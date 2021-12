Gyülekeznek a viharfelhők a gazdaság felett: óvatosságra intik a befektetőket

Gyülekeznek a viharfelhők a világgazdaság felett, és ez az USA-t sem kerülheti el. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy a Fed már nagyon korán, 2022 elején kamatot emelhet. A félelem viszont nagy, az elmúlt időszakban elsősorban a koronavírus új, omikron variánsával kapcsolatos félelmek uralták a piacot. Ha pedig újra lezárások jönnek, akkor a gazdaság ismét leáll. Éppen ezért jó nagy adag óvatosságra van szüksége a befektetőknek ezekben az időkben.

Már novembertől csökkenti havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlását az amerikai Fed, mely nem sokkal a fokozatos visszavonulás (tapering) bejelentése után máris annak felgyorsításáról beszélt - emlékeztetett a Pénzcentrumnak írt elemzésében az Aegon Alapkezelő. Mint írják, "hónapokig arra vártunk, hogy egyáltalán eldördüljön a startpisztoly, és bejelentsék, hogy az eddigi havi 80 milliárd dollárnyi kötvény és 40 milliárdnyi jelzáloglevél vásárlását lassítják. Ez ugyanis az első szigorító lépést jelenti a jegybank részéről."

Emlékeztetnek, november elején meg is történt a bejelentés, Jerome Powell, a Fed elnöke azt mondta, hogy 2022 közepére teljesen le is zárnák az eszközvásárlásokat. A korábban megvett értékpapírokat persze nem adja el a jegybank, és a lejáró összeget is újra befekteti, csak nem növeli tovább a pénzmennyiséget ezzel az eszközzel.

Még egy hónap sem telt el, és Powell váratlanul már arról beszélt november végén, hogy a következő ülésen döntenek a tapering felgyorsításáról. A Fed elnöke szerint ugyanis a jelenlegi infláció és az erőteljes gazdasági növekedés mellett indokolt lehet a tervezettnél néhány hónappal hamarabb elérni a folyamat végére.

Elsősorban az infláció készteti lépésre a Fedet, akárcsak a világ többi jegybankját. Októberben 6,2 százalékkal emelkedtek az árak a tengerentúlon, ami több mint harmincéves csúcsot jelentett. Közben a munkaerőpiac is egyre erősebb, ami korábban sokáig visszatartotta a jegybankot a szigorítástól

- tette hozzá az Aegon Alapkezelő.

Jövőre indulhatnak a kamatemelések

Már az eszközvásárlások leállításának bejelentésekor az volt a piac vélekedése, hogy a jövő év közepén befejeződő program után belátható időn belül elindulhat a kamatemelés is a tengerentúlon. Eddig a többség úgy számolt, hogy 2022 második felében kétszer emelhet kamatot a Fed, azonban, ha decemberben valóban felgyorsítják a folyamatot, akkor ezek a várakozások is erősödhetnek.

Persze még mindig vannak kockázatok, azt a jegybank is elismeri, az elmúlt időszakban elsősorban a koronavírus új, omikron variánsával kapcsolatos félelmek uralták a piacot. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy amennyiben a korábbinál erősebben terjedő variáns tömegesen kezd megjelenni, akkor ismét korlátozásokra, lezárásokra lehet szükség a gazdaságban, ami visszavetné az aktivitást.

Powell legutóbb arról beszélt, hogy egyelőre nagyon sok a kérdés az új variánssal kapcsolatban, melyek egy részére remélhetőleg a következő hetekben válaszokat kapnak. Ennek függvényében pedig még változhat a jegybank elköteleződése is a szigorítással kapcsolatban.

Nagyobb óvatosság kell a befektetőktől

Ilyenkor persze joggal merül fel a kérdés, mibe és hogyan érdemes befektetni az emelkedő kamatok időszakában. Nos, az Aegon Alapkezelő szerint ez a helyzet a befektetőket is új kihívások elé állítja, elsősorban az elmúlt éveknél nagyobb körültekintést és aktívabb befektetési politikát igényel tőlük.

A kötvénypiacon a magasabb infláció és kamatok emelkedő hozamot, az árfolyamok esését jelentik. Ugyanígy a részvények esetében az olcsó pénz korszakának vége bizonyos cégeknél a pénzügyi mutatók romlását okozza, elsősorban azoknál, melyek jobban rá vannak szorulva a piaci finanszírozásra, hitelre.

Mindkét piacon lehet ettől még jó vételi lehetőségeket találni, csak nagyobb körültekintésre van szükség, mint azt az elmúlt években megszokhattuk. Emellett vannak hagyományosan jól teljesítő eszközosztályok az emelkedő infláció idején, ilyen például a nyersanyagszektor

vallják az Aegon Alapkezelő befektetési szakemberei.