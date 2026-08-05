A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc
Sorra szedik áldozataikat a magyar folyók, tavak: hiába az alacsony vízállás, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet
Bár négy férfit sikerült partra vinni a Dunakeszi strandnál, egy személyt még mindig keresnek. Az eltűnt 29 éves férfi, akit elsodort a Duna szeptemberre várta első gyermekét - derült ki az RTL riportjából.
Még mindig keresik azt a mikepércsi férfit, aki a Dunakeszi szabadstrandnál ment be barátaival a Dunába fürdeni. Feltételezhetően a medertörés miatt sodorta el a víz a férfit. A párja szerint akkor ment be a vízbe, mikor észrevette a fuldoklókat. A vízben hiába kapaszkodtak többen egymásba, a víz elsodorta őket: később mentőövekkel és hajókkal sikerült több életet megmenteni.
A Híradó információi szerint négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. A baráti társaság tagjai a Debrecen melletti Mikepércsről Budapestre járnak dolgozni. Az eltűnt férfi párja szeptemberre várja első gyermeküket.
A bajbajutottak segítségére sietők, csak akkor értesültek, hogy még van valaki a vízben, amikor a többieket már partra vitték. Azonnal visszaindultak, de már nem találták meg a férfit.
Hiába az alacsony vízállás, még mindig veszélyesek a folyók, tavak!
Az aszály miatt rekordalacsony a Duna vízállása, ez pedig sokakat vonz a vízpartra. A kiszélesedett partszakaszok strandjain azonban nagyon kell most vigyázni: a medertörés miatt hirtelen mélyülhet a víz. A kijelölt strandokon nem érdemes a bólyán túlra merészkedni, a nem kijelölt fürdőhelyeken pedig még a lábáztatás is veszélyes lehet.
A hatóságok többször felhívták a figyelmet arra is, hogy a látszólag kiszáradt tó- vagy folyómedrekben nem ajánlott sétálgatni. Többen kerültek idén bajba, mert iszapos részen megmerültek séta közben.
Ráadásul nem csak az lehet veszélyes, hogy a váratlan mélyülő vízben elmerülünk, elsodor a Duna, a Tisza, vagy csapdása esünk egy látszólag kiszáradt mederben. A mindenfelé felbukkanó "kincsek" mellett, amiket a meder eddig rejtett, veszélyes tárgyak is felszínre kerülhetnek. Régi aknák, lőszerek, elsüllyedt roncsok, vagy rozsdás vashulladék könnyen okozhatnak sérülést, ezért a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyen ajánlott. Ha pedig találunk valamit a vízben, ne piszkáljuk, értesítsük a hatóságot.
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Idén már rengeteg fürdőzőt kellett kimenteni, viszont többen is vízbe fúltak az alacsony vízállás ellenére!
Az extrém hőségben még jobban kell vigyázni!
Hőséghullámok idején még inkább csábítja az embert a vízpart, azonban ilyen időszakokban a legmagasabb a kockázata annak is, hogy tragédia történjen. Természetesen viharos időben is gyakrabban történik baleset, viszont amíg a zivatarok a legtöbb embert távoltartják a víztől, a hőség épp ellenkező hatást vált ki. A VMSZ a következő általános veszélyforrásokra figyelmeztet a kánikulában:
- Felhevült testtel vízbe ugrás: a hirtelen hideg sokk reflexszerű szívmegállást vagy eszméletvesztést okozhat.
Az alkohol tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot.
- Viharjelzés figyelmen kívül hagyása: A hirtelen lecsapó viharok és a felerősödő hullámzás miatt a partra jutás szinte lehetetlenné válhat.
- Extrém UV-sugárzás és napszúrás: A vízen tartózkodva a reflexió miatt a leégés és a fejfájással, szédüléssel járó napszúrás sokkal gyorsabban kialakul.
- Matracok és úszógumik elsodródása: A szárazföld felől fújó szél észrevétlenül sodorja be a gyanútlan fürdőzőket a mély vízbe.
Hőségben mindenki kimerül, nehezebb figyelmesen, átgondoltan strandolni. A vízimentők összeírták, mire érdemes a legjobban figyelnie annak, aki vízpartra megy a hőségben:
- VÍZ - jóval többet kell inni, mint egy átlagos nyári napon. Vigyetek magatokkal több vizet, mint szoktatok, és tervezzétek meg, hol töltitek meg a kiürült kulacsokat, palackokat vagy hol vesztek vizet napközben.
- NAPON TARTÓZKODÁS - most kevesebbet szabad a napon lenni, mint máskor. Ezért tudatosan rövidítsük le a vízben töltött időnket, és főleg a gyerekekét! 10 és 15 óra között inkább többször kevesebb időre menjetek be a vízbe, aztán irány az árnyék.
- A FEJ VÉDELME - nem kell órákat a napon lenni ahhoz, hogy napszúrást kapjon az ember. A sapka, különösen az, amelyik körben védi a fejet és a tarkót (pl. kalap), megelőzi ezt az akár életveszélyes állapotot. Mindenkinek árnyékolni vagy hűteni kell a fejét, nem csak a gyerekeknek.
- GYEREKEK - ilyen hőségben kimerítő lehet a szülő számára állandóan a gyermek mellett lenni a strandon. De ebből nem lehet engedni: gyereket sosem engedünk egyedül a vízbe, még sekély vízbe sem. Ha elesik és elmerül, kis esély van rá, hogy a távol lévő szülő megtalálja az átláthatatlan vízben. A felfújható biztonsági eszközök sem jelentenek valódi biztonságot, bármikor kimehet belőlük a levegő, vagy kicsúszhat belőle, leszedheti magáról a gyerek. Találjuk ki előre, hogy milyen elfoglaltságot, praktikák iktatunk be arra, hogy strandolás közben a fáradt szülő is tudjon pihenni.
- ALKOHOL - egyáltalán nem szabadna alkoholt fogyasztani a hőségben a strandokon. Ezt inkább hagyjuk meg a strandolás utánra, mert a tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása. Értágító hatása miatt könnyebben kiszáradunk most vagy alakul ki keringési probléma.
- BEMOSAKODÁS - hőségben tényleg nagyon fontos, hogy bemosakodás nélkül ne ugorjunk, szaladjunk a vízbe. Különösen figyeljenek a SUP-ozók, vízibiciklizők, egyéb strandeszközön üldögélők. Elképesztő hamar felmelegedhet a testük. Ha csak egy perce evezel, akkor is mosakodj be, mielőtt be akarsz menni a vízbe. A víz visszaveri a napsugarakat, így fokozottabb a veszély a rosszullétre, komoly keringési problémára, mintha a partról szalad be valaki.
- EVÉS - tele hassal nem szabad vízbe menni. Ezt is fokozottan be kellene a kánikula ideje alatt tartani, mert tényleg rosszulléteket okozhat. Egy kiadós ebéd vagy villásreggeli után várjunk legalább két órát, míg vízbe megyünk.
- FIGYELEM – mindenkinek nehezebb koncentrálni ilyenkor, ezért figyeljünk másokra is, segítsük egymást, akár idegeneket is. A gyerekekre és az idősekre különösen ügyeljünk.
- SEGÍTSÉG - ha valaki szédül, szapora a pulzusa, hőemelkedése / láza van vagy hányt, azonnal kérjen segítséget. Ha olyan strandon vagytok rosszul, ahol működik vízimentő szolgálat, keressétek őket! A napszúrás vagy a hőguta életveszélyes is lehet. Ha nincs vízimentő a strandon, akkor is mindenképp kérdezz meg valakit, aki ért hozzá, hogy mi a teendő a tüneteid esetén.
- VÍZIMENTŐ - a vízimentők nem szuperhősök, rájuk is hat az extrém hőség. Abban tudtok nekik segíteni, hogy betartjátok a fürdőzési szabályokat és odafigyeltek a kéréseikre, figyelmeztetéseikre.
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