Sorra szedik áldozataikat a magyar folyók, tavak: hiába az alacsony vízállás, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet

Bár négy férfit sikerült partra vinni a Dunakeszi strandnál, egy személyt még mindig keresnek. Az eltűnt 29 éves férfi, akit elsodort a Duna szeptemberre várta első gyermekét - derült ki az RTL riportjából.

Még mindig keresik azt a mikepércsi férfit, aki a Dunakeszi szabadstrandnál ment be barátaival a Dunába fürdeni. Feltételezhetően a medertörés miatt sodorta el a víz a férfit. A párja szerint akkor ment be a vízbe, mikor észrevette a fuldoklókat. A vízben hiába kapaszkodtak többen egymásba, a víz elsodorta őket: később mentőövekkel és hajókkal sikerült több életet megmenteni.

A Híradó információi szerint négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. A baráti társaság tagjai a Debrecen melletti Mikepércsről Budapestre járnak dolgozni. Az eltűnt férfi párja szeptemberre várja első gyermeküket.

A bajbajutottak segítségére sietők, csak akkor értesültek, hogy még van valaki a vízben, amikor a többieket már partra vitték. Azonnal visszaindultak, de már nem találták meg a férfit.

Hiába az alacsony vízállás, még mindig veszélyesek a folyók, tavak!

Az aszály miatt rekordalacsony a Duna vízállása, ez pedig sokakat vonz a vízpartra. A kiszélesedett partszakaszok strandjain azonban nagyon kell most vigyázni: a medertörés miatt hirtelen mélyülhet a víz. A kijelölt strandokon nem érdemes a bólyán túlra merészkedni, a nem kijelölt fürdőhelyeken pedig még a lábáztatás is veszélyes lehet.

A hatóságok többször felhívták a figyelmet arra is, hogy a látszólag kiszáradt tó- vagy folyómedrekben nem ajánlott sétálgatni. Többen kerültek idén bajba, mert iszapos részen megmerültek séta közben.

Ráadásul nem csak az lehet veszélyes, hogy a váratlan mélyülő vízben elmerülünk, elsodor a Duna, a Tisza, vagy csapdása esünk egy látszólag kiszáradt mederben. A mindenfelé felbukkanó "kincsek" mellett, amiket a meder eddig rejtett, veszélyes tárgyak is felszínre kerülhetnek. Régi aknák, lőszerek, elsüllyedt roncsok, vagy rozsdás vashulladék könnyen okozhatnak sérülést, ezért a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen ajánlott. Ha pedig találunk valamit a vízben, ne piszkáljuk, értesítsük a hatóságot.

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Idén már rengeteg fürdőzőt kellett kimenteni, viszont többen is vízbe fúltak az alacsony vízállás ellenére!

EZ IS ÉRDEKELHET Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.

Az extrém hőségben még jobban kell vigyázni!

Hőséghullámok idején még inkább csábítja az embert a vízpart, azonban ilyen időszakokban a legmagasabb a kockázata annak is, hogy tragédia történjen. Természetesen viharos időben is gyakrabban történik baleset, viszont amíg a zivatarok a legtöbb embert távoltartják a víztől, a hőség épp ellenkező hatást vált ki. A VMSZ a következő általános veszélyforrásokra figyelmeztet a kánikulában:

Felhevült testtel vízbe ugrás: a hirtelen hideg sokk reflexszerű szívmegállást vagy eszméletvesztést okozhat.

Az alkohol tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot.

Az alkohol tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot. Viharjelzés figyelmen kívül hagyása: A hirtelen lecsapó viharok és a felerősödő hullámzás miatt a partra jutás szinte lehetetlenné válhat.

Extrém UV-sugárzás és napszúrás: A vízen tartózkodva a reflexió miatt a leégés és a fejfájással, szédüléssel járó napszúrás sokkal gyorsabban kialakul.

Matracok és úszógumik elsodródása: A szárazföld felől fújó szél észrevétlenül sodorja be a gyanútlan fürdőzőket a mély vízbe.

Hőségben mindenki kimerül, nehezebb figyelmesen, átgondoltan strandolni. A vízimentők összeírták, mire érdemes a legjobban figyelnie annak, aki vízpartra megy a hőségben: