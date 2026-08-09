Brutális hónapon vannak túl a mentők: a hőség is rengeteg munkát adott, ötmillió kilométert tettek meg júliusban

Több mint 116 ezer beteget láttak el júliusban a mentők, akik egyetlen hónap alatt közel ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint a hőség, a közlekedési balesetek és az allergiás rosszullétek is sok feladatot adtak a mentőegységeknek, amelyek 186 sikeres újraélesztést is végeztek a hónap során.

A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain - közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán szombaton.

Azt írták: júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek.

A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban - közölték. Hozzátették: a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.