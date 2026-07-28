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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatására érkezik az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Egészség

Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba

Pénzcentrum
2026. július 28. 10:11

Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, aki az új kormányzati irányvonal részeként átláthatóságot, a szakmai szervezetek bevonását és évi 500 milliárd forintos többletforrást jelentett be. A tárcavezető több azonnali intézkedést is ismertetett, köztük a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adójának eltörlését, valamint a kórházi fertőzési adatok nyilvánossá tételét.

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Kedd reggeli, napirend előtti felszólalásában Hegedűs Zsolt őszinte szembenézést sürgetett, kiemelve, hogy a magyar egészségügy "nagyon beteg". A megörökölt rendszert hosszú várólisták, több tízezres szakemberhiány, leromlott infrastruktúra és az egészségügyi dolgozók anyagi, valamint erkölcsi megbecsülésének hiánya jellemzi. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindez nem a nehéz körülmények között is helytálló orvosok, ápolók és mentősök hibája, a felelősség a korábbi politikát terheli, amely a problémák eltussolását, a parancsuralmat és a rendészeti logikát választotta a szakmai párbeszéd és az autonómia helyett.

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Az új egészségpolitika az átláthatóságra és a betegközpontúságra épül. Ennek jegyében leszerelték a kórházak bejáratánál lévő kamerákat, megnyitották az intézményeket a sajtó előtt, továbbá visszaadják az intézményvezetők önállóságát. A strukturális és szemléletbeli változások, így például az önálló minisztérium felállítása mellett az állami egészségügy évente legalább 500 milliárd forint többletforráshoz jut.

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A finanszírozás hátterét érzékeltetve a miniszter elmondta, hogy az előző, Orbán-kormány által propagandára költött 12,3 milliárd forintból több mint négyezer csípő- vagy térdprotézis-műtétet lehetett volna elvégezni. Hegedűs szerint ez jól mutatja a különbséget a félelemkeltésre épülő politika és a felelős kormányzás között.

Bár egy ennyire leépült rendszert nem lehet hónapok alatt rendbe tenni, a minisztérium már elindította a kórházi klímaberendezések cseréjét, szeptember elsejétől pedig nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját. Kiemelt prioritásként kezelik a kórházi fertőzések visszaszorítását, ennek érdekében megalapították a betegbiztonságot javító Semmelweis-rendet, ősztől pedig minden intézmény fertőzési statisztikája nyilvánosan elérhetővé válik.

A tárca jelenleg is dolgozik egy olyan új szakdolgozói bértáblán, amely valóban elismeri a szaktudást és a felelősségvállalást. A kormány szakít a korábbi gyakorlattal, visszaadja a Magyar Orvosi Kamara elvett hatásköreit és autonómiáját, a szakmai szervezeteket pedig ismét partnerként vonja be a döntéshozatali folyamatokba. Ősszel átfogó egyeztetések indulnak a jogszabályi kiskapuk bezárása, az állami és a magánegészségügyi szektor viszonyának rendezése, valamint az élet kezdetét és végét érintő etikai kérdések kapcsán.

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A miniszter végül kitért a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazásra is, amelyet teljesen elfogadhatatlannak nevezett. Az eset véleménye szerint ismét rávilágított arra, hogy a betegek és hozzátartozóik panaszait mindig komolyan kell venni, és azokat maradéktalanul ki kell vizsgálni. Hegedűs zéró toleranciát hirdetett a betegekkel, valamint az egészségügyi személyzettel szembeni erőszak minden formájával szemben.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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