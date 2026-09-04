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Egészség

Kegyetlen helyzet a hazai egészségügyben: egész generációk nőttek fel úgy, hogy még saját háziorvosuk sem volt

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 09:11

Magyarországon továbbra is kritikus méreteket ölt a háziorvoshiány, számos vidéki településen már több mint két évtizede nincs állandó orvos. Az öregedő orvostársadalom, a hiányos infrastruktúra és a fiatal szakemberek elzárkózása miatt olyan ördögi kör alakult ki, amelynek következtében mára egy egész generáció nőtt fel helyi háziorvos nélkül - írja a Blikk.

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Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 2026. augusztusi adatai elkeserítőek. Olyan településeken, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőgagy, Györgytarló és Taktakenéz, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Mezőhék, már 2004 ősze óta betöltetlen a praxis.

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Tolna vármegyében, Gyulajon 2005 óta nincs állandó orvos. Hernádvécsén még drámaibb a helyzet, a településvezetés elmondása szerint ugyanis az 1998 óta eltelt közel három évtizedben mindössze öt évig volt saját orvosuk. Ennek következtében a faluban élők közül sokan úgy váltak felnőtté, hogy életükben nem találkoztak saját háziorvossal.

Az érintett falvak lakóit jelenleg más körzetekből átjáró, helyettesítő orvosok látják el, akiknek egyszerre több településre is figyelniük kell, miközben értelemszerűen a saját praxisukat részesítik előnyben.

A probléma hátterében egy nehezen áttörhető finanszírozási csapda áll, hiszen ha egy településen nincs állandó orvos, kevesebb állami támogatás jut a helyi egészségügyi infrastruktúrára. Megfelelő rendelő, modern felszerelés és asszisztencia hiányában viszont esélytelen odacsábítani a szakembereket, így a helyzet konzerválódik.

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A fiatal diplomások ráadásul eleve nem szívesen költöznek a városoktól, kórházaktól és szakrendelőktől távoli, elszigetelt peremvidékekre. A válság azonban már régen nem csak az aprófalvakat érinti. A nyilvántartások szerint Miskolcon is tizenhat – hét felnőtt- és kilenc házi gyermekorvosi – praxis áll üresen. A kilátások a teljes ellátórendszerre nézve aggasztóak, hiszen a hazai háziorvosok átlagéletkora jelenleg 61 év körül mozog, ami azt jelenti, hogy a közeljövőben újabb tömeges nyugdíjazási hullám várható.

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Bár az állam próbálkozik anyagi ösztönzőkkel, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2026-ban is letelepedési támogatást kínál a tartósan betöltetlen praxisokat elvállaló orvosoknak, a tapasztalatok azt mutatják, hogy pusztán a pénz nem oldja meg a gondokat.

A vidék általános leszakadása és a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt ezek a térségek nem nyújtanak vonzó jövőképet a fiatal orvosok és családjaik számára, így az ellátatlan magyar települések száma a következő években várhatóan tovább fog növekedni.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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