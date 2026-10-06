2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett férfi a kereskedési pozícióit és a tőzsdéket figyeli.
Gazdaság

Egyetlen haláleset elég volt a spekulatív tőzsdei rohamhoz: vakcinagyártók részvényeire vetették rá magukat a befektetők

Pénzcentrum
2026. október 6. 17:17

Több tucat embert helyeztek karanténba Oroszországban egy kutatólaboratóriumi haláleset miatt, a hír hallatára pedig azonnali, spekulatív vételi hullám indult a tőzsdén. A kisbefektetők a korábbi világjárványok idején bevált forgatókönyveket követve megrohamozták a vakcinagyártó és biovédelmi cégek részvényeit, abban bízva, hogy a vállalatok hamarosan jövedelmező kormányzati megrendelésekhez jutnak - írta meg a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Miután az irkutszki Távol-keleti Pestiskutató Intézet egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között életét vesztette, az orosz hatóságok szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A halál pontos oka hivatalosan még nem ismert, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A kialakult helyzetre reagálva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Donald Trump amerikai elnök is felajánlotta segítségét Moszkvának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bizonytalanság gyors reakciót váltott ki a részvénypiacokon, ahol a befektetők szinte válogatás nélkül kezdték el vásárolni az egészségügyi papírokat. Az oltóanyaggyártók közül a Novavax részvényei 20, az Arcturusé 13, míg a Modernáé 7 százalékkal ugrottak meg egyetlen nap alatt. Hasonlóan nagyot, 14 százalékot emelkedett az Emergent BioSolutions árfolyama is; ez a vállalat kifejezetten biológiai fegyverek, pandémiák és vegyi támadások elleni eszközöket, illetve gyógyszereket szállít az amerikai állami intézményeknek.

Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett: az Egyesült Államok segítséget nyújt Oroszországnak, hogy ne törjön ki egy újabb világjárvány
Az Egyesült Államok felajánlotta segítségét Oroszországnak, miután egy szibériai kutatóintézet munkatársa feltehetően tüdőpestis következtében életét vesztette.

A vásárlási pánik rendkívül gyorsan átterjedt az ágazat egyéb beszállítóira is. A személyi védőeszközöket gyártó Lakeland Industries 15, az Alpha Pro Tech papírjai pedig 13 százalékkal értékelődtek fel. Ugyancsak 13 százalékos pluszba kerültek a vírusellenes készítményeket fejlesztő NanoViricides részvényei, a felfokozott kereslet pedig a speciálisabb klinikai területeket is elérte, így az immunprofilozással foglalkozó Virax Biolabs 10, a feketehimlő elleni gyógyszeréről ismert Siga Technologies pedig 3 százalékot erősödött.

Piaci elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez a tőzsdei mozgás kizárólag érzelmi és spekulatív alapokon nyugszik, nem pedig valós gazdasági várakozásokon. A kisbefektetők egyértelműen a koronavírus-járvány idején tapasztalt hatalmas árfolyam-emelkedéseket szeretnék újra meglovagolni, ám a háttérből egyelőre hiányoznak a fundamentumok. Ezt jól mutatja az is, hogy a legnagyobbat dráguló Novavaxnak például egyáltalán nincs fejlesztés vagy engedélyezés alatt álló pestisvakcinája.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mivel jelenleg minimális az esélye egy tényleges pestisjárvány kitörésének, a tőzsdei rali várhatóan rövid életű lesz. Ha az oroszországi helyzet hamarosan rendeződik, vagy legalábbis nem romlik tovább, a hirtelen túlértékeltté vált részvényárfolyamoknál valószínűleg gyors és meredek korrekció kezdődik.
Címlapkép: Getty Images
#járvány #gazdaság #oroszország #tőzsde #vakcina #donald trump #részvények #részvénypiac #befektetők #gyógyszeripar #egészségügyi világszervezet
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:13
19:05
18:47
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
október 6. 13:36 Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 6. 16:52
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 6. 18:49
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata...
MEDIA1  |  2026. október 6. 15:26
Bayer Zsolt 3 milliós NKA-támogatásának elszámolásában Magyar Nemzet-cikkek is szerepeltek
A 444 szerint Bayer Zsolt egy 2020-ban elnyert, 3 millió forintos NKA-alkotói támogatás szakmai besz...
Holdblog  |  2026. október 6. 11:38
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel....
Összkép  |  2026. október 4. 18:21
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a 26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 6.
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
2026. október 6.
Figyelem! Életveszélyes gyerekülések kerültek az üzletekbe: ha ilyened van, nehogy tovább használd
2026. október 6.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 6. kedd
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
1 hete
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
3
1 hete
Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén
4
6 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
5
2 napja
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 19:05
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 17:56
Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni
Agrárszektor  |  2026. október 6. 18:33
Óriási hasznot hozhat ez a magyaroknak: erről sokan nem is tudnak