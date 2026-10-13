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Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Egészség

Fontos dolgot közölt a magyar gyógyszerhatóság: erről minden magyar szülőnek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. október 13. 20:04

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a hatodik osztályosoknak szánt, Triaxis feliratú, idegen nyelvű csomagolásban érkező emlékeztető oltás tökéletesen megegyezik a hazánkban engedélyezett Adacel vakcinával. Az eltérő elnevezés semmilyen minőségi vagy biztonsági kockázatot nem jelent, így a torokgyík, merevgörcs és szamárköhögés elleni készítmény beadása a 2026/2027-es tanévben is biztonságosan folytatódhat.

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Az elmúlt időszakban több kérdés is érkezett a hatósághoz a védőoltással kapcsolatban, ezért az NNGYK tisztázta, hogy az Európai Unióban ezt az oltóanyagot több néven – Adacel, Covaxis és Triaxis – is forgalmazzák, de az összetételük és a minőségük teljesen azonos. A jelenlegi tanévben a hatodikosok az ország bizonyos részein a Boostrix mellett ezt a Triaxis nevű vakcinát kapják.

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A gyógyszerészeti hatóság még idén augusztusban úgynevezett alakihiba-engedélyt adott ki az idegen nyelvű csomagolással érkező tételekre. Ez az engedély kizárólag a csomagolás nyelvére és a más elnevezésre vonatkozik, nem pedig a vakcina minőségére.

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A jóváhagyás feltételeként a hatályos magyar nyelvű betegtájékoztatót eljuttatták a védőnői szolgálatokhoz és az oltóorvosokhoz. A dokumentum az NNGYK online gyógyszer-adatbázisában is bárki számára elérhető Adacel néven. Az országos tisztifőorvos ezt követően, szeptemberben körlevélben tájékoztatta az iskolaorvosokat és az iskolavédőnőket a készítmény alkalmazhatóságáról.

Bár a hatóság megérti, hogy a szokatlan név és a külföldi csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, hangsúlyozza, hogy az oltóanyag engedélyezését megkérdőjelező pletykák csak felesleges bizonytalanságot keltenek, és hátráltatják a gyermekek védelmét. A vakcina beadása – ahogy eddig is – a diákok aktuális egészségi állapotának és az esetleges ellenjavallatoknak a szigorú figyelembevételével történik. Az NNGYK arra kér mindenkit, hogy a szóbeszédek helyett támaszkodjanak a hivatalos tájékoztatásra, felmerülő kérdéseikkel pedig forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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