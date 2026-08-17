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Az ázsiai tigris szúnyog – tudományos nevén Aedes albopictus – megcsípi az ember bőrét, és ezzel potenciálisan olyan veszélyes betegségeket terjeszthet, mint a dengue-láz, a zika-vírus és a chikungunya
Utazás

Kíméletlen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak az ádáz, új vérszívók, indul az irtás

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 20:34

Az aszály miatt idén alig vannak jelen a folyók mentén megszokott árvízi szúnyogfajok, a lakóövezetekben viszont egyre nagyobb számban terjednek az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog.

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Az ország nagy részén továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését. A folyók mentén sokszor jelentős ártalmat okozó árvízi fajokkal az idei szezonban szinte találkozni sem lehet, ezzel szemben a lakóövezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen az inváziós fajok egyedei, különösen az ázsiai tigrisszúnyogok. Ezek lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, így esők, vagy egy kerti locsolás után lakókörnyezetünkben számos, számukra ideális tenyészőhely jön létre - írja közleményéban a katasztrófavédelem.

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A hazai szúnyogok lárvái számára alkalmas élőhely alig maradt, kivétel a Tisza-tó területe, ahol a változó vízállás kedvező feltételeket teremt a fejlődéshez. Itt, a természetvédelmi oltalommal nem érintett részeken biológiai lárvagyérítést, valamint kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket egyaránt végeznek a szakemberek.

Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
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Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk a szúnyogoktól: egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, ráadásul akár egzotikus betegségeket is terjeszthetnek.

Az inváziós szúnyogok lárváinak élőhelyei szervezett beavatkozással nem elérhetőek, mivel azok túlnyomó része magántelkeken alakul ki. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket napnyugta után, a késő esti, éjszakai órákban.

A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén lehet találkozni a szúnyoggyérítést végző autókkal, Budapest egy kerületében és Szeged néhány városrészében célzott részkezelésekre kerül sor. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal, de a lakosság az érintett önkormányzatok saját médiafelületein is tájékozódhat a munkákról.
Címlapkép: Getty Images
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