Egyetlen haláleset elég volt a spekulatív tőzsdei rohamhoz: vakcinagyártók részvényeire vetették rá magukat a befektetők

Több tucat embert helyeztek karanténba Oroszországban egy kutatólaboratóriumi haláleset miatt, a hír hallatára pedig azonnali, spekulatív vételi hullám indult a tőzsdén. A kisbefektetők a korábbi világjárványok idején bevált forgatókönyveket követve megrohamozták a vakcinagyártó és biovédelmi cégek részvényeit, abban bízva, hogy a vállalatok hamarosan jövedelmező kormányzati megrendelésekhez jutnak - írta meg a Telex.

Miután az irkutszki Távol-keleti Pestiskutató Intézet egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között életét vesztette, az orosz hatóságok szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A halál pontos oka hivatalosan még nem ismert, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A kialakult helyzetre reagálva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Donald Trump amerikai elnök is felajánlotta segítségét Moszkvának.

A bizonytalanság gyors reakciót váltott ki a részvénypiacokon, ahol a befektetők szinte válogatás nélkül kezdték el vásárolni az egészségügyi papírokat. Az oltóanyaggyártók közül a Novavax részvényei 20, az Arcturusé 13, míg a Modernáé 7 százalékkal ugrottak meg egyetlen nap alatt. Hasonlóan nagyot, 14 százalékot emelkedett az Emergent BioSolutions árfolyama is; ez a vállalat kifejezetten biológiai fegyverek, pandémiák és vegyi támadások elleni eszközöket, illetve gyógyszereket szállít az amerikai állami intézményeknek.

A vásárlási pánik rendkívül gyorsan átterjedt az ágazat egyéb beszállítóira is. A személyi védőeszközöket gyártó Lakeland Industries 15, az Alpha Pro Tech papírjai pedig 13 százalékkal értékelődtek fel. Ugyancsak 13 százalékos pluszba kerültek a vírusellenes készítményeket fejlesztő NanoViricides részvényei, a felfokozott kereslet pedig a speciálisabb klinikai területeket is elérte, így az immunprofilozással foglalkozó Virax Biolabs 10, a feketehimlő elleni gyógyszeréről ismert Siga Technologies pedig 3 százalékot erősödött.

Piaci elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez a tőzsdei mozgás kizárólag érzelmi és spekulatív alapokon nyugszik, nem pedig valós gazdasági várakozásokon. A kisbefektetők egyértelműen a koronavírus-járvány idején tapasztalt hatalmas árfolyam-emelkedéseket szeretnék újra meglovagolni, ám a háttérből egyelőre hiányoznak a fundamentumok. Ezt jól mutatja az is, hogy a legnagyobbat dráguló Novavaxnak például egyáltalán nincs fejlesztés vagy engedélyezés alatt álló pestisvakcinája.

Mivel jelenleg minimális az esélye egy tényleges pestisjárvány kitörésének, a tőzsdei rali várhatóan rövid életű lesz. Ha az oroszországi helyzet hamarosan rendeződik, vagy legalábbis nem romlik tovább, a hirtelen túlértékeltté vált részvényárfolyamoknál valószínűleg gyors és meredek korrekció kezdődik.