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18 millió forintból hozták rendbe az elhagyatott épületeket: ilyen különleges erdei szálláshely lett belőle + fotók

MTI
2026. július 23. 11:15

Oroszlány és Gánt között, az Országos Kéktúra útvonalán 49 ágyas erdei ifjúsági szállást és nomád táborhelyet adott át a Vérteserdő Zrt. Mindszentpusztán.

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A létesítmény korábban az Esterházy-uradalom erdészeti központjaként működött, az erdőgazdaság 2021-ben a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében vásárolta meg a leromlott állapotú épületegyüttest. A 18 millió forintos felújítás az Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program támogatásával valósult meg – mondta el Györök Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgató-helyettese.

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A munkálatok során öt szobát, két fürdőt, egy ebédlőt, valamint két csoportot kiszolgálni képes konyhát alakítottak ki, illetve az udvart sátortáborok fogadására is alkalmassá tették.

A szálláshely fiatalok, a természetjárók, az erdei programok résztvevői és a vándortáborozók számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget, kezelését a Vérteserdő turisztikai társasága végzi. 

Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turisztikai csoportvezetője elmondta, jelenleg is dolgoznak egy programon, mely túraútvonalakra fűzi fel a Vértes és a Gerecse látnivalóit. Hozzátette, várhatóan folytatódik az erdei vándortáborok rendszere, valamint a turistaházak fejlesztési programja, ahol már meglévő létesítményeket fognak felújítani, fejleszteni.

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Címlapkép: Getty Images
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