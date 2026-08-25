2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy emberi bőrön pihenő szúnyog közeli felvétele, amely bemutatja a táplálkozási folyamatát. A felvétel a rovar testfelépítésének részleteit és a környezettel való kölcsönhatását örökíti meg.
Egészség

Újabb betegeket fertőzött meg a nyugat-nílusi láz a szomszédban: ilyen tünetekkel kerülnek kórházba a betegek

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 25. 08:22

Újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak a Magyarországhoz közeli Szerbiában és Horvátországban, Észak-Macedóniában pedig már halálos áldozatokat is követelt a szúnyogok által terjesztett betegség. A térségben eddig több tucat megbetegedést azonosítottak, súlyosabb esetekben a fertőzés az idegrendszert is megtámadhatja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki - közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában eddig 11, Horvátországban három nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerbiában a június eleje óta kimutatott megbetegedések közül tíz esetben a fertőzés az idegrendszert is érintette. A betegek átlagéletkora 66 év, az eseteket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben regisztrálták. Horvátországban júliusban és augusztusban regisztrálták a három fertőzöttet. Az egyik beteg intenzív osztályon van, és lélegeztetésre szorul. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.

Kapcsolódó cikkeink:

A betegek mintegy 80 százalékánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos, idegrendszert érintő megbetegedés csak az esetek kis részében alakul ki. Enyhébb lefolyás esetén láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. A súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak.

Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek. A térségben Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet: az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és öt halálos áldozatról számoltak be. Szkopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fertőzést szúnyogok terjesztik

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is előfordulhatnak a nyugat-nílusi vírushoz köthető megbetegedések. Jelenleg ez számít az egyetlen rendszeresen jelen lévő, szúnyogok által terjesztett egzotikus vírusnak hazánkban - ez azonban nem a mostanában sokat emlegetett tigrisszúnyogtól kapható el, régóta jelen van a hazai ökoszisztémában és a saját, őshonos fajaink terjesztik.

Dr. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója lapunknak arról is beszélt, miért nem kell pánikba esni az invazív fajok megjelenése miatt, azonban miért fontos már most felkészülni az invazív fajok okozta új egészségügyi kockázatokra.

Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk a szúnyogoktól: egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, ráadásul akár egzotikus betegségeket is terjeszthetnek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #horvátország #vírus #betegség #szerbia #idősek #tünetek #járványhelyzet #szúnyogok #vírusfertőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:17
10:01
09:52
09:45
09:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 24.
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
2026. augusztus 25.
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
2026. augusztus 24.
Rengeteg magyar adatai lophatták el 2026 nyarán: önként adták mindenüket a csalóknak, itt hibáztak
2026. augusztus 24.
Itt van Brüsszel új lakhatási mesterterve: Magyarországon is óriási a baj, rengeteg pénzt kell mozgósítani
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
2 napja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
4
2 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
5
4 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 10:01
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 06:32
Kegyetlen igazság derült ki a magyar nyugdíjakról: erre a jövőre kevesen vannak felkészülve
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 09:42
Lerántották a leplet a Balatonról: érdekes dolgot közöltek a tóról