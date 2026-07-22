Ezzel a hatalmas hibával indítják a nyarat a magyarok: a tartós fogyás titka nem csak a kalóriákban rejlik

A nyár sokak számára egyet jelent a gyors fogyókúrákkal és a különféle divatdiétákkal. Pedig a tartós eredmény nem néhány hét alatt, hanem hosszú távú, kiegyensúlyozott életmóddal érhető el. Ráadásul az sem mindegy, hogyan működik a bélrendszerünk, hiszen az emésztés az immunrendszerre és még a mentális jóllétünkre is hatással van.

Sokan vágnak bele úgy egy diétába, hogy nincsenek tisztában a fogyás alapjaival, és hirtelen változást várnak. Azt remélik, hogy fittebbek lesznek, pedig a fogyókúrák során gyakran izmot veszítünk, nem pedig zsírt.

A cél azonban nem az, hogy minél gyorsabban adjunk le néhány kilogrammot, hanem hogy olyan étrendet alakítsunk ki, amely hosszú távon is támogatja a szervezetünket, beleértve a bélflóra egyensúlyát is, amelyről sokan nem is tudják, mennyi mindenre hatással van. A Flora dietetikusa, Bakk Brigitta segített összegyűjteni, mire érdemes odafigyelni, ha ilyenkor kezdünk életmódváltásba.

Ne vonjuk meg a szénhidrátot magunktól

„A leggyakoribb hiba, hogy nyáron sokan kampányszerű fogyókúrába kezdenek, nem fenntartható életmódváltásba. Ilyenkor nemcsak a diéta, hanem az eredmény is átmeneti lesz, és a leadott kilogrammok gyakran visszatérnek” – mondja Bakk Brigitta. A szakértő szerint az egészséges fogyás jóval lassabb folyamat annál, mint amit a legtöbben szeretnének: átlagosan heti 0,5-1 kilogramm testsúlycsökkenés tekinthető reálisnak, amelyhez kiegyensúlyozott étrendre, rendszeres mozgásra, megfelelő alvásra és a stressz kezelésére is szükség van.

A fogyókúrákkal kapcsolatban az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a zsiradékokat vagy akár a szénhidrátokat teljesen ki kell iktatni az étrendből. Valójában egyik megoldás sem szolgálja az egészségünket. A zsiradékok nélkülözhetetlenek a szervezet számára. Szükségünk van rájuk a zsírban oldódó vitaminok hasznosulásához, emellett vannak olyan esszenciális zsírsavak is, amelyeket kizárólag táplálkozással tudunk bevinni. Érdemes jó minőségű növényi eredetű zsiradékokat választani, például repce- vagy olívaolajat, vagy az ezekkel dúsított, esszenciális zsírsavakban gazdag margarinokat.

A rostbevitel és a kiegyensúlyozott étrend is fontos

Az emésztés egészsége jóval többről szól, mint hogy elkerüljük a kellemetlen hasi panaszokat. Ma már tudjuk, hogy a bélmikrobiom állapota az immunrendszer, az anyagcsere és a mentális egészség működésére is hatással van, az egyoldalú diéták pedig vitamin- és ásványianyag-hiányhoz, fáradékonysághoz, koncentrációs nehézségekhez és ingerlékenységhez vezethetnek. A bélrendszer egészségét elsősorban a megfelelő rostbevitel támogatja. Teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek rendszeres fogyasztásával természetes módon növelhetjük a napi rostmennyiséget. Fontos azonban, hogy ezt fokozatosan tegyük: hetente körülbelül 5 grammal érdemes emelni a rostbevitelt, különben puffadás jelentkezhet.

A nyári hónapok egyik előnye, hogy könnyen elérhetők a friss idényzöldségek- és gyümölcsök. Egy könnyű fogás akkor lesz igazán kiegyensúlyozott, ha rostot, jó minőségű fehérjeforrást és telítetlen zsírsavakat is tartalmaz. Fontos, hogy tartsuk az arányokat, és ne essünk át a másik oldalra sem, hiszen például egy hirtelen léböjt vagy más megvonó diéta drasztikus lehet. „A szervezetnek nincs szüksége detox diétákra, az efféle tisztítókúrák sokszor inkább károsak” – mondja Bakk Brigitta, hozzátéve, hogy a megfelelő folyadékbevitel azonban mindig segít az anyagcsere-folyamatokban. Az elégtelen vízfogyasztás a székrekedés egyik leggyakoribb oka, különösen akkor, ha közben a rostbevitelt is növeljük.

Az életmódváltás legyen a szempont

A szabadság idején természetes, hogy lazábban kezeljük az étkezéseket, de néhány egyszerű szokással ilyenkor is sokat tehetünk az emésztésünkért. Nyaralás alatt sem érdemes túlzásba esni sem az adagokkal, sem az alkoholfogyasztással. Tartsuk be az alapokat: igyunk elegendő vizet, és maradjunk aktívak – egy séta vagy kirándulás is sokat számít. A rendszeresség mindig a barátunk: ha nagyjából azonos időpontokban étkezünk, és igyekszünk például saját magunk elkészíteni az ételeket, könnyebben fenntarthatjuk a mindennapi rutinokat, és nem sokkoljuk a szervezetet.

Fontos, hogy a nyár elsősorban a feltöltődés időszaka. Ha nem gyors fogyókúrákban, hanem hosszú távon is tartható szokásokban gondolkodunk, nemcsak a kívánt testsúlyunkért, hanem az emésztésünkért és általános jóllétünkért is sokat tehetünk, amelyért ősszel és télen is hálásak leszünk.