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Brutális hónapon vannak túl a mentők: a hőség is rengeteg munkát adott, ötmillió kilométert tettek meg júliusban
Több mint 116 ezer beteget láttak el júliusban a mentők, akik egyetlen hónap alatt közel ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint a hőség, a közlekedési balesetek és az allergiás rosszullétek is sok feladatot adtak a mentőegységeknek, amelyek 186 sikeres újraélesztést is végeztek a hónap során.
A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain - közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán szombaton.
Azt írták: júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek.
A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban - közölték. Hozzátették: a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
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