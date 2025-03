Exkluzív! Üzleti ügyeiről vallott Ráthonyi Palácsik Tímea: így forgatja most mesés vagyonát

Minden magyarországi cégemet bezártam, a portfóliómat egy konzervatívabb, értékalapú megközelítés mentén amerikai befektetési tanácsadók fektetik be, amely az osztalékra és a tőke megtérülésére összpontosít - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Ráthonyi Palácsik Tímea, de azt nem zárta ki, hogy magyarországi ingatlanokat is vásárolni fog, ingatlanfejlesztésen is gondolkodik. Az üzleti ügyek mellett a Los Angelesben tomboló tűzvészről, és az új filmes projektjéről is kérdeztük, valamint kiderült, a Pákh-családdal összefogva férjével részt vesznek Jókai Mór sírjának felújításában is. Ráthonyi Palácsik Tímea azt is elárulta, hogy 41 év felett Magyarországon valószínűleg elküldték volna a lombikprogramból, és kifejtette, mit kellene itthon megváltoztatni a meddőségi klinikákon.

Nagyjából két hónapja sikerült megfékezni a tűzvészt Los Angelesben. Milyen a hangulat most a városban, hogy telnek a mindennapok? Ráthonyi Palácsik Tímea: Rengeteg ember otthona, élete munkája semmisült meg, sokan döntöttek úgy, hogy a katasztrófa után nem is térnek vissza Los Angelesbe. A tűzzel érintett terület nagysága meghaladta a 38 ezer hektárt, kimondani is rettentő. Sajnos személyesen mi is ismerünk pár családot, akik elvesztették mindenüket ebben a szörnyű tűzvészben. Borzalmas belegondolni is. Jómagam is adományoztam pár babaneveléssel kapcsolatos dolgot, babaágyat a károsultaknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Sajnos LA már nem ugyanaz, mint 10 éve volt. Bűnözés, hajléktalanok, gyújtogatások, egyáltalán nem biztonságos már és ráadásul itt a legmagasabbak az adók. Mi is tervezzük az elköltözést. Hogy halad az újjáépítés, milyen támogatásokkal segít az állam? Azt mondják minimum 4-5-6 év lesz az újjáépítés. Le van zárva az egész Pacific Highway, Malibura csak a hegyeken keresztül lehet menni. Sokan még mindig nem tudnak hazamenni, akinek megmaradt a háza. De rengeteg ház így is lakhatatlan, mert mindent elöntött a füst. A környéken nincs víz, áram, katasztrofális a helyzet és nem úgy tűnik, hogy a mostani Polgármester igyekezne a helyreállítással. Nagyon nagy felelőssége van, hogy ez így alakult, mindenki szeretné, hogy mondjon le. Ti személy szerint hogyan éltétek meg ezt az egészet, nektek, érdekeltségeiteknek mekkora kára keletkezett? Változtak azóta az üzleti, vagy a családi biztonsági stratégiáitok? Nagyon nagy stressz volt nekem ez a két hét, főleg kismamaként és épp Floridában voltunk és vártuk, hogy a kisfiunk megérkezzen. Az állatokra a párom barátja és a házvezetők vigyáztak és megkértem őket, hogy mindenképp aludjanak itt, mert nem lehetett kiszámítani a tüzet, a szél miatt azonnal irányt válthatott és újabb és újabb gyújtogatások is voltak. Gyakorlatilag 4 tűz volt a házunk körül 7-10-15 mérföldes távolságra. Milyen hatása volt a katasztrófának a helyi ingatlanpiacra? Hogy látjátok a kilátásokat, megjelentek például a spekulánsok? Igen, rengeteg spekuláns jelent meg, akik egymásra licitálnak, de sokan ugyanoda szeretnének visszaköltözni. A bérleti díjak emelkedése miatt a megfizethető lakhatás lesz a következő kihívás számukra. Van, ahol már most 20%-os bérleti díj emelkedés tapasztalható. Remélhetőleg az én házam is többet fog érni, mivel tűzbiztosabb helyen van és a legjobb biztosítást kötöttem rá. Mi motiválta Zoltánt és családját a Reál üzletlánc eladásában, és milyen stratégiát követtek a tranzakció lebonyolítása során? Ugyanakkor érdekeltségükbe tartozik még többek között a romániai Merkúr üzletlánc is. Csak a magyarországi retail-piacból szálltak ki? A párom családjának az erdélyi piacon komoly érdekeltségei vannak, és nagy kihívásokkal néznek szembe, egyszerűen úgy döntöttek, hogy teljes mértékben annak fejlesztésével foglalkoznak a jövőben, az anyagi forrásokat oda koncentrálják, a piaci növekedés és részesedés növelése érdekében. Komoly közösségépítő szándékaik vannak és rengeteg új üzletet építettek és terveznek építeni a jövőben. Mi a helyzet a magyarországi érdekeltségeiddel, például a Nobuval? Miért döntöttél annak idején az eladás mellett? Van még más vállalkozásod, ingatlanod Magyarországon? Minden magyarországi cégemet bezártam. A Nobu-t azért adtam el, mert az anyaságra szerettem volna koncentrálni, jött egy kedvező ajánlat és mivel Amerikában élek, kevésbé tudom ellenőrizni és felügyelni. Viszont elmondhatom, hogy nagyon jó kezekbe került a Bárány családhoz, akiket régóta tisztelek és bízom benne, hogy egy fantasztikus dolgot fognak kihozni belőle. Magyarországi cégem már nincs. A portfóliómat egy konzervatívabb, értékalapú megközelítés mentén amerikai befektetési tanácsadók fektetik be, amely az osztalékra és a tőke megtérülésére összpontosít. Tekintettel a kissé alacsonyabb gazdasági növekedési ütemre, továbbra is a középtávú adómentes kötvényeket és a rövid lejáratú vállalati kötvényeket preferálom. A jövőben meglehet, hogy magyarországi ingatlanokat szeretnék vásárolni és ezeket kiadni, ingatlanfejlesztésen is gondolkodom. Jelenleg milyen üzleti, művészeti projekteken dolgoztok, kik ebben a főbb partnereitek? Hogy van például Arnold Schwarzenegger? Az Insta-posztjai alapján még így 77 évesen is borzasztó jó kondiban van. Az évtizedes barátságotok közismert, de az üzleti életben is partnerek vagytok, kikéritek egymás véleményét? Van pár értékes filmes script, amivel szeretnék majd foglalkozni és egy barátnőmmel egy tv-s utazási műsort is tervezünk leforgatni. Arnolddal kiváló a személyes kapcsolat. nagyon nagy megtiszteltetés a barátsága, mindig feltölt energiával és elképesztő a motivációs ereje. Ugyanakkor nem szoktam üzleti dolgokról kérdezni őt, inkább csak a barátságot ápolom vele és a hogyléte felől érdeklődöm. Amikor megszületett a kisfiúnk facetime-on felhívott minket, hogy gratuláljon. Andy nagyon szerette ezt a scriptet és én is. André Morgan és Alan Gasmer producerekkel dolgozom együtt rajta. Rendre kiállsz egy-egy jó ügy mellett, korábban például érzelmileg és pénzügyileg is értékes relikviákat is felajánlott jótékonysági árverésekre. Milyen szerepet játszik most az életetekben a jótékonyság, a társadalmi felelősségvállalás, és melyek azok a kulcsfontosságú projektek, amelyekkel foglalkoztok? Úgy hallottam, a Pákh-családdal is készültök valamire. A jótékonykodás nálam mindig az első helyen áll és a gyerekeimet is erre fogom tanítani. Mindig igyekeztem és igyekszem támogatni beteg és rászoruló gyerekeket / családokat, beteg állatokat. Állatmenhelyeket, és kórházakat is támogatok. Jelenleg egy hazai támogatási programon dolgozunk, amiről hamarosan beszámolhatok. Valóban, a Pákh-családdal egy nemes ügyön dolgozunk. A halottak az én értékrendemben megérdemlik, hogy tisztelettel emlékezzünk rájuk, és méltó síremléket állítsunk a tiszteletükre. Ennek szellemében Jókai Mór sírját szeretnénk felújítani a Fiumei úti temetőben, ahol Andy magyarországi síremléke is van. 2023-ban váratlanul jelentettétek be az esküvőtöket, egészen addig pedig Zoltán pontos kilétéről is csak találgatások folytak. Miért és mikor döntöttétek el, hogy kiléptek a nyilvánosság elé? A magánéletünket nem szoktunk a nyilvánosság elé venni, csendben, szereteten éljük a mindennapjainkat. A lánykérés és az esküvő ugyanakkor maradandó emlék marad, ezért osztottam meg a közösségi média felületemen. Küzdelmes úton vagytok túl a gyermekvállalás tekintetében, hormonkezelések, műtétek, 4 elveszített baba. Most viszont abban a különleges élethelyzetben vagytok, hogy egy béranya segítségével megszületett a kisfiatok, és közben te is várandós vagy a kislányotokkal. Hogy éltétek meg, amikor kiderült, hogy sikeresen teherbe estél, egy helyett egyből két gyermekkel fog bővülni a család? Nem hittük el, de bíztunk a csodában és hogy minket is meghallgatnak egyszer ott fönt. Kitartó voltam, minden kezelést bevállaltam és elviseltem, csak hogy sikeres legyen a beültetés és így lelkileg is kicsit megnyugodtam, mert már egy baba úton volt. Magyarországon végig lehetett volna csinálni a procedúrát? Megvan itthon a szükséges infrastruktúra, orvosi tudás? Fantasztikus magyar orvosok vannak, ugyanakkor a jelenlegi TB várandós gondozási program nem támogatja pl. az embriók genetikai kivizsgálását. Ez azt jelenti, hogy gyakran kromoszóma rendellenes, beteg embriókat ültetnek be, felesleges hormonkezelésnek és lelki traumának kitéve az édesanyákat. Otthon, 41 éves kor felett valószínűleg elküldtek volna, hogy ne is próbálkozzak. A Feminának úgy nyilatkoztál, hogy ha tehetné, gyökeresen megreformálná itthon a lombikprogramot. Szerinted mit kellene, lehetne jobban csinálni? Például megoldás lehet a magánszektor visszaengedése? Jó szívvel támogatnám a rendszer átalakítását, például a kromoszóma-vizsgálatok TB támogatásának bevezetését. Hazánkban a meddő házaspárok száma több mint 100 000-re tehető, a modern technológiának köszönhetően ugyanakkor a legtöbb esetben az okok feltárása már korai stádiumban lehetséges, így fény derülhetne a genetikai rendellenességekre. Minden esetben meg kellene vizsgálni az embriókat, ugyanis a stimulációs gyógyszerektől sokszor hibás és rendellenes petesejtek jönnek létre, a családi genetikai halmozódástól függetlenül. A magánszektor nagyobb szerepvállalását, több sperma és petesejt donációt, valamint a béranyák igénybevételének lehetőségét is támogatnám. Fájó, hogy nem élünk a jelenlegi orvostudomány kínálta fantasztikus lehetőségekkel, amivel több nőt hozzá segíthetnénk az édesanyává váláshoz.

