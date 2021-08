Mi a felfázás és hány napig tart a felfázás? Ezt tedd felfázás ellen, ha jelentkeznek a felfázás tünetei!

A felfázás igen kellemetlen érzés: a legtöbb nővel minden évben előfordul ez az esemény, azonban kevesen tudjuk, hogy a felfázás hogyan jön létre, mik a felfázás okai. A felfázás tünetei mikor jelentkeznek, mi a teendő, ha úgy érezzük, felfázás gyakorol hatást egészségügyi állapotunkra?

Cikkünkben eláruljuk, mik a felfázás tünetei és hogyan zajlik a felfázás kezelése, milyen felfázás gyógyszer hatásos a felfázás ellen? A felfázás tünetei mikor jelentkeznek és mennyi idő alatt múlik el a felfázás kezelés nélkül vagy felfázás gyógyszer szedése esetén? Hány napig tart a felfázás alapvetően? A felfázás milyen antibiotikum segítségével gyógyul a legjobban, hogyan alkalmazható a felfázás gyógyszer? Mik a felfázás tünetei általánosságban, mik a női felfázás tünetei és mik a felfázás tünetei férfiaknál?

Mi a felfázás?

A felfázás egy gyakori húgyúti fertőzés, amelyet nevezhetünk hólyaghurutnak, hólyaggyulladásnak is. A legtöbb esetben a felfázás az alsó húgyutakat érinti (húgycső-gyulladás, húgyhólyag-gyulladás), de ritkább esetben továbbterjedhet a felső húgyutakra is, egészen a vesemedencékig. A betegség tünetcsoportjait köznyelven egyformán felfázásnak hívjuk attól függetlenül, hogy a gyulladás melyik területet érinti.

Érdekesség, hogy a felfázás alapvetően „női betegség”: míg a felfázás áltagosan minden nő életében bekövetkezik legalább egyszer – sokaknál évente előjön a felfázás -, addig a felfázás férfiaknál viszonylag ritkább esemény, leginkább a hosszabb húgycsőnek köszönhetően. Minden esetben fontos a felfázás kivizsgálása és a felfázás kezelése, ugyanis az el nem múló, súlyos felfázás veszélyes szövődményeket okozhat.

Mik a felfázás okai?

Az, hogy a felfázás hogyan jön létre, függ az életkortól, a felfázásra való hajlamosságtól, sőt a szexuális életünktől is. A felfázás oka minden esetben valamilyen, a húgyutakban elszaporodó mikroba: ezek jelen lehetnek anélkül is, hogy a felfázás tüneteit produkálnák, azonban általánosságban jól érzékelhetőek a felfázás jellegzetes, sokszor fájdalmas tünetei. A felfázás oka az esetek zömében – más bakteriális, vírusos vagy gombás fertőzések mellett – a székletben, a bélflórában jelenlévő baktériumok.

A női felfázás leggyakrabban a serdülőkor és a menopauza idején következik be, azonban a két időszak között, a termékeny években a betegség, főleg az aktív szexuális életnek köszönhetően bármikor előfordulhat, ugyanis a rövid húgyvezetéken keresztül könnyebben bejutnak a baktériumok és más mikrobák a húgyhólyagba, vagy akár a felső húgyutakra is. Csecsemők esetében a húgyúti fertőzés a véráramon keresztül is eljuthat a vesékhez, húgyutakhoz.

A felfázás okai továbbá (a női anatómiai sajátosságokból kiinduló hajlamosság mellett) a családon belüli korábbi felfázásos megbetegedések, a húgyúti elzáródás vagy a vesekő, illetve okozhatnak húgyúti fertőzést, gyulladást más, az immunrendszert gyengítő krónikus megbetegedések is. A mikrobák nem csak természetes úton juthatnak be a húgyutakba, bevihető az olyan orvosi kezelések során is, mint a húgyúti katéterezés, vagy például a hólyagtükrözés.

A felfázás tünetei mikor jelentkeznek?

A felfázás jellemzően az alsó húgyutak felől támad, súlyosabb esetekben fokozatosan megfertőzheti a húgycsövet, húgyhólyagot, végül a vesemedencét, veséket is. A felfázás tünetei rendszerint akkor jelentkeznek, amikor a húgyutakban már elszaporodtak a betegséget okozó baktériumok vagy más mikrobák, és létrejött valamelyik húgyúti szerv gyulladásos megbetegedése.

A női felfázás tünetei

A felfázás tünetei nőknél és férfiaknál alapvetően hasonlóak. „Sima felfázás”, azaz alsó húgyúti fertőzés esetén a felfázás tünetei a gyakori vizelési inger, vagy gyakori vizelés, illetve a vizelés során jelentkező égő érzés, vagy erős, szúrós fájdalom. Felfázás esetén gyakori tünet a zavaros, homályos vizelet, a véres vizelet, vagy a vizelet bűzös szaga is. A súlyosabb felfázás tünetei közé tartoznak a korábban felsorolt felfázás tünetek, illetve az ezek mellé járó alhasi fájdalom, hőemelkedés vagy láz is. Kiskorú gyerekek és időskorúak esetén a felfázás tünetei gyakran nem egyértelműek, összekeverhetőek más betegségek jeleivel.

Terhesség alatt különösen figyeljünk oda a felfázás tüneteire, mert ilyenkor a vese megfertőződésének fokozódik a kockázata!

A felfázás tünetei férfiaknál

A felfázás tünetei férfiaknál azonosak a nőknél jelentkező problémákkal, azzal a különbséggel, hogy a péniszben található hosszabb húgyvezetéknek köszönhetően kisebb a felfázás esélye. A felfázás férfiaknál ritkábban vesemedence-gyulladáshoz vagy szepszishez vezet, gyakrabban okoz azonban prosztatagyulladást, vagy mellékhere-gyulladást – éppen ezért ugyanolyan fontos a felfázás tüneteire való odafigyelés a férfiak esetében is!

A felfázás mennyi idő alatt múlik el, hány napig tart a felfázás?

A felfázás kezelése esetén a felfázás tünetei a kúra kezdetétől számított három napon belül el kell, hogy múljanak – ettől függetlenül mindenképpen szedjük végig az antibiotikumot, amit az orvosunk felírt! Ne hagyjuk félbe a kezelést attól, hogy látszólag elmúlt a felfázás, ugyanis ezzel hozzájárulhatunk az antibiotikum rezisztencia erősödéséhez, illetve nem biztos, hogy pár nap alatt véglegesen meg tudunk szabadulni a felfázás kórokozóitól.

A gyenge felfázás (egy-két napig tartó sűrű vizelési inger) magától is elmúlhat, azonban, ha olyan tüneteket tapasztaltunk magunkon, mint az alhasi fájdalom, a véres vizelet, vagy a láz, haladéktalanul forduljunk orvoshoz, mert néhány esetben az ártalmatlannak tűnő felfázás súlyos szövődménye lehet a vesemedence-gyulladás.

A felfázás kezelése

A felfázás diagnosztizálása egy egyszerű vizeletvizsgálat segítségével történik: a helyszínen kezelőorvosunk megkérhet, hogy adjunk friss vizeletet egy pohárban, amelyen már azonnal elvégezhet egy gyorstesztet - tehát célszerű nem elmennünk vécére az orvosi vizsgálat előtt. Amennyiben beigazolódik a gyanúnk és valóban a felfázás tünetei azok, amiket érzékeltünk, a felfázás kezelése antibiotikumokkal történik. Az antibiotikum tartalmú felfázás gyógyszer hatóanyagával szemben sokszor ellenálló a fertőzés, ugyanis számos esetben kialakulhat antibiotikum rezisztencia. Ilyenkor kezelőorvosunk alkalmazhat nagyobb dózisú, intravénás kezelést is.

Felfázás gyógyszer: A felfázás milyen antibiotikum?

A felfázás ellen alkalmazott antibiotikum lehet kúraszerű, nagydózisú, vagy visszatérő felfázás esetén állhat folyamatosan alkalmazott, kisebb dózisokból, attól függően, hogy milyen súlyos a felfázás. Felfázás ellen a leggyakrabban felírt hatóanyagok a következők:

nitrofurantonin;

trimetoprim/sulfamethoxazol;

methenamin;

phenazopyriditin.

Mit tegyünk felfázás ellen?

Felfázás ellen úgy védekezhetünk a leghatékonyabban, ha odafigyelünk a nemi szerveink higiéniájára, folyamatos tisztántartásra, illetve ha nem váltogatjuk túl sűrűn szexuális partnereinket, vagy ha minden alkalommal védekezünk óvszer használatával. Felfázás ellen védekezhetünk azzal, ha sok folyadékot fogyasztunk, azaz bő vízzel „átmossuk” a szervezetünket, de az is fontos, hogy kerüljük az ülőfürdőt (különösen a termálvizes strandokat) és ne üljünk hideg kőre.

Húgyúti fertőzések, felfázás ellen védekezhetünk különböző vitaminkeverékek fogyasztásával, illetve jó a felfázás ellen a sima C-vitamin fogyasztása is. Az emberiség ősi idők óta alkalmazza felfázás ellen a tőzegáfonyát: a hatóanyag tőzegáfonyalé vagy tőzegáfonya-kapszula formájában bármelyik drogériában, gyógyszertárban beszerezhető.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a felfázás tünetei önmagukban nem szűnnek meg az első egy-két nap folyamán, illetve ha súlyosbodnak (a vizelés alatti égő érzés mellett alhasi fájdalom és láz jelentkezik), haladéktalanul forduljunk orvoshoz, ugyanis a felfázás fertőzése átterjedhet a létfontosságú vesékre is! A felfázás kezelése során szedjük végig a felfázás gyógyszer gyanánt felírt antibiotikumot, ne szakítsuk félbe a kúrát, illetve kezelőorvosunk tanácsára fogyasszunk vitaminokat, gyógyteákat is.