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Súlyos gyógyszerhiány a magyar patikákban: akik ezeket a készítményeket keresik, nagyon csalódottak lesznek
Magyarországon hiánycikké vált a cisztás fibrózisban szenvedő betegek számára létfontosságú Kreon, valamint az azt részben helyettesítő Pangrol. Az emésztőenzimek hiánya életveszélyes állapotot idézhet elő az érintetteknél, ezért a hatóságok a még elérhető uniós raktárkészletek behozatalával igyekeznek segíteni a legsúlyosabb helyzetben lévő rászorulókon - jelentette az RTL Híradó.
Az híradó beszámolója szerint a hazai patikákban tapasztalható hiány miatt egyre több beteg kényszerül külföldről beszerezni a készítményeket. A cisztás fibrózis egy örökletes genetikai betegség, amelynek során a légző- és emésztőrendszerben felhalmozódó sűrű nyák visszatérő légúti fertőzéseket, valamint súlyos emésztési zavarokat okoz.
Az érintett gyógyszerek a megfelelő emésztéshez elengedhetetlen enzimeket pótolják, amelyek hiányában a betegek drasztikusan lefogynak, ez pedig akár életveszélyes állapothoz is vezethet.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a két gyógyszer hiányának eltérő okai vannak.
A Kreon esetében az európai szintű gyártókapacitás korlátai, valamint az ezzel párosuló megnövekedett kereslet okozza az ellátási zavart, míg a Pangrolnál a hatóanyaggyártás során merültek fel problémák. A hatóság hangsúlyozta, hogy már folyamatban van a még elérhető európai uniós Pangrol-készletek behozatala, amellyel biztosítani tudják a legsúlyosabb állapotban lévő betegek ellátását.
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