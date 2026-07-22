A trópusi szigeteken például könnyen össze lehet szedni a Dengue vírust, de más kórokozók is lesnek az utazókra.
Kiadták riasztást: alattomos vírus szedi áldozatait, már az egészségügyi dolgozók is veszélyben lehetnek
Három ember meghalt hantavírus-fertőzésben Venezuelában, miközben a hatóságok további két gyanús halálesetet is vizsgálnak. Az egészségügyi minisztérium szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a vírus emberről emberre terjedne, ezért a fertőzéseket elszigetelt eseteknek tekintik. A kórokozó súlyos tüdő- és vesebetegséget okozhat, jelenleg nem létezik védőoltás ellen.
A venezuelai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a három ember a keleti Anzoátegui szövetségi államban vesztette életét. Vizsgálják még két egészségügyi dolgozó halálát is, amelyet elképzelhető, hogy a hantavírus okozott, ők a délnyugati Barinas államban hunytak el. A két helyszínt nagyjából 655 kilométer választja el, így a hatóságok szerint nincs kapcsolat a halálesetek között.
A Federación Médica Venezolana elnevezésű egészségügyi szervezet közölte, hogy az Anzoáteguiban elhunyt három ember egy családhoz tartozott. A minisztérium tudatta azt is, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna át. A tárca elszigetelt incidensnek nevezte a haláleseteket, amelyek nem jelentenek kockázatot a lakosságra. Mindazonáltal egészségügyi dolgozókat küldenek a helyszínre, de feladatukról nem közöltek részleteket.
Április elején az MS Hondius holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus-járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a fertőzés megjelenésekor. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük hárman meghaltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közölte: a vírus egy holland házaspárral kerülhetett az MS Hondiusra, akik feltehetően még Argentínában fertőződtek meg. A WHO július 2-án jelentette be, hogy véget ért a tengerjárón kitört járvány, miután minden olyan ember, aki kapcsolatba került a fertőzöttekkel, letöltötte idejét a karanténban, vírustesztje pedig negatív lett.
A hantavírus az egész világban megtalálható, rágcsálók hordozzák, róluk terjedhet át az emberre, oltóanyag nincs ellene. Az emberek közötti vírusátadás ritka. Az MS Hondiuson kitört járványt az egyetlen olyan hantavírustörzs, az andoki faj okozta, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet. A vírus súlyos esetekben halálos tüdőfertőzést vagy veseelégtelenséget okoz.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
Egyre kevesebb a kórházi ágy az Európai Unióban, Magyarországon is jelentős visszaesést mértek az utóbbi években.
Egyes vármegyékben jóval nehezebb szakorvoshoz jutni, miközben a magyar reumatológusok az európai átlagnál lényegesen több beteget látnak el. Hogy miért? Mutatjuk!
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.
Kiderült a recept az egyik legádázabb betegséggel szemben: Magyarországon is százezreket érint – rengeteg életet tesz tönkre
Egy közel 50 ezer fős kutatás szerint Észak-Amerika és Európa hat országában a diagnosztizált esetek aránya évtizedenként átlagosan 13 százalékkal esett vissza.
Szombat reggel elhunyt Radnai László.
Bár a dohányzás aránya világszerte lassan csökken, Európa továbbra is a világ egyik leginkább dohányzó régiója. És Magyarország? Mutatjuk!
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
A nyári hónapokban a naptej a legtöbb háztartás alapfelszerelésévé válik, mégis sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen használni ahhoz, hogy valóban megvédje a bőrt.
A helyzet a házi gyermekorvosi ellátásban és a kisebb településeken a legkritikusabb, a kilátásokat pedig tovább rontja az orvostársadalom elöregedése.
Nem csak a cukorbetegeket fenyegeti: a hirtelen vércukorszint-esés bárkinél előfordulhat, akár a volán mögött is.
Kiakadt a tisztifőorvos Schobert Norbi terápiáján: életveszélybe kerül, aki ezeket a gyógyszereket szedi
Figyelmeztetés érkezett az Országos Tisztifőorvostól az ivermectin és fenbendazol rák elleni használata miatt.
A nyári hónapokban a napszúrás, a napégés és az emésztőrendszeri panaszok tartoznak a leggyakoribb egészségügyi problémák közé, ezekre érdemes gyógyszerekkel is felkészülni.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
Tovább fogy a magyar háziorvosok száma: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025-ben egyetlen év alatt 98 fővel csökkent az alapellátásban dolgozó háziorvosok...
Lázasan is bemennél dolgozni, hogy ne csökkenjen a fizetésed? A munkamorál mellett a pénztárca is eldöntheti, ki marad otthon, ha megbetegszik.
Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de van egy bökkenő
Európában sem jellemző a teljes körű áfamentesség alkalmazása, az utóbbi években több ország inkább átalakította vagy szigorította a meglévő kedvezményes rendszereit.
Ijesztő becslés: sokezer ember halálat okozta egyetlen hét alatt a brutális hőség - és ez még csak a kezdet
A júniusi, rekordméretű európai hőhullám több mint tízezer többlethalálozást okozott.
A legtöbb szúnyogcsípés néhány nap alatt nyomtalanul elmúlik, ám vannak esetek, amikor a kellemetlen viszketés mögött komolyabb probléma is állhat.
Így hat a bőrünk egészségére a közösségi média használat? Meglepő összefüggést tártak fel a magyar kutatók
A szakemberek azt vizsgálták, hogy a közösségi média használata hogyan függ össze az önértékeléssel, a testképpel, a szorongással, az egészségtudatossággal a krónikus bőrbetegségekben szenvedő fiataloknál.
Az énekes 57 éves volt, súlyos betegséggel küzdött.