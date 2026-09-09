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Woman contemplates while lying in bed before going to sleep at night.
Egészség

Te is nehezen alszol el? Elárulták a szakértők, mit csinálsz rosszul – erre rengeteg ember nem figyel oda

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 17:45

Egy héten át ébresztőóra nélkül kelt egy újságíró, hogy alvásszakértők tanácsait követve visszaállítsa belső óráját. Az eredmény meglepően biztató volt, de a siker kulcsa nem pusztán az ébresztő kikapcsolásában rejlett, hanem az alvási szokások tudatos átalakításában.

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A BBC cikkében egy szerkesztő alvási problémáiról írt. Mint megjegyzi, negyvenes évei elején egyre nehezebben aludt el, reggelente pedig alig tudott kikelni az ágyból ébresztőóra nélkül. Alváskutatók segítségével megtervezte az egyhetes kísérletet, amelynek első lépéseként megfigyelte saját természetes alvásritmusát.

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Kiderült, hogy ideális esetben este fél tizenkettőtől reggel nyolcig, vagyis nagyjából nyolc és fél órát alszik. A szakértők hangsúlyozták, hogy a felnőtteknek általában hét és kilenc óra közötti alvásra van szükségük – a hat óránál kevesebb alvás 20 százalékkal növeli a korai elhalálozás kockázatát –, de az optimális időtartam egyénenként eltérő.

A rendszeres lefekvési időpont bizonyult az egyik legfontosabb tényezőnek. "A rendszeres rutin visszahat a szervezetre, és a test elkezd ellazulni, ahogy beáll a ritmus" – mondta Helen Burgess, a Michigani Egyetem Alvás- és Cirkadián Kutatólaboratóriumának társigazgatója.

Az egyenletes napirenddel párhuzamosan a természetes fény tudatos használata is kulcsszerepet játszik, hiszen a reggeli erős fény leállítja a melatonintermelést és kortizollöketet vált ki, ami éberré teszi a szervezetet. Éppen ezért a szakértők azt javasolták, hogy ébredés után az első mozdulat a redőny felhúzása legyen.

A lefekvés előtti két órában egy kiszámítható esti rituálé segít felkészíteni a testet az alvásra. A fények tompítása melatoninfelszabadulást indít el, a hűvösebb hőmérséklet pedig támogatja a maghőmérséklet természetes esti csökkenését. A kísérlet során a szerző a termosztátot már este tizenegykor lejjebb állította, és hőszabályozó bambusz ágyneműt használt.

A legnagyobb akadálynak az okostelefon bizonyult. A képernyők kék fénye ugyan zavaró jeleket küldhet az agynak, de a kutatók szerint a dopaminvezérelt görgetés még károsabb, mivel az algoritmusok fenntartják a figyelmet, ami egy friss elemzés szerint kimutathatóan rontja az alvásminőséget.

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A szerző alkalmazásblokkolót használt este kilenctől, telefonját pedig szürkeárnyalatos módba kapcsolta, hogy a képernyő kevésbé legyen vonzó. Emellett napi egy kávéra korlátozta a koffeinbevitelt, rendszeres időpontokban étkezett, és legalább három órával lefekvés előtt befejezte a vacsorát. Az alkoholt is igyekezett kerülni, mivel az ugyan gyorsítja az elalvást, de elnyomja a REM-fázist.

Az egyhetes kísérlet során az ébredés fokozatosan simábbá vált. A negyedik naptól a reggeli kábultság érezhetően csökkent, és a szerző többnyire természetesen ébredt nyolc óra körül. Életszerű akadályok persze akadtak – hajnali csöngetés, macskák, egy születésnapi buli –, de az alvásritmus ezek ellenére nagyrészt tartotta magát. A kísérlet lezárása után az újságíró részben visszatért az ébresztőóra használatához, ám a kialakított szokások – a rendszeres étkezés, a kevesebb esti képernyőidő és az egyenletes lefekvési idő – észrevehetően megkönnyítették a természetes ébredést.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy az alvásminőség romlása társadalmi szintű probléma. Egy 2025-ös, 45 ezer norvég diákot vizsgáló elemzés közvetlen összefüggést talált a túlzott okostelefon-használat és a rossz alvásminőség között.

A serdülőknek legalább kilenc óra alvásra lenne szükségük, hetven százalékuk mégsem alszik hét órát sem. Az alvásritmus tudatos visszaállítása tehát nem csupán kényelmi kérdés, hanem az egészség egyik alapköve, ami a cirkadián rendszer lassú alkalmazkodása miatt türelmet igényel. Burgess azt javasolja, hogy aki korábbra szeretné hozni az ébredést, naponta fél órával tolja előre a lefekvési és az ébredési időpontot is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #okostelefon #alkohol #kutatás #alvás #tippek #egészséges életmód #szakértő #szokások #BBC
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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