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Egészség

Sorra szedik áldozataikat a magyar folyók, tavak: hiába az alacsony vízállás, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 09:53

Bár négy férfit sikerült partra vinni a Dunakeszi strandnál, egy személyt még mindig keresnek. Az eltűnt 29 éves férfi, akit elsodort a Duna szeptemberre várta első gyermekét - derült ki az RTL riportjából. 

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Még mindig keresik azt a mikepércsi férfit, aki a Dunakeszi szabadstrandnál ment be barátaival a Dunába fürdeni. Feltételezhetően a medertörés miatt sodorta el a víz a férfit. A párja szerint akkor ment be a vízbe, mikor észrevette a fuldoklókat. A vízben hiába kapaszkodtak többen egymásba, a víz elsodorta őket: később mentőövekkel és hajókkal sikerült több életet megmenteni.  

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A Híradó információi szerint négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. A baráti társaság tagjai a Debrecen melletti Mikepércsről Budapestre járnak dolgozni. Az eltűnt férfi párja szeptemberre várja első gyermeküket.

A bajbajutottak segítségére sietők, csak akkor értesültek, hogy még van valaki a vízben, amikor a többieket már partra vitték. Azonnal visszaindultak, de már nem találták meg a férfit. 

Hiába az alacsony vízállás, még mindig veszélyesek a folyók, tavak!

Az aszály miatt rekordalacsony a Duna vízállása, ez pedig sokakat vonz a vízpartra. A kiszélesedett partszakaszok strandjain azonban nagyon kell most vigyázni: a medertörés miatt hirtelen mélyülhet a víz. A kijelölt strandokon nem érdemes a bólyán túlra merészkedni, a nem kijelölt fürdőhelyeken pedig még a lábáztatás is veszélyes lehet.

A hatóságok többször felhívták a figyelmet arra is, hogy a látszólag kiszáradt tó- vagy folyómedrekben nem ajánlott sétálgatni. Többen kerültek idén bajba, mert iszapos részen megmerültek séta közben.

Ráadásul nem csak az lehet veszélyes, hogy a váratlan mélyülő vízben elmerülünk, elsodor a Duna, a Tisza, vagy csapdása esünk egy látszólag kiszáradt mederben. A mindenfelé felbukkanó "kincsek" mellett, amiket a meder eddig rejtett, veszélyes tárgyak is felszínre kerülhetnek. Régi aknák, lőszerek, elsüllyedt roncsok, vagy rozsdás vashulladék könnyen okozhatnak sérülést, ezért a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen ajánlott. Ha pedig találunk valamit a vízben, ne piszkáljuk, értesítsük a hatóságot. 

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Idén már rengeteg fürdőzőt kellett kimenteni, viszont többen is vízbe fúltak az alacsony vízállás ellenére!

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Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.

Az extrém hőségben még jobban kell vigyázni!

Hőséghullámok idején még inkább csábítja az embert a vízpart, azonban ilyen időszakokban a legmagasabb a kockázata annak is, hogy tragédia történjen. Természetesen viharos időben is gyakrabban történik baleset, viszont amíg a zivatarok a legtöbb embert távoltartják a víztől, a hőség épp ellenkező hatást vált ki. A VMSZ a következő általános veszélyforrásokra figyelmeztet a kánikulában:

  • Felhevült testtel vízbe ugrás: a hirtelen hideg sokk reflexszerű szívmegállást vagy eszméletvesztést okozhat.
    Az alkohol tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot.
  • Viharjelzés figyelmen kívül hagyása: A hirtelen lecsapó viharok és a felerősödő hullámzás miatt a partra jutás szinte lehetetlenné válhat.
  • Extrém UV-sugárzás és napszúrás: A vízen tartózkodva a reflexió miatt a leégés és a fejfájással, szédüléssel járó napszúrás sokkal gyorsabban kialakul.
  • Matracok és úszógumik elsodródása: A szárazföld felől fújó szél észrevétlenül sodorja be a gyanútlan fürdőzőket a mély vízbe.

Hőségben mindenki kimerül, nehezebb figyelmesen, átgondoltan strandolni. A vízimentők összeírták, mire érdemes a legjobban figyelnie annak, aki vízpartra megy a hőségben:

  • VÍZ - jóval többet kell inni, mint egy átlagos nyári napon. Vigyetek magatokkal több vizet, mint szoktatok, és tervezzétek meg, hol töltitek meg a kiürült kulacsokat, palackokat vagy hol vesztek vizet napközben.
  • NAPON TARTÓZKODÁS - most kevesebbet szabad a napon lenni, mint máskor. Ezért tudatosan rövidítsük le a vízben töltött időnket, és főleg a gyerekekét! 10 és 15 óra között inkább többször kevesebb időre menjetek be a vízbe, aztán irány az árnyék.
  • A FEJ VÉDELME - nem kell órákat a napon lenni ahhoz, hogy napszúrást kapjon az ember. A sapka, különösen az, amelyik körben védi a fejet és a tarkót (pl. kalap), megelőzi ezt az akár életveszélyes állapotot. Mindenkinek árnyékolni vagy hűteni kell a fejét, nem csak a gyerekeknek.
  • GYEREKEK - ilyen hőségben kimerítő lehet a szülő számára állandóan a gyermek mellett lenni a strandon. De ebből nem lehet engedni: gyereket sosem engedünk egyedül a vízbe, még sekély vízbe sem. Ha elesik és elmerül, kis esély van rá, hogy a távol lévő szülő megtalálja az átláthatatlan vízben. A felfújható biztonsági eszközök sem jelentenek valódi biztonságot, bármikor kimehet belőlük a levegő, vagy kicsúszhat belőle, leszedheti magáról a gyerek. Találjuk ki előre, hogy milyen elfoglaltságot, praktikák iktatunk be arra, hogy strandolás közben a fáradt szülő is tudjon pihenni.
  • ALKOHOL - egyáltalán nem szabadna alkoholt fogyasztani a hőségben a strandokon. Ezt inkább hagyjuk meg a strandolás utánra, mert a tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása. Értágító hatása miatt könnyebben kiszáradunk most vagy alakul ki keringési probléma. 
  • BEMOSAKODÁS - hőségben tényleg nagyon fontos, hogy bemosakodás nélkül ne ugorjunk, szaladjunk a vízbe. Különösen figyeljenek a SUP-ozók, vízibiciklizők, egyéb strandeszközön üldögélők. Elképesztő hamar felmelegedhet a testük. Ha csak egy perce evezel, akkor is mosakodj be, mielőtt be akarsz menni a vízbe. A víz visszaveri a napsugarakat, így fokozottabb a veszély a rosszullétre, komoly keringési problémára, mintha a partról szalad be valaki.
  • EVÉS - tele hassal nem szabad vízbe menni. Ezt is fokozottan be kellene a kánikula ideje alatt tartani, mert tényleg rosszulléteket okozhat. Egy kiadós ebéd vagy villásreggeli után várjunk legalább két órát, míg vízbe megyünk.
  • FIGYELEM – mindenkinek nehezebb koncentrálni ilyenkor, ezért figyeljünk másokra is, segítsük egymást, akár idegeneket is. A gyerekekre és az idősekre különösen ügyeljünk.
  • SEGÍTSÉG - ha valaki szédül, szapora a pulzusa, hőemelkedése / láza van vagy hányt, azonnal kérjen segítséget. Ha olyan strandon vagytok rosszul, ahol működik vízimentő szolgálat, keressétek őket! A napszúrás vagy a hőguta életveszélyes is lehet. Ha nincs vízimentő a strandon, akkor is mindenképp kérdezz meg valakit, aki ért hozzá, hogy mi a teendő a tüneteid esetén.
  • VÍZIMENTŐ - a vízimentők nem szuperhősök, rájuk is hat az extrém hőség. Abban tudtok nekik segíteni, hogy betartjátok a fürdőzési szabályokat és odafigyeltek a kéréseikre, figyelmeztetéseikre.

 
Címlapkép: Getty Images
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