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Egészség

Kiadták riasztást: alattomos vírus szedi áldozatait, már az egészségügyi dolgozók is veszélyben lehetnek

Pénzcentrum/MTI
2026. július 22. 09:32

Három ember meghalt hantavírus-fertőzésben Venezuelában, miközben a hatóságok további két gyanús halálesetet is vizsgálnak. Az egészségügyi minisztérium szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a vírus emberről emberre terjedne, ezért a fertőzéseket elszigetelt eseteknek tekintik. A kórokozó súlyos tüdő- és vesebetegséget okozhat, jelenleg nem létezik védőoltás ellen.

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A venezuelai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a három ember a keleti Anzoátegui szövetségi államban vesztette életét. Vizsgálják még két egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott, ők a délnyugati Barinas államban hunytak el. A két helyszínt nagyjából 655 kilométer választja el, így a hatóságok szerint nincs kapcsolat a halálesetek között.

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A Federación Médica Venezolana elnevezésű egészségügyi szervezet közölte, hogy az Anzoáteguiban elhunyt három ember egy családhoz tartozott. A minisztérium tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna át. A tárca elszigetelt incidensnek nevezte a haláleseteket, amelyek nem jelentenek kockázatot a lakosságra. Mindazonáltal egészségügyi dolgozókat küldenek a helyszínre, de feladatukról nem közöltek részleteket.

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Április elején az MS Hondius holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus-járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a fertőzés megjelenésekor. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük hárman meghaltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte: a vírus egy holland házaspárral kerülhetett az MS Hondiusra, akik feltehetően még Argentínában fertőződtek meg. A WHO július 2-án jelentette be, hogy véget ért a tengerjárón kitört járvány, miután minden olyan ember, aki kapcsolatba került a fertőzöttekkel, letöltötte idejét a karanténban, vírustesztje pedig negatív lett.

A hantavírus az egész világban megtalálható, rágcsálók hordozzák, róluk terjedhet át az emberre, oltóanyag nincs ellene. Az emberek közötti vírusátadás ritka. Az MS Hondiuson kitört járványt az egyetlen olyan hantavírustörzs, az andoki faj okozta, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet. A vírus súlyos esetekben halálos tüdőfertőzést vagy veseelégtelenséget okoz.
Címlapkép: Getty Images
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