Újabb betegeket fertőzött meg a nyugat-nílusi láz a szomszédban: ilyen tünetekkel kerülnek kórházba a betegek

Újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak a Magyarországhoz közeli Szerbiában és Horvátországban, Észak-Macedóniában pedig már halálos áldozatokat is követelt a szúnyogok által terjesztett betegség. A térségben eddig több tucat megbetegedést azonosítottak, súlyosabb esetekben a fertőzés az idegrendszert is megtámadhatja.

Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki - közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában eddig 11, Horvátországban három nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.

Szerbiában a június eleje óta kimutatott megbetegedések közül tíz esetben a fertőzés az idegrendszert is érintette. A betegek átlagéletkora 66 év, az eseteket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben regisztrálták. Horvátországban júliusban és augusztusban regisztrálták a három fertőzöttet. Az egyik beteg intenzív osztályon van, és lélegeztetésre szorul. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.

A betegek mintegy 80 százalékánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos, idegrendszert érintő megbetegedés csak az esetek kis részében alakul ki. Enyhébb lefolyás esetén láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. A súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak.

Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek. A térségben Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet: az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és öt halálos áldozatról számoltak be. Szkopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek.

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A fertőzést szúnyogok terjesztik

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is előfordulhatnak a nyugat-nílusi vírushoz köthető megbetegedések. Jelenleg ez számít az egyetlen rendszeresen jelen lévő, szúnyogok által terjesztett egzotikus vírusnak hazánkban - ez azonban nem a mostanában sokat emlegetett tigrisszúnyogtól kapható el, régóta jelen van a hazai ökoszisztémában és a saját, őshonos fajaink terjesztik.

Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt, miért nem kell pánikba esni az invazív fajok megjelenése miatt, azonban miért fontos már most felkészülni az invazív fajok okozta új egészségügyi kockázatokra.