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen bárt, és amennyiben elérhető, ismertetjük koktéljaik árait is.

Shipwreck Bar, Hawaii

A hawaii-i Kona Village üdülőhelyen található Shipwreck Bar egykor egy elsüllyedt vitorlás volt, amelyet később kiemeltek és bárrá alakítottak át. A vendégek itt a pálmafák alatt, az óceán hullámait hallgatva élvezhetik a frissítő koktélokat és a japán konyha remekeit, beleértve a maki tekercseket, nigiri sushit és sashimit. Bár a pontos árak nem elérhetők a hivatalos forrásokban, a hasonló luxus üdülőhelyeken egy koktél ára jellemzően 15 és 25 amerikai dollár (kb. 5 000 – 8 500 forint) között mozog.

Topside Bar, Isztambul

Az isztambuli Peninsula Hotel tetején található Topside Bar lenyűgöző kilátást nyújt a Boszporuszra, miközben gazdag koktélválasztékot kínál. A bár enteriőrje egy vintage luxusjachtot idéz, amely tökéletes helyszínt biztosít az esti kikapcsolódáshoz. A pontos koktélárak itt sem állnak rendelkezésre nyilvánosan, de az ilyen színvonalú helyeken egy koktél ára általában 12 és 20 euró (kb. 4 500 – 7 500 forint) között lehet. ​

Cravan, Párizs

A párizsi Cravan négy szinten kínál kézműves koktélokat elegáns környezetben. Az egyik kiemelt italuk a "Royal Basilic", amely Ruinart Brut Champagne-ból és bazsalikomvirág-likőrből készül. Pontos árak nem állnak rendelkezésre, de Párizs hasonló színvonalú bárjaiban egy ilyen prémium koktél ára várhatóan 18 és 25 euró (kb. 6 500 – 9 000 forint) között mozog.​

The Connaught Bar, London

London egyik legismertebb bárja, a The Connaught Bar, híres kifinomult koktéljairól és elegáns környezetéről. Bár az árakat nem közlik nyilvánosan, a londoni luxusbárokban egy koktél ára általában 20 és 30 angol font (kb. 8 500 – 12 500 forint) között van.​

Jerry Thomas Bar Room, Róma

A római Jerry Thomas Bar Room egy speakeasy stílusú bár, amely a tiltás korszakának hangulatát idézi vintage dekorációjával és kreatív italaival. A klasszikus Negroni itt különösen népszerű. Olaszországban az ilyen jellegű bárokban egy koktél ára általában 10 és 15 euró (kb. 3 500 – 5 500 forint) között mozog.​

Line Athens, Athén

Az egykori művészeti galériából átalakított Line Athens borbárként és koktélbárként is funkcionál, különös figyelmet fordítva a fenntarthatóságra. Italkínálatukban olyan különlegességek szerepelnek, mint a fügeborral készült Pisco sour vagy a gránátalma boralapú Negroni. Athén hasonló színvonalú bárjaiban egy koktél ára általában 10 és 15 euró (kb. 3 500 – 5 500 forint) között található.​

Desnuda Cocina & Bar, Boston

A bostoni Desnuda Cocina & Bar a perui, ázsiai és mexikói konyha fúzióját kínálja, miközben vibráló bárhangulatot teremt. Az Egyesült Államokban az ilyen prémium bárokban egy koktél ára általában 12 és 18 amerikai dollár (kb. 4 000 – 6 500 forint) között mozog.​

The Athletic Club & Social, Fokváros

A fokvárosi The Athletic Club & Social egy elegáns koktélbár, vintage hangulattal és sportrelikviákkal díszítve. Dél-Afrikában az ilyen jellegű helyeken egy koktél ára általában 100 és 150 dél-afrikai rand (kb. 2 000 – 3 000 forint) között van.​

Sip & Guzzle, New York

A New York-i Sip & Guzzle a japán izakaya élményt ötvözi innovatív koktélokkal és izgalmas ételekkel. New Yorkban a prémium bárokban egy koktél ára általában 15 és 25 amerikai dollár (kb. 5 000 – 8 500 forint) között mozog.​

The Caterpillar Club, Sydney

A sydney-i The Caterpillar Club az egyik legfelkapottabb új bár, amelynek signature koktélja a "Caterpillar Downfall", egy fehér rum és őszibarack likőr alapú ital, sós manuka mézzel és kardamom sziruppal. Sydney hasonló színvonalú bárjaiban egy koktél ára általában 18 és 25 ausztrál dollár (kb. 4 ezer forint).